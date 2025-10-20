  1. Моя Слобода
Темы игры – Джиган и Ваня Дмитриенко: в Туле выбрали первых финалистов Оружейной лиги КВН

В первом полуфинале лидеры определились сразу. О том, какой была игра, рассказываем в репортаже Myslo.

КВН вернулся в Тулу после летних каникул. Первый полуфинал Оружейной лиги прошел в стенах Тульского государственного университета. На сцену вышли разу шесть команд.

_DZY2787.jpg

Они сразились в в четырех конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Сложная ситуация» и «Музыкальное домашнее задание».

_DZY2799.jpg

Оценивало игру жюри:

  • Борис Воловатов, заместитель председателя Тульской городской Думы,
  • Егор Журавлев, руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Тульской области,
  • Алексей Чернышев, участник проекта «Лига Городов» на ТНТ в составе команд «Решка» и «Город красивых девушек», полуфиналист Высшей лиги КВН в составе команды «Такая история».
  • Вадим Пастух, вратарь хоккейной команды АКМ,
  • Эндрю Нджогу, участник команды КВН «Сборная Российского Университета Дружбы народов (РУДН)», актёр.

_DZY2831.jpg

Первой выступила команда «Лев и Толстой» из Советска. Они шутили про то, что даже ИИ не справляется с визуализацией их города, фантазировали на тему «Своя версия Интервидения – Советсковидение». 

Зал был не подготовлен, шутки местами очень наивными. Зашло далеко не всем.

_DZY2847.jpg

Вторая команда – «На разработке» (Тула, ТГПУ им. Л. Н. Толстого). Начали рэпом из Педагогического, показали миниатюру «Джиган в матрице».

Выступление тоже было средним. 

_DZY2861.jpg

Третьей стала еще одна команда из тульского педа – «3,4 полет нормальный». Шутили про развод Джигана, деда в компьютерном клубе и школе в Мясново. 

Снова без вау-реакций.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/19/ae/d762-3cf4-4db4-bc50-6f5bcfbd24ed/6939410a-3c1f-465a-aa75-f6a1abc15259.jpg

Ещё одни туляки «Ангелы Чарли» добавили шума. Девчонки шутили смешно и больше понравились залу.

Особенно зашли миниатюры «Помощь мамы в борьбе с тарелочницей» и «Современная молодежь у психолога». Свою порцию аплодисментов девчонки собрали.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/19/ae/d762-3cf4-4db4-bc50-6f5bcfbd24ed/d1351bb7-15db-4fec-808a-fcd75d7efff5.jpg

Смешными оказались и старички Оружейной лиги КВН команда «На диване». Зал смеялся уже с первых шуток. Миниатюры были более взрослыми, например, об отцах на родительском собрании. 

Выступление было плотным и ярким. Сразу стало понятно, что перед нами лидеры игры.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/19/ae/d762-3cf4-4db4-bc50-6f5bcfbd24ed/34429f97-a656-4dca-b3ea-639be0511f75.jpg

Завершили «Приветствие» «Типы» из Москвы. В команде харизматичный лидер, многие шутки сыграли именно из-за него. Шутили про тех, кто не умеет играть в мафию, про случаи на темной улице. 

Живые, активные. Тоже одни из фаворитов.

По «Приветствию» можно было судить о силах команд в целом. Почти в каждом номере были песни Вани Дмитриенко и шутки про него и Джигана. В первом полуфинале на это можно закрыть глаза, но если во втором такое повторится – будет уже чересчур.

_DZY2980.jpg

Лидерами «Разминки» и «Сложной ситуации» стали «На диване» и «Типы». Жюри смело отсыпало им столько баллов, что догнать их «музыкалкой» было бы уже сложно. Впрочем, это заслуженно.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/19/ae/d762-3cf4-4db4-bc50-6f5bcfbd24ed/7ebff549-80bf-48e1-af23-7b681737f57d.jpg

«Музыкальное домашнее задание» удивило ярким выступлением команды «Лев и Толстой». Они показали «Гарри Поттера» через тик-ток. Получилось смешно и музыкально. Было мощно, но ход игры не изменило.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/19/ae/d762-3cf4-4db4-bc50-6f5bcfbd24ed/8e34ec63-7d16-4545-ac33-8068236c6bae.jpg

«На диване» показали номер «В тридевятом царстве». Хорошо, пусть и местами не очень музыкально. Но команда обыграла и это.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/19/ae/d762-3cf4-4db4-bc50-6f5bcfbd24ed/825e2271-f833-4605-9317-aee313cb8e5c.jpg

Классная «музыкалка» была у девчонок из «Ангелов Чарли».  Единственный мужчина команды оказался в женской голове. А там и тараканы, и женская логика и подруга-адвокат. 

Итоговые баллы получились такими:

«На разработке» – 11,7 б.
«3,4 полет нормальный» – 12,3 б.
«Ангелы Чарли» – 12,7 б.
«Лев и Толстой» – 12,8 б.
«Типы» – 13,1 б.
«На диване» – 14,4 б.

Абсолютным лидером стала тульская команда «На диване». В финал также прошли «Типы». 

Второй полуфинал Оружейной лиги КВН пройдет 23 октября. Бесплатные билеты можно получить по ссылке.

Как учитель английского языка строил дома на Бали, спасал черепашек и в 28 лет стал директором Технопарка
Как учитель английского языка строил дома на Бали, спасал черепашек и в 28 лет стал директором Технопарка
Где поесть шакшуку в Туле
Где поесть шакшуку в Туле
