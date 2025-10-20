Темы игры – Джиган и Ваня Дмитриенко: в Туле выбрали первых финалистов Оружейной лиги КВН

КВН вернулся в Тулу после летних каникул. Первый полуфинал Оружейной лиги прошел в стенах Тульского государственного университета. На сцену вышли разу шесть команд.
Они сразились в в четырех конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Сложная ситуация» и «Музыкальное домашнее задание».
Оценивало игру жюри:
- Борис Воловатов, заместитель председателя Тульской городской Думы,
- Егор Журавлев, руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Тульской области,
- Алексей Чернышев, участник проекта «Лига Городов» на ТНТ в составе команд «Решка» и «Город красивых девушек», полуфиналист Высшей лиги КВН в составе команды «Такая история».
- Вадим Пастух, вратарь хоккейной команды АКМ,
- Эндрю Нджогу, участник команды КВН «Сборная Российского Университета Дружбы народов (РУДН)», актёр.
Первой выступила команда «Лев и Толстой» из Советска. Они шутили про то, что даже ИИ не справляется с визуализацией их города, фантазировали на тему «Своя версия Интервидения – Советсковидение».
Зал был не подготовлен, шутки местами очень наивными. Зашло далеко не всем.
Вторая команда – «На разработке» (Тула, ТГПУ им. Л. Н. Толстого). Начали рэпом из Педагогического, показали миниатюру «Джиган в матрице».
Выступление тоже было средним.
Третьей стала еще одна команда из тульского педа – «3,4 полет нормальный». Шутили про развод Джигана, деда в компьютерном клубе и школе в Мясново.
Снова без вау-реакций.
Ещё одни туляки «Ангелы Чарли» добавили шума. Девчонки шутили смешно и больше понравились залу.
Особенно зашли миниатюры «Помощь мамы в борьбе с тарелочницей» и «Современная молодежь у психолога». Свою порцию аплодисментов девчонки собрали.
Смешными оказались и старички Оружейной лиги КВН команда «На диване». Зал смеялся уже с первых шуток. Миниатюры были более взрослыми, например, об отцах на родительском собрании.
Выступление было плотным и ярким. Сразу стало понятно, что перед нами лидеры игры.
Завершили «Приветствие» «Типы» из Москвы. В команде харизматичный лидер, многие шутки сыграли именно из-за него. Шутили про тех, кто не умеет играть в мафию, про случаи на темной улице.
Живые, активные. Тоже одни из фаворитов.
По «Приветствию» можно было судить о силах команд в целом. Почти в каждом номере были песни Вани Дмитриенко и шутки про него и Джигана. В первом полуфинале на это можно закрыть глаза, но если во втором такое повторится – будет уже чересчур.
Лидерами «Разминки» и «Сложной ситуации» стали «На диване» и «Типы». Жюри смело отсыпало им столько баллов, что догнать их «музыкалкой» было бы уже сложно. Впрочем, это заслуженно.
«Музыкальное домашнее задание» удивило ярким выступлением команды «Лев и Толстой». Они показали «Гарри Поттера» через тик-ток. Получилось смешно и музыкально. Было мощно, но ход игры не изменило.
«На диване» показали номер «В тридевятом царстве». Хорошо, пусть и местами не очень музыкально. Но команда обыграла и это.
Классная «музыкалка» была у девчонок из «Ангелов Чарли». Единственный мужчина команды оказался в женской голове. А там и тараканы, и женская логика и подруга-адвокат.
Итоговые баллы получились такими:
«На разработке» – 11,7 б.
«3,4 полет нормальный» – 12,3 б.
«Ангелы Чарли» – 12,7 б.
«Лев и Толстой» – 12,8 б.
«Типы» – 13,1 б.
«На диване» – 14,4 б.
Абсолютным лидером стала тульская команда «На диване». В финал также прошли «Типы».
Второй полуфинал Оружейной лиги КВН пройдет 23 октября. Бесплатные билеты можно получить по ссылке.