  В LADA КорсГрупп на Рязанке – ликвидация автомобилей 2025 года
город
город
В LADA КорсГрупп на Рязанке – ликвидация автомобилей 2025 года

Рассказываем, почему стоит присмотреться к предложению на покупку как можно быстрее.

erid: F7NfYUJCUneTUx3r9ggK

Дилерский центр LADA на Рязанке ГК «КорсГрупп» объявляет масштабную ликвидацию склада автомобилей 2025 года выпуска. Это значит, что сейчас действуют особенно выгодные условия на покупку.

В акции участвуют все модели LADA. Вы можете выбрать привычные Granta, Vesta, Largus, NIVA LEGEND и NIVA Travel или новинку бренда – LADA Iskra.

905fb29a-81b4-4186-b88d-ab7a4ddac0cf.jpg

И это еще не все: в дилерском центре LADA на Рязанской действуют специальные, выгодные условия при покупке авто в кредит или трейд-ин. Подробнее расскажут консультанты дилерского центра.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Кроме того, автомобили LADA одни из немногих подпадают под программу субсидирования от государства. Она позволяет купить автомобиль с субсидией государства до 40% (по последним данным от Минпромторга. — Прим. авт.). То есть государство фактически оплачивает первый взнос по кредиту. Остальное вы оформляете по льготной ставке.

0d0f8102-91f9-4b4c-9920-f8979ce689f6_3.jpg

Количество автомобилей 2025 года выпуска ограничено.

Спешите воспользоваться специальными условиями: приходите в дилерский центр на Рязанской и выберите LADA для вашей семьи с максимальной выгодой.
 

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 63-69-14.

korsgroup.lada.ru

Реклама. АО «ТУЛААВТОСЕРВИС».

 

сегодня, в 14:11
