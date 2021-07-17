Тульские семьи о взаимопонимании, терпении и первой встрече

У каждой из этих семей за плечами как минимум 30 лет брака. Счастливые пары рассказали Myslo о том, как им удалось сохранить блеск в глазах, верность и уважение.

Лидия и Евгений Сенины, вместе 51 год

Совет от семьи Сениных: найдите своего человека и уважайте, это будет связывать вас всю жизнь.

- Можно сказать, что нас свела судьба. На время ремонта в доме Лида переехала жить к тете, там мы и встретились в общей компании во дворе. Ходили гулять компанией в парк, затем разбились на пары, но тогда еще серьезно не встречались. В следующий раз мы встретились на школьной практике на заводе «Тулаточмаш». Там общались наши одноклассники, и мы стали встречаться. Потом была армия, Лида не клялась ждать, но ждала. Отношения начались как раз во время отпуска в армии, появились другие эмоции, намерения стали серьезными, - рассказывает Евгений.

- До свадьбы мы были знакомы четыре года. Я помню, что Женя понравился мне какой-то серьезностью, был не такой как все ребята вокруг, — признается Лидия.

Наш секрет счастья — уважение друг к другу. Любовь переживает разные стадии: влюбленность, увлеченность. страсть. Потом вспышка проходит, и если люди не уважают друг друга, их перестает что-то связывать.

- А еще я не умею ругаться, — говорит Лидия. — И это не только в семье. Ругаться неприятно и сложно. У нас за 51 год не было конфликтных ситуаций. Если и возникает какой-то спорный вопрос, мы договариваемся, спокойно приходим к общему решению. Скандалы — это не наше!

Считаем, что современные семьи как раз расстаются из-за отсутствия уважения. Каждый стремится показать себя, сказать, что он больше зарабатывает, что может запросто обойтись без своей половинки. У нас все по-другому. Времена были разные, ситуации были финансово сложные, но мы никогда не упрекали друг друга в этом. Жили по средствам и держались друг за друга.

Мы не требуем ничего друг от друга. Это отражается и в быту. Например, нет проблемы, кто будет мыть посуду после ужина. Муж всегда предлагает помощь, какими бы бытовыми делами я не занималась. Это дорогого стоит.

Раньше мы любили встречаться с друзьями, собирались семьями. Могли приехать на дачу в марте отмечать день рождения, когда еще снег лежал до колен, и было так весело и интересно. Сейчас все немного по-другому, друзья уходят, встречи стали не такими частыми. Но у нас есть традиция: мы с мужем до сих пор отмечаем день свадьбы. В сентябре каждый год едем в Ясную Поляну, гуляем, отдыхаем. Это важно для нас.

Всем молодым хотим сказать: прежде чем связать свою судьбу с человеком, нужно подумать.

Сейчас молодежь часто путает любовь с сексом. Это выходит на первое место, а через пару лет эйфория проходит, и семья рушится.

Чтобы прожить много лет вместе, вас должно что-то связывать: похожее отношение к жизни, к родителям, друзьям. Последнее тоже важно.

Друзья — это не те, с кем можно собраться отметить праздник, это люди, которые помогут в сложной ситуации, даже если вы не просите. Когда у вас есть фундамент взаимопонимания, все сложности будут преодолимы. Не отказывайтесь друг от друга, дорожите семьей и все получится!