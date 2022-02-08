6 книг для мамы: что почитать про осознанное материнство

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Мама, обними меня, или как помочь маме и дочке полюбить друг друга
12+
Миланова Л.
В нашем обществе о маме не принято говорить правдиво. Слова, звучащие в адрес мам, нужно обязательно «припудривать», потому что, как сказала одна моя клиентка, «чтобы и подумать было нельзя, будто мама может сделать что-то неправильно. Мама — это святое».
Важная книга практикующего психолога, арт-терапевта, сертифицированного специалиста по эмоционально-образной терапии — для читательниц из разных поколений семьи. Она поможет вам разобраться в своих, порой непростых (и это нормально) отношениях с матерью. Наладить доверительность и открытость в отношениях с дочерью. Найти баланс между дружеской поддержкой ребёнка и материнской ответственностью за него. Познать истинное счастье материнства, даже если до сих пор ваши чувства не были похоже на те, о которых вы читаете в журналах для родителей. Терапевтическая книга предполагает не только получение ценной информации, но и выполнение практических заданий, которые помогут исцелить детские травмы.
Мамин мозг. Как понять себя, чтобы стать идеальной мамой для своего ребёнка. Научное обоснование нашим тараканам, фишкам и пунктикам
Такер Э.
12+
Более 90 процентов женщин во всём мире становятся мамами. Но до совсем недавнего времени лишь очень немногие учёные, особенно в суперсовременных отраслях вроде нейробиологии, хоть сколько-нибудь интересовались тем, что происходит у них внутри.
О том, что происходит в материнской голове, с точки зрения науки. Знаете ли вы, что человеческие мамы — единственные на планете, у кого почти не развит материнский инстинкт? Именно мы не обладаем врождённым знанием о том, как правильно приложить к груди малыша и вряд ли сами справимся с родами… Именно мы стараемся прочесть как можно больше умных книг о материнстве и всегда иметь рядом кого-то авторитетного, кто мог бы помочь нам в трудную минуту. Оказывается, во всём виновата биология — благодаря нашим генам мы слишком социальны и абсолютно не слышим инстинктов. Эта книга расскажет о том, о чём умалчивает природа внутри нас.
Секреты спокойствия «ленивой мамы»
Быкова А.
16+
В каждый момент времени мы что-то чувствуем. Базовое условие для управления своими эмоциями — это способность быть с ними в контакте, осознавать их. Если вы научитесь осознавать внутри себя зарождающееся раздражение, то появится шанс предпринять меры по восстановлению душевного равновесия до того, как раздражение перерастёт в разрушительную ярость.
Известная писательница, педагог, психолог и «ленивая мама» Анна Быкова помогла многим мамам почувствовать себя лучше. Оказывается, вовсе не обязательно полностью забывать о себе и каждый день выбиваться из сил, чтобы ваш ребёнок рос счастливым и здоровым. Более того, не замыкаться на нём — даже полезно для его здоровья и развития. Книга расскажет, как важно маме уметь возвращать себя в состояние душевного спокойствия. Потому что только спокойная мама может быть человеком, которому ребёнок сможет полностью доверять.
Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы
Петрановская Л.
12+
Молодые, умные, талантливые женщины и прекрасные матери мучают себя выбором: дети или работа, материнство или самореализация. А что, если попробовать не выбирать? Не отсекать от себя ни одну часть личности, не отказываться ни от каких целей и ценностей?
Известный семейный психолог Людмила Петрановская написала важную книгу, которая поможет понять, что не обязательно делить свою жизнь на части с появлением малыша. Полностью отказываться от работы, общества, саморазвития и творческих проектов. Забывать о себе. Быть хорошей матерью и отличным работником — возможно. И необязательно жить с постоянным чувством вины, потому что приходится чем-то жертвовать. У работающих мам вырастают замечательные дети. Вот книга с практическими советами на этот счёт.
Обретение внутренней матери. Как проработать материнскую травму и обрести личную силу
Уэбстер Б.
16+
К сожалению, в нашей культуре дочерей, которые берутся анализировать свои отношения с матерью, с места в карьер осуждают как «обвиняющих во всём мать». Это мгновенное осуждение на первый взгляд защищает «возвышенный» статус матери в патриархальной культуре, но на самом деле эксплуатирует мать, защищая её способность передавать дальше по цепочке вредные патриархальные нормы и не давая осознать истинный масштаб её страданий. Без сознательного анализа отношений с матерью невозможно становление ответственного взрослого человека, но многие до сих пор верят в прямо противоположное.
«Мама — это святое» или «мама тоже человек»? В последние годы наше общество наконец-то сдвинулось в сторону второго. А это значит, что мы не только можем обнаруживать источник собственных травм в далёком детстве и отношениях с матерью. Но и ей наконец-то просто позволить не быть идеальной во всём. Когда-то наша мама могла дать нам только то, что могла. И это одновременно очень печально и очень обнадёживает. Ведь перед вами книга, которая поможет найти причину женской психологической травмы. Найти и исцелить её для дальнейшей, более счастливой жизни.
Профессия мама
Патрикеева Е.
12+
Мозг устроен таким образом, что ищет подтверждение нашим теориям и внутренним концепциям. За счёт выборочности внимания мы будем обращать внимание только на то, что тяжело и не получается. Выпуская из виду то, что нравится и приносит удовольствие. Старательно страдая в материнстве, как завещали.
Ещё одна важная книга о мамах и для мам. Она о том, что делиться любовью можно только если быть наполненной ею, а не усталостью, грустью и переживаниями. О том, что воспитывать счастливых детей можно только самой будучи счастливым человеком. О том, что личный пример для ребёнка намного важнее любых педагогических речей и строгих правил. И о том, что для всего этого нужен ресурс. Где его найти расскажет книга. Также в ней пойдёт речь о принятии эмоций, о том, как развивается ребёнок и ваши отношения с ним, что происходит в материнстве.