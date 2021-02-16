«Царская ягода»: сладкие подарки на все случаи жизни

Дарить подарки всегда приятно. Особенно когда вы уверены, что они точно придутся по вкусу!

Скажете, что такой презент найти сложно? Торговый дом «Богучарово-Маркет» продумал всё за вас.

Торговый дом «Богучарово-Маркет» уже много лет известен качеством своей продукции. Варенье и джемы premium-класса под маркой «Царская ягода» любят и дети, и взрослые. Секрет прост: в каждой баночке только отборные спелые плоды и ягоды. Сочетание яркого вкуса, нежной текстуры и умеренной сладости сделали «Царскую ягоду» желанным гостем на любом чаепитии.



Новый фирменный магазин «Царская ягода» открылся на въезде в пос. Октябрьский со стороны трассы М-2.

Чтобы вы могли дарить радость не только себе, но и близким, ТД «Богучарово-Маркет» создал подарочные наборы из линейки варенья и джемов. Стандартные ГОСТовские вкусы (клубника, малина, вишня) и необычные сочетания вроде груши с семенами тыквы и имбирем, клубники с грейпфрутом, вишни с миндалем, киви с инжиром, персика с лаймом упакованы в яркие тематические коробки.

Подарочные наборы для ваших близких

Такой недорогой, но приятный подарок будет всегда кстати. Разработано больше десяти видов дизайна упаковки: «Мамочке моей!», «Любимой бабушке», «Любимому учителю», «С днем рождения!», «Спасибо Вам, доктор», «С Новым годом!», «Со Светлой Пасхой», «Антивирусное», «Подарок из России», «Для здоровья!», «Подарок из Тулы», «С праздником!». В ближайшие дни появятся подарочные наборы с тематикой к 23 Февраля и 8 Марта. Возможно также исполнение корпоративных заказов с эксклюзивным дизайном.



На полках магазина – весь ассортимент продукции ТД «Богучарово-Маркет»: варенье, джемы, соусы, овощная консервация.

Для тех, кто следит за здоровьем и фигурой, ТД «Богучарово-Маркет» разработал специальную линейку джемов без сахара из голубики, брусники и черники. В 100 г такого джема – всего 80 ккал. Сладость в них достигается за счет добавления виноградного сока.

Вся продукция всегда в наличии в открывшемся фирменном магазине в пос. Октябрьский на въезде в поселок со стороны трассы М-2 (рядом с магазином «Пятерочка»).

Заказать подарочные наборы можно на сайте www.tdbm.ru, а также на интернет-площадке OZON. Возможна доставка в любую точку страны по почте или курьером до дома. Доставка осуществляется без ограничений по сумме заказа.

Режим работы фирменного павильона: с 8.00 до 19.00, ежедневно. Тел. павильона: 8-967-431-36-28.

ООО «ТД Богучарово-Маркет»

Тульская область, Ленинский район, пос. Октябрьский.

Тел.: 8-906-536-71-71, (4872) 72-68-73, 72-70-32.

e-mail: bmark@tdbm.ru

www.tdbm.ru



