Где в Туле можно выучиться на массажиста?
Получите новую, полезную и прибыльную профессию.
Хотите научиться профессиональному массажу и работать в этой сфере? Ищете, где в Туле можно получить профессию массажиста?
Официальное представительство международного «Центра подготовки и развития массажистов» (ЦПРМ) и Ассоциации массажистов в Туле приглашает к себе на занятия всех, кто хочет получить знания и практические навыки.
У меня нет медицинского или физкультурного образования. Могу ли я стать массажистом?
Да, можете. На курсах вы узнаете все азы массажа и научитесь на практике применять навыки и техники для профессиональной деятельности или для помощи людям в быту.
Чтобы стать хорошим массажистом нужно овладеть не только навыками и техниками самого массажа. Ещё нужно знать психологию работы с клиентами. Этому вас также научат в Центре подготовки и развития массажистов.
Каким видам массажа учат в Центр подготовки и развития массажистов?
ЦПРМ — это сеть филиалов по всей России и за рубежом. Благодаря тому, что преподавание здесь ведётся по единому стандарту, каждый ученик получает стабильно высокое качество подготовки.
В Центре подготовки и развития массажистов можно освоить следующие техники массажа:
- Классический массаж,
- Лимфодренажный массаж,
- Антицеллюлитный массаж,
- Медовый массаж,
- Точечный массаж,
- Спортивный массаж,
- Массаж лица,
- Детский массаж,
- Кинезиотейпирование,
- Азбуку тайского массажа,
- Рефлекторный массаж стоп,
- Турецкий классический массаж.
Какие плюсы вы получите при обучении Центре подготовки и развития массажистов?
- Вам дадут внушительную базу знаний и практической подготовки в сфере массажа. ЦПРМ — одна из крупнейших организаций, успешно выпускающая высококлассных массажистов с 2003 года.
- Вас будут учить настоящие профессионалы. Все преподаватели ежегодно проходят обязательную аттестацию и повышают свою квалификацию.
- Вы сможете выбрать удобный для вас центр. При необходимости возможен перевод в любой филиал самой крупной сети представительств ЦПРМ. Вы продолжите обучение с того момента, на котором прервались и, успешно окончив курс, получите сертификат и свидетельство, подтверждающие вашу квалификацию.
- Практические занятия начинаются с первого дня обучения. Подавляющее число занятий уделено практике, так как цель — подготовка квалифицированных практикующих специалистов.
- На время занятий вам бесплатно предоставляется: масла, оборудование, наглядные и методические пособия.
- Вы сможете совмещать обучение с работой. ЦПРМ предоставляет гибкий график обучения. Занятия проводят как в будние дни, так и в выходные, а также возможны курсы в вечернее время. При необходимости осуществляется повторное обучение без доплат даже по истечении длительного времени.
- Вы получите сертификат, который высоко ценится среди профессионалов, потому что ЦПРМ выдает итоговый документ только после экзамена, когда специалист твердо усвоил материал.
- Ваши клиенты и работодатели будут уверены в ваших знаниях и умениях, так как ваш сертификат защищен от подделок по семи степеням защиты.
- Вам будет комфортно учиться. В ЦПРМ созданы все необходимые условия для плодотворного обучения: уютная атмосфера, бесплатные кофе-брейки, интересные мероприятия. Практикуется индивидуальный подход к каждому слушателю. Вы ощутите себя частью дружной команды, потому что ЦПРМ не только проводит обучение, но и активно принимает участие в различных городских мероприятиях и благотворительных акциях!
- После окончания обучения ЦПРМ продолжает поддерживать своих выпускников. Вы получите возможность стать членом Ассоциации массажистов, участвовать во встречах массажистов, конференциях, выставках, чемпионатах и других мероприятиях, интересных и полезных для профессионального роста.
Приходите в ЦПРМ, получите новую, полезную и прибыльную профессию и начните работу в новой сфере!
Центр подготовки и развития массажистов сотрудничает с организаторами Тульских марафонов, и не пропускает ни одно спортивное мероприятие организованное партнёром:
- «Щит и меч» — 19.08.2018;
- «Оружейная столица» — 08.09.2018;
- «Ночная Тула» — 15.09.2018;
- «ЗаБег» — 19.05.2019;
- «Зелёный марафон» — 01.06.2019.
Специалисты ЦПРМ оказывают профессиональную помощь бегунам (марафонцам) перед забегом: разогревающий массаж перед забегом и после соревнования - восстанавливающий. У всех выпускников центра есть возможность присоединится к команде ЦПРМ - Тула, стать частью дружного, сплочённого коллектива, участвовать в марафонах, благотворительных мероприятиях, чемпионатах.
Фестиваль для специалистов по массажу
Приглашаем вас с 29 июня по 7 июля 2019 года на ежегодный фестиваль «Отдыхай с ЦПРМ», где можно совместить отдых у моря с обучением!
Цены на это обучение с отдыхом очень выгодные — от 15 000 руб. с проживанием, питанием и развлечениями.
Подробная информация здесь.
Проведите незабываемые дни с пользой! Занятия и мастер-классы, экскурсии, отдых и знакомство с ведущими преподавателями из разных городов.
Приезжайте одни или всей семьёй!
Тула, пр. Ленина, 87/10.
Тел.