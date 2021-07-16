Психологический воркшоп в «Типографии» и каппинг в «Октаве»: выходные в Туле 16-18 июля
А еще закрытие выставки «Истоки» в ТИАМе и моноспектакль по единственной пьесе Габриэля Маркеса.
Воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить»
Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Вы узнаете:
- почему желанные изменения не происходят;
- изменения и нервная система: как наша физиология стоит на страже перемен и благодаря чему изменения происходят;
- поговорим о психологической ригидности и нейропластичности;
- как мы меняемся в процессе терапии;
- как мы изменяем свою жизнь.
Выставка «Истоки» в ТИАМе
Где: Тульский историко-архитектурный музей.
Выставка «Истоки» – часть проекта «Фотографический кабинет», который стартовал в ТИАМе в 2020 году совместно с тульским отделением Союза фотохудожников России.
Каппинг в «Октаве»
Где: творческий кластер «Октава».
Регистрация по ссылке.
Выставка «Божья коровка, полети на небо» в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Пороховой коктейль
Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью для целой армии головорезов. К счастью, мама и ее бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».
Бендер: Золото империи
Охота за золотом империи набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-де-Жанейро, ускользает из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попадает к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...
Хороших выходных!