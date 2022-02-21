Избавиться от волос надолго: как выбрать клинику для лазерной эпиляции
Избавиться от нежелательных волос – мечта, причем не только девушек, но и многих мужчин. Чтобы процедура была безвредной и эффективной, нужно подойти к выбору клиники с умом.
Эпиляция воском, бритье, шугаринг — это быстро и доступно, но дает только кратковременный эффект. Уже через пару недель проблема возвращается, так что процедуру нужно повторять снова. К тому же все эти методы провоцируют вросшие волоски и раздражение кожи, а шугаринг и удаление волос воском — это еще и больно.
Современные технологии позволяют забыть обо всех этих проблемах. 5−10 процедур лазерной эпиляции избавят от растительности надолго и без последствий.
Процедуры проводятся с интервалом в 3−5 недель — значит, чтобы к лету избавиться от нежелательных волос на теле, задуматься об этом стоит уже сейчас.
Как выбрать клинику?
Для начала стоит понять: лазерная эпиляция — это медицинская услуга, и она требует соответствующей медицинской лицензии. Её нельзя проводить в парикмахерской, маникюрном салоне и тем более на дому.
Проводить процедуру может только специалист с медицинским образованием и на аппарате с регистрационным удостоверением Росздравнадзора. С последним как раз и возникает много вопросов. Предложений лазерной эпиляции на рынке услуг много, но некоторые салоны оказывают процедуры незаконно.
Псевдоспециалисты уверяют: аппарат такой же, как и в других клиниках, просто без документов. В таких салонах любят показывать сертификат соответствия на прибор, но он дается ко всей бытовой технике и не имеет ничего общего с медициной. В этом случае никто не может гарантировать длину волны, эффект от процедуры и самое главное — безопасность ее проведения. От использования псевдолазера на коже могут появиться пигментация, рубцы и ожоги.
Качественный аппарат для лазерной эпиляции с регистрационным удостоверением Росздравнадзора продадут только медицинским клиникам. Его работа прогнозируемая и контролируемая: там точно заявлена длина волны, он прошел все испытания и не навредит организму.
Чтобы убедиться в том, что клиника и специалист хорошие, не стесняйтесь попросить показать лицензию на право осуществления медицинской деятельности. Наличие регистрационного удостоверения на оборудование можно найти на официальном сайте Росздравнадзора. Если хотя бы одной из этих составляющих нет, смело уходите.
Не забывайте еще и о том, что лазерная эпиляция имеет противопоказания. В клинике с вами должны заключить договор на медицинскую услугу, в котором четко прописано, что можно, а что нельзя делать до и после процедуры. При первом приеме все эти нюансы с вами должен обсудить еще и специалист. Если он не интересуется вашим здоровьем, клинику тоже лучше покинуть. Это не формальность, а грамотный подход к медицинским услугам.
Ваше здоровье — в ваших руках, не стоит рисковать им!
Где в Туле сделать безопасную и качественную лазерную эпиляцию?
В Клинике эстетической медицины Елены Черных используется аппарат Mediostar Next Pro. Это диодный лазер немецкого производителя Asclepion, новейшая высокомощная технология удаления волос любого цвета и толщины. Благодаря предварительному охлаждению процедура эпиляции на Mediostar Next Pro безболезненна и комфортна для пациентов.
Специальный режим эпиляции позволяет провести процедуру за короткое время, производя до 12 вспышек в секунду.
Важное преимущество лазерного аппарата — возможность одновременного применения нескольких различных типов волн, что позволяет воздействовать на целевую зону как двойным, так и одиночным импульсом. Особый профиль луча исключает пропуски даже при обработке сложных участков и складок.
Диодный лазер ликвидирует только клетки корней волос, при этом не повреждает кожу, даже если она имеет смуглый оттенок или загар. Еще одно достоинство этой лазерной платформы — высокая (динамическая) мощность диода, благодаря чему эффективную и безболезненную лазерную эпиляцию можно проводить даже в летние месяцы и у пациентов со смуглой кожей.
Лазерный луч уничтожает волосяную луковицу полностью, но за одну процедуру избавиться от волос навсегда не удастся. Всё потому, что лазер разрушает только те волосы, которые находятся в активной фазе роста в момент процедуры, а это примерно 20−30%. Остальные в это время «спят», не растут и поэтому «невидимы» для лазерного луча.
Для стойкого результата необходимо пройти от 6 до 10 процедур для женщин и от 8 до 12 для мужчин с интервалом в 3−5 недель.
Врач может регулировать частоту, мощность, длительность и даже форму импульса, чтобы подобрать оптимальные параметры лазерной эпиляции индивидуально для каждого пациента.
г. Тула, ул. Шевченко, д. 5.
Телефон