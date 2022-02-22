Старший ребенок и новорожденный: как родителям справиться с детской ревностью и депрессией

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Появление второго ребенка в семье — это большая радость для родителей. И огромный стресс для первенца, которого обуревают очень противоречивые (а иногда и ранее не знакомые) чувства. Многие родители задаются вопросом: как облегчить адаптацию старшего к новым «обстоятельствам»? Аналогичный мы задали тульскому психологу Ларисе Миловой. Она рассказала, как правильно подготовить ребенка к появлению в семье младенца.



Лариса Милова

- С появлением второго ребёнка жизнь первого, как и семьи в целом, меняется кардинально. Меняются семейная расстановка и сложившиеся эмоциональные связи между членами семьи.

Встаёт вопрос адаптации к новым условиям. Сложнее всего она происходит у первенца. Если раньше все внимание и любовь доставались ему, то теперь в семье появляется конкурент.

С какими трудностями обычно сталкиваются родители:

Ревность. Это чувство часто недооценивается взрослыми и даже вообще отрицается. Чтобы понять ребёнка, можно представить такую ситуацию (вариант для женщин): приходит ваш супруг домой не один, а с другой молодой женщиной, и сообщает, что все теперь будут жить вместе, а любить он будет всех одинаково. Как помочь ребёнку справиться с ревностью? Не отрицать и не игнорировать наличие этого чувства. Оно есть. Вопрос, насколько легально ребенок его проявляет. Не пугаться агрессии ребёнка, если она появляется. Называть чувства ребёнка словами, подтверждать его боль, сострадать ей, учить его говорить о чувствах, учить смещать и разряжать агрессию безопасным способом, подтверждать свою любовь разными способами.

Страх. Первый ребенок может бояться потерять маму, страшится ее смерти в связи с родами. Это может подкрепиться, если маме и/или малышу потребуется дополнительная госпитализация. Развития страха можно избежать, если заранее много разговаривать с ребёнком о беременности, появлении второго малыша, отвечать на вопросы, прояснять детали на уровне, доступном возрасту ребёнка. Для этой цели есть разные книги, ориентированные на детей. Например, «У зайки Степы появился братик» Эндриана Хейменса, «Софи и малыш. Второй ребенок в семье» Татьяны Григорьян подойдут для дошкольников. Книг сейчас много, можно время от времени читать их вместе с ребенком.

Плохое поведение первого ребенка. Причин может быть много, часто это реакция на уменьшение внимания мамы или со стороны всех взрослых. Необходимо все-таки попробовать компенсировать занятость мамы. Хорошо, если включаются близкие — папа, бабушки и дедушки. И не только, чтобы играть и общаться с первым ребенком, но и для того, чтобы освобождать на какое-то время маму, чтобы она могла спокойно провести часок вместе со старшим, не отвлекаясь на уход за младенцем. Кроме того, имеет смысл вовлекать ребёнка в процесс ухода за малышом. Бывает полезным купить заранее игрушечного младенца (есть куклы, которые умеют издавать звуки, имитировать кормление и хождение на горшок). Такая игрушка поможет, с одной стороны, включаться в игру и уход, а с другой — может послужить «громоотводом» — дети часто разряжают свою злость на кукле (могут ее кусать, бить, бросать). Зрелище не из приятных, но все лучше, чем на брате или сестре или держать всё в себе.

Депрессия первого ребенка. Если вы заметили изменение фонового настроения, нарушения сна, аппетита, лучше обратиться за помощью к психологу. Специалист поможет разобраться с состоянием ребёнка и научит приемам правильного общения. Некоторые родители обращаются за помощью ещё до рождения второго ребенка. Тогда специалист может сопровождать весь процесс рождения второго, и адаптация в таком случае проходит более гладко.

Что почитать?

Книги, которые полезны взрослым, если они сами хотят разобраться в психологических особенностях отношений детей в семье:

Генри Абрамович «Братья и сестры. Миф и реальность».

Джулиет Митчелл «Скрытая жизнь братьев и сестер. Угрозы и травмы».

Элизабет Шенбек: «Старший, средний и младший: как очередность рождения ребенка влияет на формирование его личности».

Если хочется научить детей дружить:

Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно».

Мадонна Розенблюм-Санчук «Растим братьев и сестер».

Для чтения детям и с детьми: