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Психологический воркшоп в «Типографии» и каппинг в «Октаве»: выходные в Туле 16-18 июля

Психологический воркшоп в «Типографии» и каппинг в «Октаве»: выходные в Туле 16-18 июля

А еще закрытие выставки «Истоки» в ТИАМе и моноспектакль по единственной пьесе Габриэля Маркеса.

Воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить»

Когда: 17 июля, суббота, 12.30.

Где: культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.

Воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить»

17 июля в культурном центре «Типография» пройдет воркшоп психологического фестиваля «Отдых и умение жить». 18+

Вы узнаете:
 
  • почему желанные изменения не происходят;
  • изменения и нервная система: как наша физиология стоит на страже перемен и благодаря чему изменения происходят;
  • поговорим о психологической ригидности и нейропластичности;
  • как мы меняемся в процессе терапии;
  • как мы изменяем свою жизнь.
 

Выставка «Истоки» в ТИАМе

Когда: 16-18 июля, пятница-воскресенье, 10.00-19.00.

Где: Тульский историко-архитектурный музей.

Выставка «Истоки» в ТИАМе

18 июля в Тульском историко-архитектурном музее завершается выставка «Истоки». Ее автор – фотограф из Калуги, номинантка World Press Photo 2019 Алена Кочеткова.

Выставка «Истоки» – часть проекта «Фотографический кабинет», который стартовал в ТИАМе в 2020 году совместно с тульским отделением Союза фотохудожников России. 
 

Каппинг в «Октаве»

Когда: 17 июля, суббота, 13.30.

Где: творческий кластер «Октава».
Регистрация по ссылке.

Каппинг в «Октаве»

17 июля в творческом кластере «Октава» обжарщики ростерии «Зерновая» ждут всех на каппинг. Иными словами — кофейную дегустацию. Две вещи получаются у этих ребят лучше всего: смеяться и варить кофе.
 

Выставка «Божья коровка, полети на небо» в Тульском экзотариуме

Когда: 17 июля, суббота, 12.00-16.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.

Божья коровка, полети на небо

17 июля в Тульском экзотариуме открывает свои двери яркая и очень летняя выставка «Божья коровка, полети на небо» от тульского коллекционера Ольги Алексеевны Тишкиной. 6+
 

Любовная отповедь

Когда: 17 июля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

17 июля в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Пороховой коктейль

Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью для целой армии головорезов. К счастью, мама и ее бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».

 

Бендер: Золото империи

Охота за золотом империи набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-де-Жанейро, ускользает из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попадает к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...

 

Хороших выходных!

 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:42 0
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