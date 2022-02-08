6 книг для мамы: что почитать про осознанное материнство

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Мама, обними меня, или как помочь маме и дочке полюбить друг друга

12+

Миланова Л.

В нашем обществе о маме не принято говорить правдиво. Слова, звучащие в адрес мам, нужно обязательно «припудривать», потому что, как сказала одна моя клиентка, «чтобы и подумать было нельзя, будто мама может сделать что-то неправильно. Мама — это святое».

Важная книга практикующего психолога, арт-терапевта, сертифицированного специалиста по эмоционально-образной терапии — для читательниц из разных поколений семьи. Она поможет вам разобраться в своих, порой непростых (и это нормально) отношениях с матерью. Наладить доверительность и открытость в отношениях с дочерью. Найти баланс между дружеской поддержкой ребёнка и материнской ответственностью за него. Познать истинное счастье материнства, даже если до сих пор ваши чувства не были похоже на те, о которых вы читаете в журналах для родителей. Терапевтическая книга предполагает не только получение ценной информации, но и выполнение практических заданий, которые помогут исцелить детские травмы.

Мамин мозг. Как понять себя, чтобы стать идеальной мамой для своего ребёнка. Научное обоснование нашим тараканам, фишкам и пунктикам

Такер Э.

12+

Более 90 процентов женщин во всём мире становятся мамами. Но до совсем недавнего времени лишь очень немногие учёные, особенно в суперсовременных отраслях вроде нейробиологии, хоть сколько-нибудь интересовались тем, что происходит у них внутри.

О том, что происходит в материнской голове, с точки зрения науки. Знаете ли вы, что человеческие мамы — единственные на планете, у кого почти не развит материнский инстинкт? Именно мы не обладаем врождённым знанием о том, как правильно приложить к груди малыша и вряд ли сами справимся с родами… Именно мы стараемся прочесть как можно больше умных книг о материнстве и всегда иметь рядом кого-то авторитетного, кто мог бы помочь нам в трудную минуту. Оказывается, во всём виновата биология — благодаря нашим генам мы слишком социальны и абсолютно не слышим инстинктов. Эта книга расскажет о том, о чём умалчивает природа внутри нас.

Секреты спокойствия «ленивой мамы»

Быкова А.

16+

В каждый момент времени мы что-то чувствуем. Базовое условие для управления своими эмоциями — это способность быть с ними в контакте, осознавать их. Если вы научитесь осознавать внутри себя зарождающееся раздражение, то появится шанс предпринять меры по восстановлению душевного равновесия до того, как раздражение перерастёт в разрушительную ярость.

Известная писательница, педагог, психолог и «ленивая мама» Анна Быкова помогла многим мамам почувствовать себя лучше. Оказывается, вовсе не обязательно полностью забывать о себе и каждый день выбиваться из сил, чтобы ваш ребёнок рос счастливым и здоровым. Более того, не замыкаться на нём — даже полезно для его здоровья и развития. Книга расскажет, как важно маме уметь возвращать себя в состояние душевного спокойствия. Потому что только спокойная мама может быть человеком, которому ребёнок сможет полностью доверять.