Тульские семьи о взаимопонимании, терпении и первой встрече
У каждой из этих семей за плечами как минимум 30 лет брака. Счастливые пары рассказали Myslo о том, как им удалось сохранить блеск в глазах, верность и уважение.
Лидия и Евгений Сенины, вместе 51 год
Совет от семьи Сениных: найдите своего человека и уважайте, это будет связывать вас всю жизнь.
- Можно сказать, что нас свела судьба. На время ремонта в доме Лида переехала жить к тете, там мы и встретились в общей компании во дворе. Ходили гулять компанией в парк, затем разбились на пары, но тогда еще серьезно не встречались. В следующий раз мы встретились на школьной практике на заводе «Тулаточмаш». Там общались наши одноклассники, и мы стали встречаться. Потом была армия, Лида не клялась ждать, но ждала. Отношения начались как раз во время отпуска в армии, появились другие эмоции, намерения стали серьезными, - рассказывает Евгений.
- До свадьбы мы были знакомы четыре года. Я помню, что Женя понравился мне какой-то серьезностью, был не такой как все ребята вокруг, — признается Лидия.
Наш секрет счастья — уважение друг к другу. Любовь переживает разные стадии: влюбленность, увлеченность. страсть. Потом вспышка проходит, и если люди не уважают друг друга, их перестает что-то связывать.
- А еще я не умею ругаться, — говорит Лидия. — И это не только в семье. Ругаться неприятно и сложно. У нас за 51 год не было конфликтных ситуаций. Если и возникает какой-то спорный вопрос, мы договариваемся, спокойно приходим к общему решению. Скандалы — это не наше!
Считаем, что современные семьи как раз расстаются из-за отсутствия уважения. Каждый стремится показать себя, сказать, что он больше зарабатывает, что может запросто обойтись без своей половинки. У нас все по-другому. Времена были разные, ситуации были финансово сложные, но мы никогда не упрекали друг друга в этом. Жили по средствам и держались друг за друга.
Мы не требуем ничего друг от друга. Это отражается и в быту. Например, нет проблемы, кто будет мыть посуду после ужина. Муж всегда предлагает помощь, какими бы бытовыми делами я не занималась. Это дорогого стоит.
Раньше мы любили встречаться с друзьями, собирались семьями. Могли приехать на дачу в марте отмечать день рождения, когда еще снег лежал до колен, и было так весело и интересно. Сейчас все немного по-другому, друзья уходят, встречи стали не такими частыми. Но у нас есть традиция: мы с мужем до сих пор отмечаем день свадьбы. В сентябре каждый год едем в Ясную Поляну, гуляем, отдыхаем. Это важно для нас.
Всем молодым хотим сказать: прежде чем связать свою судьбу с человеком, нужно подумать.
Сейчас молодежь часто путает любовь с сексом. Это выходит на первое место, а через пару лет эйфория проходит, и семья рушится.
Чтобы прожить много лет вместе, вас должно что-то связывать: похожее отношение к жизни, к родителям, друзьям. Последнее тоже важно.
Друзья — это не те, с кем можно собраться отметить праздник, это люди, которые помогут в сложной ситуации, даже если вы не просите. Когда у вас есть фундамент взаимопонимания, все сложности будут преодолимы. Не отказывайтесь друг от друга, дорожите семьей и все получится!
Даниил и Галина Островские, вместе 43 года:
«Главное — любить!» — уверены Даниил и Галина Островские.
И их брак эту теорию доказывает полностью:
- Мы познакомились 31 декабря, случайно оказались вместе в общей компании. На празднике было больше десяти человек: офицеры-холостяки и незамужние девушки, но мы заметили именно друг друга. Сразу зародилась симпатия. С тех пор стараемся сохранить в душе первое впечатление, не забывать те приятные эмоции, наслаждаться друг другом. В жизни было не всегда просто, но трудности нас сближали. Муж был офицером, уезжал в командировки на край земли, мы с детьми за ним, жили в ужасных условиях, растили детей без бабушек и дедушек, но были счастливы.
Все, кто строят семью, должны знать: поддержка и взаимопонимание — тот фундамент, на котором все строится.
Ни в коем случае нельзя даже допускать мысли, что вы можете быть друг без друга, что можно завести новую семью.
А еще мы уверены, что мужчина должен быть опорой, стеной, за которую всегда можно спрятаться, тогда все будет на своих местах. Ну и на первом месте, конечно, должна быть любовь и вера!
Лев и Светлана Чижовы, вместе 41 год:
Лев и Светлана считают, что нет большего счастья, чем приходить в дом, где тебя любят, понимают и ждут, что бы ни случилось.
- Первая встреча у нас произошла, когда Лева приехал в отпуск из армии, а через год мы стали семьей. Сначала были яркие чувства, потом уже рассмотрели достоинства друг друга.
- Я в первую очередь оценила надежность, мужское плечо, поддержку, — говорит Светлана.
- А я улыбку и голубые глаза. Увидел и больше не захотел отпускать. Так и остались на всю жизнь вместе в горе и радости, — делится Лев. –
У нас двое детей, 11-летний внук — и это наше богатство. Мы бережем семью, поэтому уважаем друг друга и все вопросы стараемся решать сообща. Проблем в жизни бывает немало. Семья — это большой труд. Всегда сложно, но в любой ситуации можно найти компромисс.
- Мы стараемся помогать друг другу. Семья для нас — тыл и опора. Я училась в университете, родился ребенок, сложностей было очень много, но мы преодолевали их вместе. Это в нас осталось на всю жизнь. Теперь мы хотим, чтобы дети тоже поняли всю ценность семьи, места, где тебя любят всей душой, что бы не происходило. Как бы трудно не было, мы все придем на помощь друг к другу, этого никто не сможет отнять.
Быть вместе — главное счастье в жизни. Преодолевать трудности и знать, что тебя ждут дома.
А еще очень важно принимать друг друга, не пытаться переделать, а позволить каждому быть самим собой. Если к этому добавить немного терпения, то получится идеальный рецепт семейного счастья.
Ольга и Олег Астапенко, вместе 39 лет
«Никогда не рубите с плеча», – говорят супруги.
Ольга и Олег поженились 11 сентября 1982 года, и с тех пор не расставались. Олег был младшим лейтенантом, пошел в ресторан с друзьями, увидел там Ольгу и в этот же вечер спел для нее песню.
- С момента нашего знакомства до свадьбы прошло меньше года. Сразу было понятно, что встреча была судьбоносной. Это тот случай, когда сразу понимаешь, что встретил своего человека. Когда у нас спрашивают: «Что удерживает вас вместе все эти годы?» Хочется перефразировать: «А что могло произойти, чтобы мы расстались?» В нашем сознании нет такого варианта развития событий.
Жизнь разная, в каждой семье бывают размолвки, но у нас они очень легкие. Мы научились подстраиваться друг под друга, идти навстречу.
- Мой муж просто умеет вовремя замолчать, прекратить разногласия, уйти на пару минут и вернуться в другом настроении. Это качество умного мужчины, так что мне с ним повезло! — делится Ольга.
- И мне повезло! В этом и суть: если двум людям повезло, они вместе надолго. А если им некомфортно вместе, значит не судьба, — считает Олег.
Мы постоянно вместе, и ни на что не променяли бы наши семейные праздники. Ольга готовит наш любимый мадьярский торт, и мы все ждем его с нетерпением.
Всем, кто только вступает в семейную жизнь мы хотели бы пожелать: никогда не рубите с плеча. Время все расставит на свои места, но в порыве эмоций можно наговорить такого, что испортит все отношения. Словами можно все испортить, включите терпение и тогда нежность, любовь и взаимопонимание будут в вашей семье всегда!
Ольга и Сергей Мишеневы, вместе 30 лет
Семья Мишеневых уверена: все можно преодолеть, если семья — дружная команда, где каждый поддерживает и оберегает друг друга.
- История нашего знакомства, можно сказать, банальна. Впервые мы встретились на отдыхе в Бунырево в Алексинском районе. Познакомились, начали общаться, потом встречаться, а 1 июля 1990 года поженились.
Тогда были еще совсем молодыми, обоим по 20 лет, но мы точно знали: семья — это навсегда. Даже мыслей о разводе никогда не было. Все потому что вокруг нас правильное окружение. Наши родители всю жизнь живут вместе, так же наши друзья и родственники.
Сейчас вокруг говорят о том, что большинство пар расстается, но нас и наших близких это обходит стороной, причем и взрослых, и совсем юных. Это так, потому что мир и согласие в семье не зависят от веяния времени, только двое людей, их взгляды, характеры и установки влияют на погоду в доме.
У нас трое детей, двое старших сыновей — 29 и 18 лет, и младшая дочь — 10 лет. Мы стараемся привить им наши ценности: уважение друг к другу, заботу о старшем поколении, умение поддерживать. Кажется у нас получается. Дети пока не создали свои собственные семьи, но мы бы хотели быть для них хорошим примером, делаем все для этого.
В создании хорошей семьи нет никаких особенных секретов, это не подвиг. Самое важное — быть всегда вместе. Нужно помогать друг другу во всем, поддерживать в сложных ситуациях, радоваться, когда всё удается.
У нас в семье нет строгих обязанностей, никаких «должен», но при этом все вопросы, в том числе и домашние мы решаем сообща. Не потому что так надо, а потому что мы любим друг друга.
Разделяем не только бытовые обязанности, но и радости, вместе едем отдыхать и проводим праздники. Любое событие: Новый год, день рождения, какое-то достижение мы разделяем на пятерых.
Когда есть взаимопонимание, даже обычные дела становятся интереснее. Мы, например, обожаем вместе готовить чебуреки и манты. А потом собираемся за столом с друзьями. Это пример того, как можно найти повод для радости даже в приготовлении еды.
А еще папа отлично жарит картошку, ее обожает наша дочь. И это тоже наша маленькая семейная традиция и частичка уюта.
Всем молодым семьям хочется сказать — не бойтесь создавать семьи, это ваша опора, защита и команда, рядом с которой вы преодолеете все трудности.
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