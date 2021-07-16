Психологический воркшоп в «Типографии» и каппинг в «Октаве»: выходные в Туле 16-18 июля

18 июля в Тульском историко-архитектурном музее завершается выставка «Истоки». Ее автор – фотограф из Калуги, номинантка World Press Photo 2019 Алена Кочеткова. Выставка «Истоки» – часть проекта «Фотографический кабинет», который стартовал в ТИАМе в 2020 году совместно с тульским отделением Союза фотохудожников России.

17 июля в Тульском экзотариуме открывает свои двери яркая и очень летняя выставка « Божья коровка, полети на небо » от тульского коллекционера Ольги Алексеевны Тишкиной. 6+

17 июля в творческом кластере « Октава » обжарщики ростерии «Зерновая» ждут всех на каппинг . Иными словами — кофейную дегустацию. Две вещи получаются у этих ребят лучше всего: смеяться и варить кофе.

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью для целой армии головорезов. К счастью, мама и ее бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».

Охота за золотом империи набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-де-Жанейро, ускользает из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попадает к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...