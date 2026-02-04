Врач Александр Атяшев о мифах в неврологии, искусственном интеллекте и эмпатии в профессии

Александр Атяшев — невролог, реабилитолог и мануальный терапевт. За 10 лет успел поработать главным внештатным реабилитологом Тульской области и открыть в нашем регионе три новых отделения!

Сейчас Александр Александрович — заведующий отделением ранней медицинской реабилитации Тульской областной клинической больницы, а в диагностическом центре ведет прием участников СВО и пациентов после инсульта.





— Александр Александрович, почему вы выбрали медицину и что вдохновило вас стать неврологом?

— Стать врачом меня вдохновила мама, Людмила Николаевна Атяшева, она работала в Тульском диагностическом центре гастроэнтерологом, в детстве я часто приходил с ней на работу, так что коридоры центра для меня родные с детства. Некоторые сотрудники до сих пор тут работают и помнят меня маленького.

После школы я хотел связать свою жизнь или с IT-технологиями, или с медициной. В итоге отдал предпочтение медицине, потому что это сложнее и интереснее. Выбрал для себя неврологию, это всеобъемлющая специальность, неврологи работают с пациентами и терапевтов, и гастроэнтерологов, и кардиологов. Мне еще нравится реабилитация и мануальная терапия, а они ближе всего к неврологии.

— Вы открыли три отделения в Тульской областной клинической больнице. Насколько это было сложно?

— Изначально я работал в неврологическом отделении облбольницы, потом перешел в диагностический центр на прием в кабинет по лечению боли. Однажды меня вызвал главный врач и предложил открыть отделение реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы — туда попадали люди после инсульта, черепно-мозговой травмы, перелома позвоночника. Такие отделения в регионе были, но они работали по старым методикам. Мы же хотели открыть отделение с современной философией реабилитации, уникальное для региона на тот момент.

Я ездил в федеральные центры и перенимал, как там все устроено. Примерно за полгода мы все реализовали, отделение было открыто в октябре 2021 года, я его возглавил. Сюда были устроены не только врачи и медсестры, но и инструкторы-методисты лечебной физкультуры, психологи, логопеды. Такого отделения в областной больнице еще не было.

В 2023 году — новый вызов для меня — открытие отделения ранней

медицинской реабилитации. Здесь мы занимаемся с тяжелыми пациентами после инсульта или черепно-мозговой травмы на самом первом этапе, прямо в реанимации. В Тульской области это было первое такое отделение. Сейчас я как раз здесь заведующий.

В 2023 году было открыто отделение реабилитации для пациентов с нарушением периферической нервной и костно-мышечной систем в госпитале Грицовский. Сюда приезжают на реабилитацию участники СВО. А в 2025 году открылось отделение медицинской реабилитации в госпитале для участников СВО в Щекино.

— Сколько вам лет и помогает ли молодой возраст быть главным?

— Мне 34 года. Поначалу молодой возраст мешал, так как многие пациенты не воспринимали серьезно. Мол, что ты можешь знать, когда меня профессура с 50-летним стажем работы консультировала?

Но во многом молодость мне помогает. Есть энергия, запал что-то делать. Я на «ты» с компьютером, поэтому мне проще делать проекты, работать с документацией, я сам сделал сайт для себя и для отделения. Сейчас активно пользуюсь искусственным интеллектом (ИИ), что помогает мне разгребать некоторые рутинные задачи. ИИ не подходит для лечения пациентов, но помочь с документами и ответить на четкие вопросы может. ИИ будет входить в работу многих специалистов, в том числе и врачей, но не заменяя ее, а дополняя и помогая.

Мой телефон для меня не просто чтобы позвонить, в нем — много-много инструментов — соцсети, программы, приложения, календари, напоминания — и я всем этим активно пользуюсь.

— Развитие медицинской реабилитации в регионах страны — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в 2025 году. Какие современные технологии вы используете для лечения своих пациентов?

— Мы используем мультидисциплинарный подход, реабилитацией пациентов занимается не один человека, а целая команда — реабилитолог, инструктор-методист ЛФК, логопед, психолог и эрготерапевт. Также в работу отделения медицинской реабилитации после инсультов, ЧМТ вошла виртуальная реальность. Установлен реабилитационный комплекс, где определенная картинка или ситуация проецируется на пол или на стену, пациент контактирует с этим покрытием, например: он может ходить по клавишам, и они будут издавать звук; нажимать на определенные точки на стене, и будет идти волна. Это когнитивная тренировка.

Также используется пассивно-активная механотерапия с использованием аппаратов по типу «Артромот» (Artromot) для разработки всех суставов. Используется реабилитационная перчатка «Аника», ее движения отображаются на компьютере. Есть стабилометрические платформы — прибор для анализа способности человека управлять позой тела и обеспечения биологической обратной связи по опорной реакции.

Это может быть сделано в игровой форме: пациент наклоняется влево, и машинка на экране — влево. Или с помощью корзины он может ловить фрукты.

В отделении ранней реабилитации мы используем новый подход к реанимации: мы включаем пациенту на планшете музыку, фильмы, сериалы, которые он любит; он активно участвует во всем, а не лежит привязанным к кровати. Это помогает пробуждать мозг. Стараемся активнее привлекать родственников к реабилитации. Максимально вертикализируем пациента. Для нас в реабилитации нормально посадить его, поставить и даже походить около постели. Даже с подключенным аппаратом ИВЛ.

— Какие мифы или неправильные представления о работе невролога наиболее распространены среди населения? Например, вегето-сосудистая дистония — это диагноз, если болит спина — надо лежать на грелке или что антидепрессанты — это для психически больных…

— ВСД — это не диагноз, об этом я часто пишу в своем канале «Атяшев. Разумная неврология» в Телеграм. А еще о том, что головокружение не может быть от зажатых сосудов, что голова не болит от нехватки питания мозга и что чаще всего головная боль — это мигрень и боль напряжения.

80% болей в спине — это неспецифическая боль, связанная с недонагрузкой мышц и их неправильной работой. И лечить это надо с помощью ЛФК — упражнений на движение. У таких пациентов я часто отнимаю корсеты, заставляю двигаться и объясняю, как это делать правильно. Даже с крупными грыжами можно и нужно делать упражнения!

Развенчиваю миф, что мануальная терапия лечит. Это не так. Она помогает временно снять боль и улучшить подвижность, это дополнительный метод.

Ну а мифы про антидепрессанты — мои любимые. Просто у них такое название, но они все чаще и чаще применяются при головной боли, головокружении, нарушении сна, работы кишечника, при боли в спине, при некоторых кардиологических нарушениях. Практически любая боль в спине или головная боль, которые длятся более полугода, требуют назначения определённых антидепрессантов. Это безопасные препараты, которые не обладают зависимостью, привыканием.

— Какие личные качества помогают вам в работе?

— Пунктуальность, любовь и внимание к мелочам, в хорошем смысле недоверие к себе — я лучше лишний раз сам себя перепроверю. А еще очень важно уметь хорошо говорить, высказывать свои мысли, быть эмпатичным. Эти soft skills (мягкие, гибкие навыки) помогают эффективно работать с людьми. К сожалению, в вузе врачей этому не учат.

— Каждый хороший врач учится постоянно. Сколько и как вы учитесь, как отслеживаете инновации по вашей специальности?

— Учусь я много и регулярно. Каждый день бывают моменты, когда я захожу на сайты и читаю какие-то статьи по медицине. Плюс есть большие учебы — живые и онлайн, в основном в Москве и Питере. Я и сам учу медиков из своей команды, уже для многих я наставник. А молодежи в медицине сейчас много!

— Какие советы вы дадите молодым людям, мечтающим связать свою жизнь с медициной и неврологией?

— Идти в профессию надо, если ты четко понимаешь, что тебе в кайф помогать людям; ты получаешь эндорфин, когда видишь, что пациенту становится лучше.

Молодые люди должны понимать, что медицина — это очень сложная наука, тяжелая психологически. В любом деле можно стать хорошим специалистом, но в медицине у тебя ответственность за здоровье людей, большая юридическая ответственность за правильно поставленный диагноз, так как от ошибки врача может зависеть жизнь человека. Медицина — это не такое романтичное направление, как об этом говорят и пишут.

А для тех, кто уже работает врачами, я бы пожелал больше верить себе, доверять своим знаниям, а не тому, что было 20 лет назад. Но с другой стороны, всегда думать, правильно ли ты поступаешь, перепроверять сам себя. Как говорится, доверяй, но проверяй (улыбается).

— Как вы перезагружаетесь?

— Изучаю что-то новое. Я техногик, люблю компьютеры, новые технологические штучки, приспособления. У меня умный дом, я все у себя применяю. Люблю и поиграть в компьютер, правда, сейчас на это времени практически нет. Любимая игра — «Ворлд оф Варкрафт». Еще мне нравится создавать картинки с помощью нейросетей, это интересно.

Вместе с женой Викторией — она у меня тоже врач — любим ходить в баню; летом выезжаем на природу — пожарить шашлык, провести выходные в палатке на берегу озера. А вот походы или активный спорт — это не мое (смеется).