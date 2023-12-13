Где в Туле купить необычный новогодний подарок

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Хотите подарить что-то такое, что откроет новый мир и непривычные вкусы? В «Чайной Галерее» вас ждут подарки для тех, кого вы по-настоящему цените.

«Чайная Галерея» на ул. Советской, 33 — это не только магазин хорошего китайского чая и место, в котором можно приятно провести время, но и кладезь новогодних подарков.

Владельцы этого места увлечены чайной культурой и знают о напитке все. Здесь вас научат пить чай по-новому. Изящная посуда, особые ритуалы и способы заваривания — и вот, казалось бы, привычный чай уже не просто утоляет жажду, а дарит незабываемые ощущения, помогает расслабиться и открывает новые вкусы.

Философия «Чайной Галереи» в том, чтобы познакомить вас с по-настоящему качественным китайским чаем. Все привезено напрямую с китайских фермерских хозяйств, никаких добавок, вкус достигается только степенью обжарки и ферментацией.

Такой чай можно подарить и гурманам, и тем, кто еще не знаком с культурой напитка. В качестве новогоднего презента вы можете выбрать эксклюзивные сорта: Хуан Мэй Гуй Хуа Сян, Даньцун Ми Лань Сян Лао Шу, Да Хун Пао и многие другие.

В «Чайной Галерее» все пропитано эстетикой. И даже подарочные упаковки здесь — настоящее произведение искусства. Дизайнерские баночки в красивых коробках наполнены самыми свежими и уникальными сортами чая.

Для начинающих

Готовите подарок кому-то, кто еще не знаком с чайной культурой? Эксперты всё продумали за вас и создали набор «Выбор». В нем — сорта, которые заслуживают внимания человека, начинающего знакомиться с «правильным чаем»: свежие зеленые, мягкие и приятные белые, поэтичные и сложные улуны и загадочный пуэр.

К каждому сорту прилагается подробное описание свойств и инструкция, как правильно заварить чай, чтобы он раскрыл весь свой вкус и аромат.

Набор познакомит с миром качественного китайского чая, в который вы обязательно влюбитесь!

Для чайных гурманов

Для тех, у кого уже есть предпочтения в китайском чае, созданы наборы по определенным направлениям в китайской классификации.

Гуандунские и тайваньские улуны, улуны сильного огня, прогретые, которые особенно хороши в холодное время. Такой чай с фруктовыми и сладкими оттенками как нельзя кстати будет зимой, потому что отлично согревает.

При выборе подарка точно стоит обратить внимание на чай Габа. Это одна из самых высокогорных разновидностей улунов. В этом сорте содержится гамма-аминомасляная кислота, которая благоприятно влияет на нервную систему. Такой чай дает ощутимый приятный расслабляющий эффект.

Вкус у чая Габа потрясающий. В нем ощущается легкий аромат выпечки и интересная карамельная кислинка. Самое удивительное, что все эти оттенки достигаются тоже исключительно степенью обжарки и ферментацией.

Подарочные наборы с чаем Габа включают в себя чаи разного огня и уровня сбора. Так что получатель этого презента сможет попробовать все и определиться, что ему нравится больше.

А чтобы полностью раскрыть вкусоароматику сортов, в некоторые подарочные наборы сразу добавили чайную пару.

Соблюдая традиции

Посуда вообще имеет большое значение для чайной культуры. Один из главных предметов для чайной церемонии — исинский чайник. Красивые, приятные, разных форм — чайников в «Галерее» больше сотни.

Они настолько изящные, что может показаться, что это просто сувенир, но нет. В традициях китайского чаепития маленькая посуда — это преимущество. Чай пьется методом пролива, такой объем для этого идеален.

Чайники не только функциональные, но и очень приятные на вид и на ощупь. Они сделаны из глины провинции Исинь на Востоке Китая. Благодаря текстуре чайник получается пористым внутри. Это важно: каждый раз он напитывается эфирными маслами, и вкус чая раскрывается все лучше.

Есть в «Чайной Галерее» и альтернатива чайникам — гайвань. Это удобная посуда для заваривания из трех частей.

Поклонник чая не мыслит путешествия без любимого напитка. Такие люди точно оценят походный набор посуды для церемонии. В составе — гайвань и несколько пиалочек. Всё из фарфора, но упаковка позволяет безопасно перевозить посуду. Настоящий рай для чаемана!

Для мужчин и не только

Стильный и интересный подарок — пуэр. Этот сорт чая считается поистине благородным. Он отличается тем, что листья собирают с деревьев, а не с кустарников. Пуэр улучшает настроение и поднимает тонус, поэтому считается хорошей альтернативой кофе и вину.

Этот сорт продается в виде прессованных блинов, что выглядит изящно и презентабельно. В «Чайной Галерее» большая коллекция шу пуэров и шен пуэров самых разных вкусовых дискриптеров: это могут быть сливочные нотки, цветочные, ореховые, грибные, дегтярные и даже рыбные!

Дарите эмоции!

А что если подарить не просто чай, а целую чайную церемонию? Такой подарок точно запомнится. В «Чайной Галерее» есть все для проведения церемоний. Вы можете провести ее сами или доверить таинство специалисту.

В продаже есть сертификаты на профессиональные чайные церемонии в отдельном кабинете. Они позволят вам из центра города перенестись прямо в китайскую провинцию. За полтора-два часа вы узнаете об истории чая, продегустируете несколько сортов и отключитесь от дел и мыслей.

Подарочный сертификат на чайную церемонию можно подарить любимому человеку, друзьям и подругам.

Заглядывайте в «Чайную Галерею» как можно скорее. Сейчас там проходит выставка старинных новогодних коллекционных игрушек с разных фабрик: стеклянные игрушки на прищепках, ватные человечки, фонарики, серпантин — как у бабушки на ёлке!

Есть и редкие экспонаты: Снегурочка с завода «Ленигрушка», которая сейчас стоит целое состояние, эксклюзивный Дед Мороз в черных валенках, игрушки фабрики «Парижская коммуна». На ёлке — блокадные мишки, которых делали женщины во время войны. Есть игрушки из коллекции «Доктор Айболит» и «Чиполлино». Рассматривать можно часами.

Повод заглянуть не только за новогодним подарком есть! В «Чайной Галерее» постоянно проходят интересные встречи, лекции и концерты.

16 декабря в 19.00 всех приглашают на мастер-класс по изготовлению елочной игрушки «Снегирь».

Запись в WhatsApp по номеру: + 7 953 191-12-56.

Следить за анонсами предстоящих событиях можно в аккаунте «Чайной Галереи» ВКонтакте и Telegram.

Тула, ул. Советская, 33.

Тел. +7 953 191-12-56.

ИП КОСТРУБ ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА. Реклама.