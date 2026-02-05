Безруков, Прокофьева, Рязанова: топ февральских спектаклей в Туле

Фото из архива Myslo.

«Свидание вслепую»

Когда: 7 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

В ролях звезды КВН и стендапа: Надежда Ангарская, Иван Пышненко, Сергей Молчанов.

Это смешной и добрый спектакль про любовь, в котором говорят на взрослые темы. Добрая история про неудачное свидание двух взрослых сорокалетних людей. На первый взгляд они совершенно разные, но в процессе свидания приходят к тому, что можно и попробовать. Два человека в разводе. У неё ребёнок от первого брака и куча комплексов. У него долги за прогоревший бизнес и неуверенность в себе. Что может объединить этих людей, кроме того факта, что оба поставили не свою фотографию на сайте знакомств? Желание любить!

16+

«Трое в парке, не считая собаки»

Когда: 11 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

В ролях: Ольга Остроумова, Геннадий Хазанов, Марина Иванова.

Он, она, его сестра и… Персик. Она привлекательна. Он чертовски привлекателен. Они встретились в сквере. Он первый с ней заговорил. Она не ответила. Он пошутил. Она не рассмеялась. Так началась их история. Он любит её, она любит Персика. А значит, ему придётся добиваться расположения любимой женщины, завоёвывать её, совершать ради неё подвиги.

16+

«Эйнштейн и Маргарита»

Когда: 14 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

В ролях: Алексей Серебряков, Алёна Хмельницкая.

В своей новой пьесе драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР, которую тот любил на протяжении десятилетия.

Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает всё происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить её остаться, но тщетно — расставание неизбежно.

16+

«Опасный холостяк»

Когда: 20 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

В ролях: Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич.

Ему много лет. Она тоже не совсем юная. Он музыкант. Она поёт. Между ними 30 лет совместной работы. И вот очередная репетиция певицы и ее бессменного аккомпаниатора по его задумке должна стать идеальным свиданием, но что-то пошло не так.

В одном сюжете переплетены воспоминания, фантазии, интриги, разочарования, абсолютная искренность, сочетающаяся с не вполне адекватным поведением героев.

16+

«Ты будешь мой!»

Когда: 22 февраля в 18.00.

Где: Городской концертный зал.

В ролях: Екатерина Казанцева, Вячеслав Разбегаев, Дмитрий Орлов, Денис Матросов, Екатерина Волкова, Екатерина Мистрюкова.



Денис Матросов.

Вы увидите противостояние уставшего от жизни артиста и настойчивой фанатки, которое превращается в настоящий бой эмоций и характеров. Это трогательная история о любви, страсти и преодолении трудностей, где Максим, потерявший всё, отправляется в запой, но неожиданно сталкивается с Катей, которую он… затопил! К чему же приведёт эта встреча?

16+

«Хулиган и классик. Идеальная пара»

Когда: 25 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

В ролях: Павел Деревянко, Борис Андрианов.



Павел Деревянко.

Литературно-музыкальная программа с участием виолончелиста Бориса Андрианова и актера Павла Деревянко. Актуальные, веселые, назидательные рассказы Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи в блестящем исполнении талантливых артистов.

18+

«Любовь и голуби»

Когда: 26 февраля в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

В ролях: Михаил Жигалов, Ольга Прокофьева, Василий Акинин, Раиса Рязанова, Анатолий Журавлёв, Сергей Маховиков, Наталья Громушкина, Елена Бирюкова и др.

Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трёх поколений звёзд российского театра и кино. Актёры не только сыграют, но и споют.

12+

«Хулиган. Исповедь»

Когда: 27 февраля в 19.00.

Где: «Тула-Арена».

В ролях: Сергей Безруков.

В музыкально-поэтическом спектакле «Хулиган. Исповедь» песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта.

Создатели спектакля уверены, что Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь. В спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Разные стили и жанры искусства объединены, чтобы показать нам, насколько разным был сам Сергей Есенин.

16+