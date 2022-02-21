город
город
Регистрация
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе»
Фото предоставлено героем публикации.

Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе»

По итогам 2021 года Андрей Золотухин вновь получил звание чемпиона России в водных походах шестой категории сложности.

Собрать все жемчужины республики Алтай в одном походе, пройти по рекам Чуя, Башкаус, Чулышман, Чульчу и покорить дикий Чебдар, охватив все пороги-шестерки Логанского района — не каждая команда решится на такое.

Реки, которые легли в основу маршрута, очень бурные и изобилуют порогами 6-й категории сложности. Группа Вячеслава Плакущева из Новосибирска в середине июля-августе 2021 года доказала: возможно всё.

В составе тургруппы был и туляк Андрей Золотухин (на фото в первом ряду крайний слева).

- Команда наша была сборной: опытные туристы из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, четверо из Челябинска, трое из Владивостока, двое из Новосибирска. Я хожу с Плакущевым в походы с 2017 года. Каждый год мы подтверждаем чемпионское звание.

Маршрут по рекам Алтая в этом году был проложен неслучайно. Стояла конкретная цель — пройти таким маршрутом, каким еще не ходил никто.

- Мы уже бывали на всех реках, кроме Чебдара. Именно поэтому и решено было включить ее в маршрут. До нас эту реку пытались пройти другие, но прошли лишь частично: слишком сложно. Нам же удалось пройти Чебдар полностью. Считай, это был первопроход.

Андрей вспоминает, что одним махом пройти Мажойский каскад на Чуе тоже казалось не совсем реальным. Мажойский каскад — это участок реки Чуя после устья реки Мажой, протяжённостью 15−17 км. На нем река, зажатая в узком ущелье среди отвесных 150-метровых скал, превращается в совершенно бешеный поток. На таком небольшом промежутке находятся более 50 порогов наивысшей категории сложности.

Команда подтвердила: пройти этот участок за день вполне реально. Андрей Золотухин отмечает — это удалось немногим предшественникам.

Одним из тяжелых испытаний оказалась заброска на Чебдар.

- На начало маршрута остальных рек мы добирались на машинах. На Чебдар же мы добирались на лошадях. На них сложили вещи, а сами пешком шли.

Эта заброска оказалась сложнее, чем ожидалось. Протопали четыре дня почти 50 км по суровым сибирским «джунглям» — так назвали эти места американские каякеры в 2003-м, — рассказывает Александр.

Реки Алтая — для тех, кто хочет почувствовать максимальный адреналин. Они не для вальяжных путешественников и подойдут людям, у которых за плечами уже есть опыт сплавов. Эти реки бурные, с характером, держат в напряжении. И расслабиться на воде, просто наслаждаясь пейзажами, от которых захватывает дух, получится только на стоянке. А на воду вышел — будь всегда начеку.

- Каждый год любая река может выглядеть по-разному. Все зависит от погодных условий и дат похода, от объема снега, от дождей. Поэтому перед прохождением любого порога просмотр обязателен. Так и мы: где можно было, сами осматривали, а там, где не было возможности, помогал квадрокоптер.

Маршрут пролегал через горы, и на всем пути группу туристов-водников сопровождали горные туристы — на случай, если что-то случится и понадобится горное оборудование.

- Водным туризмом я занимаюсь уже порядка 20 лет. Сейчас хожу на катамаране, а первые мои походы были байдарочные, — рассказывает Андрей. — Увлечение туризмом началось с банального интереса. А теперь это уже, можно сказать, зависимость! Раз в год обязательно отправляемся по новому маршруту. Даже если поход оказался тяжёлым, уже через месяц после возвращения начинаешь ждать следующего.

Галерея
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 1
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 2
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 3
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 4
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 5
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 6
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 7
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 8
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 9
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 10
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 11
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 12
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 13
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 14
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 15
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 16
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 17
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 18
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 19
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 20
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 21
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 22
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 23
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 24
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 25
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 26
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 27
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 28
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 29
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 30
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 31
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 32
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 33
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 34
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 35
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 36
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 37
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 38
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 39
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 40
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 41
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 42
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 43
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 44
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 45
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 46
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 47
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 48
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 49
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 50
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 51
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 52
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 53
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 54
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 55
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 56
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 57
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 58
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 59
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 60
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 61
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 62
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 63
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 64
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 65
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 66
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 67
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 68
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 69
Туляк Андрей Золотухин: «Мы собрали все жемчужины Алтая в одном походе», Фото: 70
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 15:44 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Избавиться от волос надолго: как выбрать клинику для лазерной эпиляции
Избавиться от волос надолго: как выбрать клинику для лазерной эпиляции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.