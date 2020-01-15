Где в Туле покататься на лыжах, сноуборде, санках и тюбинге?

Зима в самом разгаре. Пока есть возможность, ловите снежные деньки и проведите время на катках и горнолыжных склонах!

Myslo собрал места, где в Туле и недалеко от города можно покататься на лыжах, сноубордах, коньках и тюбингах.

Обратите внимание, что пока погода не позволяет залить во дворах натуральные катки. Но всё еще может измениться!

ЦПКиО им. П.П. Белоусова Тула, ул. Первомайская, 13-а. Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 19.45.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.

Прокат коньков для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Тюбинги — 150 руб./час.

Скандинавские палки — 60 руб./час.

Помощник фигуриста — 100 руб./час, 30 мин. — 80 руб.

Каток будет работать при благоприятных погодных условиях.

Комсомольский парк Тула, ул. Октябрьская, 188-а.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 19.45.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.

Прокат коньков: для взрослых — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Скандинавские палки - 60 руб./час.

Пролетарский парк Тула, ул. Кутузова, 131-а.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог.

Ледянки — 80 руб./час.

Парк активного отдыха «Некрасово» Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2.

Прокат горнолыжного комплекта: взрослый — 900 руб./час, детский — 640 руб./час.

Тюбинги — 300 руб./час в будни, 700 руб./час в выходные.

Сноуборд+ботинки: взрослый — 900 руб./час, детский — 640 руб./час.

Залог за снаряжение — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, документ, удостоверяющий личность.

Центр активного отдыха «Долина Х» Тула, Щекинское шоссе, 6.

По будням с 15.00 до 22.00, по выходным — с 11.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного комплекта — 500 руб./час, выходные — 600 руб./час.

Тюбинги — 350 руб./час в будни, 400 руб./час в выходные.

Сноуборд: 500 руб./час в будни, выходные — 600 руб./час.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, или залог.

Горнолыжный комплекс «Форино» Ленинский район, д. Форино.

Ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного и комплекта для сноуборда: для взрослых с подъемником — от 700 руб./час., для детей до 12 лет — 600 руб./час, для детей от 12 до 17 лет — 650 руб./час.

Прокат снаряжения без подъемника — 550 руб./час.

Тюбинг — 200−300 руб./час в будни, 250−300 руб./час в выходные.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Горнолыжный комплекс «Малахово» Ленинский район, д. Малахово.

Режим работы: вторник — пятница с 15.00 до 22.00, суббота, воскресенье — 10.00 до 22.00, понедельник — выходной.

Прокат горнолыжного оборудования: взрослый — 600 руб./час в будни, 900 руб./час в выходные, детский — 300 руб./час в будни, 450 руб./час в выходные.

Сноуборд: взрослый — 600 руб./час в будни, 900 руб./час в выходные, дет­ский — 300 руб./час в будни, 450 руб./час в выходные.

Тюбинг — 300 руб./час в будни, 550 руб./час в выходные.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Губернский каток Площадь Ленина.

Ежедневно с 10.00 до 21.30.

Входной билет и прокат коньков бесплатны.

Залог — документ, подтверждающий личность, кроме паспорта, или 1500 руб. за прокат коньков, 1000 руб. — помощник фигуриста, 1500 руб. — прокат защитного шлема (детям до 12 лет).

Ледовый стадион «Заречье» Тула, ул. М. Горького, 14−20.

Режим работы: понедельник — пятница с 18.00 до 22.00, суббота с 12.00 до 22.00, воскресенье с 11.00 до 22.00.

Входной билет: детский — 100 руб., взрослый — 180 руб.

Прокат коньков всех размеров: от 100−150 руб./час.

Ледовая арена «Тропик» Тула, ул. Демьянова, 26-а.

Режим работы: выходные, расписание уточняйте по тел. 71−05−25.

Входной билет для взрослых — 350 руб., для детей до 14 лет — 250 руб.

Входной билет для многодетных семей: для взрослых — 175 руб., для детей до 14 лет - 125 руб.

Прокат коньков — 150 руб.

Залог — документ, удостоверяющий личность, либо 1000 руб. за каждую пару коньков.