У кого в Туле лучшие «Шорты»: большой фоторепортаж Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина.

Церемония награждения состоялась в самом центре оружейной столицы. По традиции, победителей определяли в двух категориях – зрительском голосовании и голосовании участников. В этом особенность фестиваля «Шорты»: участники одновременно друг другу соперники, судьи и, конечно, друзья! Кстати, соревновались и на красной ковровой дорожке. Там прекрасные девушки представляли свои вечерние платья.

За лучшие фильмы в основных номинациях («Фильм» и «Анимация») участники «Шортов-2018» получили не только золотую статуэтку и признание зрителей, но и крупный денежный приз – 100 000 рублей! Также призом в 150 000 рублей отметили самый лучший короткометражный фильм этого года. Побороться было за что!

В номинации «Анимация» зрители выделили Анну Вегеру с картиной «Про дедушку, который не умел рассказывать сказки». Также отметили фильм «Бармен» Дениса Шабли – он победил в номинации «Трейлер».

А больше всего внимания зрители уделили фильму «Оборотень» (режиссеры Михаил и Станислав Рышковы). Он победил сразу в двух номинациях: «Фильм» и «Постер».

Братья-режиссеры поделились секретом своего успеха и рассказали, чего планируют достичь в будущем:

– Мы сняли довольно экспериментальную картину. Наш «Оборотень» про алкоголизм, про то, как за алкоголем человек теряет себя. Но фильм сделан через призму юмора. Всегда надо уметь посмеяться над любой ситуацией. Раньше к созданию фильмов мы были причастны с другой стороны (как актёры, мы вообще театралы), а сейчас решили попробовать сделать кинокартину самостоятельно. Получилось смешно и серьезно. Конечно, на победу рассчитывали, но в случае неудачи мы бы не расстроились. Просто пересмотрели бы все недочёты и вернулись на следующий год подготовленными. Машина кинопроизводства уже запущена!

На «Шортах» братья выступали с мамой Оксаной Михайловной. Она заверила, что поддерживает все начинания сыновей и даже побуждает их отправлять работы на конкурсы. Жалеет лишь об одном: нечасто получается увидеть сыновей из-за их упорной работы.

По результатам голосования участников призы распределились так:

Номинация «Фильм»:

«Взятка», режиссер Алексей Харитонов,

Номинация «Анимация»:

«Кораблик», режиссер Анастасия Махлина,

Номинация «Актер»:

«Ваши документы», режиссер Никита Ордынский, актёр Игорь Савочкин,

Номинация «Саундтрек»:

«Ваши документы», режиссер Никита Ордынский,

Номинация «Оператор»:

«Баграм», режиссер Николай Забродин, оператор Николай Антонов,

Номинация «Постер»:

«Баграм», режиссер Николай Забродин,

Номинация «Трейлер»:

«Вий», режиссер Михаил Никулин.

Свою деятельность молодой кинорежиссер Михаил Никулин охарактеризовал так: «Смотрю видосики и сам что-то снимаю». А вот что он рассказал про свою конкурсную работу:

– Это мой первый серьезный проект. Начал заниматься производством анимации восемь лет назад, а сейчас почувствовал, что могу сделать что-то серьезное. Получилась короткометражная анимация по «Вию» Николая Васильевича Гоголя. Почти дословная, кстати говоря, новых смыслов мы не искали. Может, найдем их в других проектах, у нас их много в производстве на сегодня. Конечно, тяжело им уделять достаточно времени, работа, к сожалению, мешает. Но если успею доделать всё к следующему году, обязательно вернусь на «Шорты» с грандиозной анимацией. Да и Тулу посмотреть хочется, а то в этот раз не успел.

11-классника Ярослава Кондионова из Калуги пока не отметили ни в одной номинации, но очевидно: у юного и талантливого режиссера все еще впереди. По его признанию, проиграть он совсем не боялся:

– Приехал сюда пожать руку Никите Ордынскому (режиссер фильма «Ваши документы». – Прим. автора). Поражаюсь, как он своими силами снимает такие картины! В этом году я представляю фильм «Отец». Он о том, как выстраиваются отношения между отцами и детьми. Но тема у меня совсем не тургеневская, я её переложил на современные реалии. Кстати, вдохновляюсь не только Ордынским. Из «полнометражных» режиссеров люблю Мартина МакДона, его фильм в этом году получил два Оскара. Ещё смотрю BadComedian. Баженов, конечно, не режиссёр, но поучиться у него есть чему.

Все конкурсные работы можно увидеть на официальном сайте фестиваля.