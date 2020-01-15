Где в Туле покататься на лыжах, сноуборде, санках и тюбинге?
Зима в самом разгаре. Пока есть возможность, ловите снежные деньки и проведите время на катках и горнолыжных склонах!
Myslo собрал места, где в Туле и недалеко от города можно покататься на лыжах, сноубордах, коньках и тюбингах.
Обратите внимание, что пока погода не позволяет залить во дворах натуральные катки. Но всё еще может измениться!
ЦПКиО им. П.П. Белоусова
Тула, ул. Первомайская, 13-а.
Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 19.45.
- Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.
- Прокат коньков для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.
- Санки и ледянки — 80 руб./час.
- Тюбинги — 150 руб./час.
- Скандинавские палки — 60 руб./час.
- Помощник фигуриста — 100 руб./час, 30 мин. — 80 руб.
Каток будет работать при благоприятных погодных условиях.
Комсомольский парк
Тула, ул. Октябрьская, 188-а.
Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 19.45.
- Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.
- Прокат коньков: для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.
- Санки и ледянки — 80 руб./час.
- Скандинавские палки - 60 руб./час.
Пролетарский парк
Тула, ул. Кутузова, 131-а.
Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00.
- Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.
- Ледянки — 80 руб./час.
Парк активного отдыха «Некрасово»
Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2.
- Прокат горнолыжного комплекта: взрослый — 900 руб./час, детский — 640 руб./час.
- Тюбинги — 300 руб./час в будни, 700 руб./час в выходные.
- Сноуборд+ботинки: взрослый — 900 руб./час, детский — 640 руб./час.
Залог за снаряжение — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, документ, удостоверяющий личность.
Центр активного отдыха «Долина Х»
Тула, Щекинское шоссе, 6.
По будням с 15.00 до 22.00, по выходным — с 11.00 до 22.00.
- Прокат горнолыжного комплекта — 500 руб./час, выходные — 600 руб./час.
- Тюбинги — 350 руб./час в будни, 400 руб./час в выходные.
- Сноуборд: 500 руб./час в будни, выходные — 600 руб./час.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, или залог.
Горнолыжный комплекс «Форино»
Ленинский район, д. Форино.
Ежедневно с 10.00 до 22.00.
- Прокат горнолыжного и комплекта для сноуборда: для взрослых с подъемником — от 700 руб./час., для детей до 12 лет — 600 руб./час, для детей от 12 до 17 лет — 650 руб./час.
- Прокат снаряжения без подъемника — 550 руб./час.
- Тюбинг — 200−300 руб./час в будни, 250−300 руб./час в выходные.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Горнолыжный комплекс «Малахово»
Ленинский район, д. Малахово.
Режим работы: вторник — пятница с 15.00 до 22.00, суббота, воскресенье — 10.00 до 22.00, понедельник — выходной.
- Прокат горнолыжного оборудования: взрослый — 600 руб./час в будни, 900 руб./час в выходные, детский — 300 руб./час в будни, 450 руб./час в выходные.
- Сноуборд: взрослый — 600 руб./час в будни, 900 руб./час в выходные, детский — 300 руб./час в будни, 450 руб./час в выходные.
- Тюбинг — 300 руб./час в будни, 550 руб./час в выходные.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Губернский каток
Площадь Ленина.
Ежедневно с 10.00 до 21.30.
Входной билет и прокат коньков бесплатны.
Залог — документ, подтверждающий личность, кроме паспорта, или 1500 руб. за прокат коньков, 1000 руб. — помощник фигуриста, 1500 руб. — прокат защитного шлема (детям до 12 лет).
Ледовый стадион «Заречье»
Тула, ул. М. Горького, 14−20.
Режим работы: понедельник — пятница с 18.00 до 22.00, суббота с 12.00 до 22.00, воскресенье с 11.00 до 22.00.
- Входной билет: детский — 100 руб., взрослый — 180 руб.
- Прокат коньков всех размеров: от 100−150 руб./час.
Ледовая арена «Тропик»
Тула, ул. Демьянова, 26-а.
Режим работы: выходные, расписание уточняйте по тел. 71−05−25.
- Входной билет для взрослых — 350 руб., для детей до 14 лет — 250 руб.
- Входной билет для многодетных семей: для взрослых — 175 руб., для детей до 14 лет - 125 руб.
- Прокат коньков — 150 руб.
Залог — документ, удостоверяющий личность, либо 1000 руб. за каждую пару коньков.
Профессиональные инструкторы дают советы читателям Myslo – новичкам, которые только собираются встать на лыжи или доску. С чего начать?
Анастасия Трифонова, инструктор по горным лыжам в ГЛК «Некрасово»:
– От начинающих никто не ждет и не требует профессиональной экипировки, как у бывалых спортсменов. Есть вещи, которые должны быть лично вашими, и их лучше купить, а не брать напрокат.
Во-первых, одежда должна быть по сезону и применительно к занятию. То есть не теплые джинсы, а именно комбинезон или спортивные штаны, книзу немного расширяющиеся, чтобы наделись поверх ботинок. В идеале нужно иметь термобелье, если его нет, то следует надеть еще один слой одежды. Сверху – толстовка, пропускающая влагу. Куртка должна быть с синтепоном или с пухом. Во-вторых, шапка – она должна быть! Сразу скажу про детей: на склон они допускаются только в шлеме, так что шапки у детей должны без помпонов, косичек и т.д. В-третьих, перчатки. Из болоньи, можно с синтепоном, но по температуре, по погоде. В-четвертых, всегда рекомендую брать на занятие гигиеническую помаду. В-пятых, не забываем бумажные носовые платки!
Важно: изучайте азы с инструктором. Это безопасно и эффективно. Не стесняйтесь задавать вопросы и старайтесь внимательно повторять упражнения за инструктором. В конце занятия попросите оценить, что было проделано и каковы дальнейшие шаги.
Никогда не приезжайте на склон в состоянии алкогольного опьянения и даже если выпили совсем немного. Это очень опасно для вас и для окружающих.
Алексей Власенко катается на сноуборде уже 25 зим! Инструктор Boarding Academy также обратил внимание новичков, в первую очередь, на одежду:
– Она не должна промокать, но в то же время вам не должно быть в ней жарко. Первые подъемы обычно пешие. Люди поднимаются в горку, начинают расстегиваться, подует холодный ветер, и легко можно заболеть. Так что одежда должна быть дышащая и влагонепроницаемая. Обязательно нужен шлем! Инвентарь позволяет кататься детям уже с четырех лет. Но всё же в каждом случае нужно смотреть индивидуально.
Катание на сноуборде – это экстремальный вид спорта, так что когда вы приходите на горку, лучше нанять инструктора. Занятие должно длиться около двух часов – с разминкой, теорией, хождением в горку. Многие родители считают, что ребенок не выдержит и часа. На самом деле время пролетает незаметно. После двух часов тренировки человек уже осваивает передний и задний кант и спокойно спускается с горы.
Если человек боится кататься на сноуборде, инструктор поможет справиться со страхом. В основном эта боязнь возникает, если человек при катании смотрит себе под ноги. Это большая ошибка!
Дети быстрее учатся, если они катаются в группе, – смотрят друг на друга и пытаются сделать лучше.
Стоит хотя бы раз попробовать сноуборд, и ощущение полета затянет и влюбит в себя навсегда!
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