Необычные курсы для взрослых: обзор Myslo

Школа подкастов в «Октаве»
«Книги на Октаве» и студия звукозаписи Oktava Lab запустили совместный проект для тех, кто хочет заниматься подкастами. Подобного в Туле еще не было.
На курсе рассказывают, как устроена студия звукозаписи, учат взаимодействовать с профессиональным оборудованием, писать сценарии, проводить интервью и продвигать созданные подкасты на популярных платформах.
Среди преподавателей — звукорежиссер Артем Гудков, редактор подкастов и аудиокниг на «Яндекс.Музыке» Алина Калимуллина, журналист и ведущий подкастов Дмитрий Лебедев и другие.
Подойдет блогерам и всем тем, кто мечтает запустить собственный подкаст вообще на любую тему.
Курс предполагает очные групповые занятия в течение почти двух месяцев.
Где: Тула, творческий индустриальный кластер «Октава».
Подробности: oktavaklaster.ru/events/shkola-podkastov-v-oktave.
18+
Уроки живописи и рисунка
А почему бы не порисовать? Взрослые частенько забывают, как брать в руки кисти и творить. Мы нашли курсы живописи для взрослых в школе «Талантиум».
Организаторы обучения обещают помочь освоить все художественные материалы тем, кто вообще не умеет рисовать. Занятия построены так, чтобы не «подсаживать на иглу» художественной школы: после обучения ученики смогут писать самостоятельно.
В школе работают с масляными красками, акрилом, акварелью, пастелью, карандашом и углем.
Где: Тула, пр. Ленина, 104, ул. Восточная, 9, ул. Гагарина, 1, ул. Кирова, 22.
Подробности: vk.com/talantium71.
18+
Школа сторителлинга
Сторителлинг — это искусство рассказывать истории. На курсе учат делать это интересно, применяя актерские навыки и используя различные техники и приемы.
В театре сторителлинга главный — человек, никаких декораций и костюмов. Курс подойдет тем, кто выступает перед аудиторией, работает с текстами, хочет научиться нестандартному мышлению, импровизации и стать увереннее в себе.
Темы, которые изучают студенты курса: создание героя, композиция и законы драматургии, жанры и форматы, рассказчик, его образ, цель и мотивация.
Курс включает в себя 24 очных занятия. В группе, как правило, не больше 20 человек, поэтому обучение предполагает тесное взаимодействие с педагогами и другими студентами курса.
Где: творческий индустриальный кластер «Октава».
Подробности: oktavaklaster.ru/events/shkola-storitellinga.
18+
Мастер-класс по хлебопечению для начинающих
Хлебопечение — целая наука. Владелица частной пекарни Анастасия Свистунова создала авторский курс для начинающих. В нем — теория и практика создания трех видов хлеба: ржаного, пшеничного, на дрожжах и закваске.
Слушателей научат формовать, надрезать и проверять рецепты на адекватность. Так что такое обучение может стать началом большого хобби.
Курс длится всего 7 часов.
Где: Тула, городское пространство «Искра», пекарня «Традиция».
Подробности: traditionbakery.ru/masterclass/basic.
18+
Курс «Голос как оружие»
Авторский курс ведущей ведущей тульских вестей и актрисы театра Алины Фурсенко для всех, кто хочет поработать над речью.
Голосом мы пользуемся все, и Алина предлагает использовать это обстоятельство в собственных интересах. В рамках курса есть занятия с профессиональными актерами театров и педагогами из разных сфер.
На обучении можно узнать все о вашем речевом портрете, научиться уверенно говорить, приручать волнение и делать так, чтобы вас не только слушали, но и слышали.
Доступен полный курс занятий, а также встречи спикер-клуба, чтобы попрактиковаться.
Где: Тула, пр. Ленина, 135, к. 1.
Подробности: vk.com/ne_vorobey_tula.
16+