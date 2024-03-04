Необычные курсы для взрослых: обзор Myslo

«Книги на Октаве» и студия звукозаписи Oktava Lab запустили совместный проект для тех, кто хочет заниматься подкастами. Подобного в Туле еще не было.

На курсе рассказывают, как устроена студия звукозаписи, учат взаимодействовать с профессиональным оборудованием, писать сценарии, проводить интервью и продвигать созданные подкасты на популярных платформах.

Среди преподавателей — звукорежиссер Артем Гудков, редактор подкастов и аудиокниг на «Яндекс.Музыке» Алина Калимуллина, журналист и ведущий подкастов Дмитрий Лебедев и другие.

Подойдет блогерам и всем тем, кто мечтает запустить собственный подкаст вообще на любую тему.

Курс предполагает очные групповые занятия в течение почти двух месяцев.

Где: Тула, творческий индустриальный кластер «Октава».

Подробности: oktavaklaster.ru/events/shkola-podkastov-v-oktave.

18+

Уроки живописи и рисунка

А почему бы не порисовать? Взрослые частенько забывают, как брать в руки кисти и творить. Мы нашли курсы живописи для взрослых в школе «Талантиум».

Организаторы обучения обещают помочь освоить все художественные материалы тем, кто вообще не умеет рисовать. Занятия построены так, чтобы не «подсаживать на иглу» художественной школы: после обучения ученики смогут писать самостоятельно.

В школе работают с масляными красками, акрилом, акварелью, пастелью, карандашом и углем.

Где: Тула, пр. Ленина, 104, ул. Восточная, 9, ул. Гагарина, 1, ул. Кирова, 22.

Подробности: vk.com/talantium71.

18+

Школа сторителлинга

Сторителлинг — это искусство рассказывать истории. На курсе учат делать это интересно, применяя актерские навыки и используя различные техники и приемы.

В театре сторителлинга главный — человек, никаких декораций и костюмов. Курс подойдет тем, кто выступает перед аудиторией, работает с текстами, хочет научиться нестандартному мышлению, импровизации и стать увереннее в себе.

Темы, которые изучают студенты курса: создание героя, композиция и законы драматургии, жанры и форматы, рассказчик, его образ, цель и мотивация.

Курс включает в себя 24 очных занятия. В группе, как правило, не больше 20 человек, поэтому обучение предполагает тесное взаимодействие с педагогами и другими студентами курса.

Где: творческий индустриальный кластер «Октава».

Подробности: oktavaklaster.ru/events/shkola-storitellinga.

18+

Мастер-класс по хлебопечению для начинающих

Хлебопечение — целая наука. Владелица частной пекарни Анастасия Свистунова создала авторский курс для начинающих. В нем — теория и практика создания трех видов хлеба: ржаного, пшеничного, на дрожжах и закваске.

Слушателей научат формовать, надрезать и проверять рецепты на адекватность. Так что такое обучение может стать началом большого хобби.

Курс длится всего 7 часов.

Где: Тула, городское пространство «Искра», пекарня «Традиция».

Подробности: traditionbakery.ru/masterclass/basic.

18+

Курс «Голос как оружие»

Авторский курс ведущей ведущей тульских вестей и актрисы театра Алины Фурсенко для всех, кто хочет поработать над речью.

Голосом мы пользуемся все, и Алина предлагает использовать это обстоятельство в собственных интересах. В рамках курса есть занятия с профессиональными актерами театров и педагогами из разных сфер.

На обучении можно узнать все о вашем речевом портрете, научиться уверенно говорить, приручать волнение и делать так, чтобы вас не только слушали, но и слышали.

Доступен полный курс занятий, а также встречи спикер-клуба, чтобы попрактиковаться.

Где: Тула, пр. Ленина, 135, к. 1.

Подробности: vk.com/ne_vorobey_tula.

16+