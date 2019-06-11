Где в Туле можно выучиться на массажиста?

Хотите научиться профессиональному массажу и работать в этой сфере? Ищете, где в Туле можно получить профессию массажиста?

Официальное представительство международного «Центра подготовки и развития массажистов» (ЦПРМ) и Ассоциации массажистов в Туле приглашает к себе на занятия всех, кто хочет получить знания и практические навыки.

У меня нет медицинского или физкультурного образования. Могу ли я стать массажистом?

Да, можете. На курсах вы узнаете все азы массажа и научитесь на практике применять навыки и техники для профессиональной деятельности или для помощи людям в быту.

Чтобы стать хорошим массажистом нужно овладеть не только навыками и техниками самого массажа. Ещё нужно знать психологию работы с клиентами. Этому вас также научат в Центре подготовки и развития массажистов.

Каким видам массажа учат в Центр подготовки и развития массажистов?

Практические уроки в этом центре проходят в специально оборудованных аудиториях с использованием наглядных пособий и методического материала.

ЦПРМ — это сеть филиалов по всей России и за рубежом. Благодаря тому, что преподавание здесь ведётся по единому стандарту, каждый ученик получает стабильно высокое качество подготовки.

В Центре подготовки и развития массажистов можно освоить следующие техники массажа:

Классический массаж,

Лимфодренажный массаж,

Антицеллюлитный массаж,

Медовый массаж,

Точечный массаж,

Спортивный массаж,

Массаж лица,

Детский массаж,

Кинезиотейпирование,

Азбуку тайского массажа,

Рефлекторный массаж стоп,

Турецкий классический массаж.

Какие плюсы вы получите при обучении Центре подготовки и развития массажистов?

Вам дадут внушительную базу знаний и практической подготовки в сфере массажа. ЦПРМ — одна из крупнейших организаций, успешно выпускающая высококлассных массажистов с 2003 года. Вас будут учить настоящие профессионалы. Все преподаватели ежегодно проходят обязательную аттестацию и повышают свою квалификацию. Вы сможете выбрать удобный для вас центр. При необходимости возможен перевод в любой филиал самой крупной сети представительств ЦПРМ. Вы продолжите обучение с того момента, на котором прервались и, успешно окончив курс, получите сертификат и свидетельство, подтверждающие вашу квалификацию. Практические занятия начинаются с первого дня обучения. Подавляющее число занятий уделено практике, так как цель — подготовка квалифицированных практикующих специалистов. На время занятий вам бесплатно предоставляется: масла, оборудование, наглядные и методические пособия. Вы сможете совмещать обучение с работой. ЦПРМ предоставляет гибкий график обучения. Занятия проводят как в будние дни, так и в выходные, а также возможны курсы в вечернее время. При необходимости осуществляется повторное обучение без доплат даже по истечении длительного времени. Вы получите сертификат, который высоко ценится среди профессионалов, потому что ЦПРМ выдает итоговый документ только после экзамена, когда специалист твердо усвоил материал. Ваши клиенты и работодатели будут уверены в ваших знаниях и умениях, так как ваш сертификат защищен от подделок по семи степеням защиты. Вам будет комфортно учиться. В ЦПРМ созданы все необходимые условия для плодотворного обучения: уютная атмосфера, бесплатные кофе-брейки, интересные мероприятия. Практикуется индивидуальный подход к каждому слушателю. Вы ощутите себя частью дружной команды, потому что ЦПРМ не только проводит обучение, но и активно принимает участие в различных городских мероприятиях и благотворительных акциях! После окончания обучения ЦПРМ продолжает поддерживать своих выпускников. Вы получите возможность стать членом Ассоциации массажистов, участвовать во встречах массажистов, конференциях, выставках, чемпионатах и других мероприятиях, интересных и полезных для профессионального роста.

Приходите в ЦПРМ, получите новую, полезную и прибыльную профессию и начните работу в новой сфере!

Центр подготовки и развития массажистов сотрудничает с организаторами Тульских марафонов, и не пропускает ни одно спортивное мероприятие организованное партнёром: «Щит и меч» — 19.08.2018;

«Оружейная столица» — 08.09.2018;

«Ночная Тула» — 15.09.2018;

«ЗаБег» — 19.05.2019;

«Зелёный марафон» — 01.06.2019. Специалисты ЦПРМ оказывают профессиональную помощь бегунам (марафонцам) перед забегом: разогревающий массаж перед забегом и после соревнования - восстанавливающий. У всех выпускников центра есть возможность присоединится к команде ЦПРМ - Тула, стать частью дружного, сплочённого коллектива, участвовать в марафонах, благотворительных мероприятиях, чемпионатах. Фестиваль для специалистов по массажу Приглашаем вас с 29 июня по 7 июля 2019 года на ежегодный фестиваль «Отдыхай с ЦПРМ», где можно совместить отдых у моря с обучением! Цены на это обучение с отдыхом очень выгодные — от 15 000 руб. с проживанием, питанием и развлечениями. Подробная информация здесь. Проведите незабываемые дни с пользой! Занятия и мастер-классы, экскурсии, отдых и знакомство с ведущими преподавателями из разных городов. Приезжайте одни или всей семьёй!

Тула, пр. Ленина, 87/10.

Тел. 8 (920) 278-83-66 .

cprm.ru

ВК