Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе»

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По итогам 2021 года Андрей Золотухин вновь получил звание чемпиона России в водных походах шестой категории сложности.

Собрать все жемчужины республики Алтай в одном походе, пройти по рекам Чуя, Башкаус, Чулышман, Чульчу и покорить дикий Чебдар, охватив все пороги-шестерки Логанского района — не каждая команда решится на такое.

Реки, которые легли в основу маршрута, очень бурные и изобилуют порогами 6-й категории сложности. Группа Вячеслава Плакущева из Новосибирска в середине июля-августе 2021 года доказала: возможно всё.

В составе тургруппы был и туляк Андрей Золотухин (на фото в первом ряду крайний слева).

- Команда наша была сборной: опытные туристы из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, четверо из Челябинска, трое из Владивостока, двое из Новосибирска. Я хожу с Плакущевым в походы с 2017 года. Каждый год мы подтверждаем чемпионское звание.

Маршрут по рекам Алтая в этом году был проложен неслучайно. Стояла конкретная цель — пройти таким маршрутом, каким еще не ходил никто.

- Мы уже бывали на всех реках, кроме Чебдара. Именно поэтому и решено было включить ее в маршрут. До нас эту реку пытались пройти другие, но прошли лишь частично: слишком сложно. Нам же удалось пройти Чебдар полностью. Считай, это был первопроход.

Андрей вспоминает, что одним махом пройти Мажойский каскад на Чуе тоже казалось не совсем реальным. Мажойский каскад — это участок реки Чуя после устья реки Мажой, протяжённостью 15−17 км. На нем река, зажатая в узком ущелье среди отвесных 150-метровых скал, превращается в совершенно бешеный поток. На таком небольшом промежутке находятся более 50 порогов наивысшей категории сложности.

Команда подтвердила: пройти этот участок за день вполне реально. Андрей Золотухин отмечает — это удалось немногим предшественникам.

Одним из тяжелых испытаний оказалась заброска на Чебдар.

- На начало маршрута остальных рек мы добирались на машинах. На Чебдар же мы добирались на лошадях. На них сложили вещи, а сами пешком шли.

Эта заброска оказалась сложнее, чем ожидалось. Протопали четыре дня почти 50 км по суровым сибирским «джунглям» — так назвали эти места американские каякеры в 2003-м, — рассказывает Александр.

Реки Алтая — для тех, кто хочет почувствовать максимальный адреналин. Они не для вальяжных путешественников и подойдут людям, у которых за плечами уже есть опыт сплавов. Эти реки бурные, с характером, держат в напряжении. И расслабиться на воде, просто наслаждаясь пейзажами, от которых захватывает дух, получится только на стоянке. А на воду вышел — будь всегда начеку.

- Каждый год любая река может выглядеть по-разному. Все зависит от погодных условий и дат похода, от объема снега, от дождей. Поэтому перед прохождением любого порога просмотр обязателен. Так и мы: где можно было, сами осматривали, а там, где не было возможности, помогал квадрокоптер.

Маршрут пролегал через горы, и на всем пути группу туристов-водников сопровождали горные туристы — на случай, если что-то случится и понадобится горное оборудование.

- Водным туризмом я занимаюсь уже порядка 20 лет. Сейчас хожу на катамаране, а первые мои походы были байдарочные, — рассказывает Андрей. — Увлечение туризмом началось с банального интереса. А теперь это уже, можно сказать, зависимость! Раз в год обязательно отправляемся по новому маршруту. Даже если поход оказался тяжёлым, уже через месяц после возвращения начинаешь ждать следующего.