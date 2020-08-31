Источник вечной молодости авто снова в Туле: моторное масло JB GermanOil

Защити двигатель от износа. JB – единственное моторное масло, застрахованное именем профессионала. Только до 31 ноября: испытайте качество премиального масла по самой низкой цене.

Сколько вы хотите, чтобы прослужил двигатель вашего авто? 5, 10,15 лет или больше? Думаете, что это зависит только от качества его сборки? Есть еще один немаловажный фактор – моторное масло. Именно оно может стать источником вечной молодости вашего транспортного средства, если, конечно,масло хорошего качества.

Как влияет масло на работу двигателя?

Моторное масло – это коктейль из базового масла (основы) и набора присадок. Объем последних и их качество определяют эксплуатационные свойства и характеристики моторного масла. Его задачи:

за счет уменьшения трения и коррозии защищать двигатель от износа;

предохранять от перегрева;

создавать компрессию в цилиндре двигателя и повышать его КПД;

сохранять чистоту внутри двигателя и не допускать образования отложений;

способствовать уменьшению расхода топлива, тем самым сокращая стоимость эксплуатации.

Один из самых главных показателей качества масла – уровень вязкости. Чем он выше, тем больше диапазон температур, при которых можно использовать масло. Ведь чем меньше оно меняет свои свойства при нагревании и охлаждении, тем выше его качество.

Что говорят профессионалы?

Надежность, скорость, легкое переключение передач, износостойкость – цену этим качествам автомобилей как никто другой знают профессиональные автогонщики и мотоспортсмены. Поэтому не удивительно, что идейным вдохновителем разработки моторного масла нового поколения после завершения спортивной карьеры стал мотогонщик и каскадер Юрген Баумгартен. В 1966 году он создал компанию JB GERMAN OIL (JB – Jurgen Baumgarten) и совместно с инженерами и автохимиками разработал собственную линейку автомобильных масел JB, удовлетворяющих самым высоким требованиям, принятым в авто- и мотоспорте.

JB GermanOil – моторное масло, качество которого застраховано именем профессионала.

JB GermanOil может успешно защищать не только транспорт гонщиков, но и эффективно применяться при эксплуатации обычных автомобилей.

Оно позволяет плавно переключать передачи как при экстремально низких, так и при высоких температурах, а благодаря высокоэффективным противоизносным, противозадирным и антиокислительным присадкам отлично защищает узлы трансмиссии.

Характеристики JB GermanOil:

SAE 75W-90, API GL-4/GL-5 & MT-1

Образует стойкую пленку между сцепленными элементами механизма, предотвращающей их износ;

снижает потери, приходящиеся на зубчатые зацепления за счет трения;

понижает температуру поверхностей трения;

удаляет частицы износа из зон трения;

предотвращает коррозию деталей;

уменьшает ударные нагрузки на шестеренчатые передачи, вибрации и шума, а также зазоры между соприкасающимися поверхностями.

Применение:

Рекомендуется использовать в трансмиссиях, синхронизированных КПП легковых автомобилей, раздаточных коробках полноприводных автомобилей, содержащих цилиндрические, конические и спирально-конические зубчатые передачи. Превосходно подходит для смазки агрегатов, содержащих гипоидные передачи, имеющие рекомендации по применению масел класса API GL-4. Возможно применение в агрегатах, работающих с умеренными нагрузками, требующих универсальных классов трансмиссионных масел API GL-4/GL-5.

Сегодня марка JB GERMAN OIL известна по всему миру и заслужила признание любителей и профессионалов самого высокого уровня. Несколько лет назад оно продавалось в России, и сейчас, после небольшого перерыва, вновь представлено на нашем рынке.

Высокое немецкое качество снова доступно покупателям!

Вся продукция компании сертифицирована.

Спрашивайте в магазинах вашего города и получите премиальное масло по самой низкой цене!

Только до 31 ноября всем покупателям скидка 10%, а владельцам автосервисов и автомагазинов – 30%.

Официальный представитель масел JB GERMAN OIL

ООО «Дизель комплект» Тел. 8-800-707-83-06

info@dieselkit.ru