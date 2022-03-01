«Истина в маркетинге»: как создать успешную компанию?

Создать бизнес сегодня и уже через год выйти в топ-15 — это реально! Создателям компании помогает энтузиазм, современный подход к работе и десятилетний опыт в IT. Ребята поделились своей историей успеха.

Современный офис, молодые и активные сотрудники, лаунж-зона для отдыха с игровой приставкой — агентство «Истина в маркетинге» с порога заявляет о себе. Интерьер — отражение подхода к работе: инновации, профессионализм и комфорт для клиентов. Компания занимается SEO-продвижением, созданием сайтов, контекстной и таргетированной рекламой, а также SMM.

Еще год назад агентства «Истина в маркетинге» не существовало. Его создатели занимали руководящие должности в других компаниях, получали опыт и только начинали задумываться о создании агентства, которое было бы не похоже ни на одно другое. Меньше года назад они только открыли офис, а уже сейчас занимают лидирующие позиции в профессиональных рейтингах региона.

Диана Болдина — коммерческий директор. Более 10 лет прорабатывает стратегии развития бизнесов:

- В марте 2021 года было принято решение о регистрации компании. Основой для этого послужил многолетний опыт работы в IT-сфере.

Мы точно понимали задачи и цели, которые преследуют компании различного уровня, а также их потребности, ключевые показатели и инструменты, с помощью которых мы можем помочь им реализовать свой потенциал. Профессиональные знания и опыт позволили нашим знакомым доверить нам рекламную кампанию своего бизнеса — так у нас появились первые и далеко не последние клиенты.

Владислав Медведев — технический директор. Более 5 лет продвигает сайты:

- С нашим первым клиентом мы решили сделать современный продающий сайт взамен старого, который уже утратил свою актуальность и не выполнял главную функцию — привлечение клиентов. Сайт был разработан менее чем за месяц. Затем мы занимались его оптимизацией. Уже с третьего месяца сайт вышел в топ и начал приносить прибыль.

На сегодняшний день в компании «ИВМ» уже порядка 25 постоянных клиентов, среди которых есть такие известные тульские организации, как: Пенаты, Чистая Тула, Харс, ТОПВЕРК Рус, АТОН, CyberX, КондитерграД, РегионСервис, Арт+, РВД-сервис и др.

Всего за 1 год «Истина в маркетинге» вошла в топ-15 (из 52) маркетинговых агентств Тульской области.

Сегодня в офисе работают 8 человек, а ещё 5 — удаленно. В среднем каждый месяц к команде присоединяется 1 квалифицированный специалист. Каждый сотрудник вносит личный вклад в развитие компании и предлагает свои идеи для усовершенствования различных направлений.

- Мы переживаем за каждый проект и хотим стать помощниками для своих клиентов. Те, кто начал сотрудничество с «Истиной в маркетинге», уже не уходят, потому что видят реальный рост показателей.

Ребята не собираются останавливаться на достигнутом: в ближайшее время планируют расширить штат и открыть новые направления. Они уверены: об «Истине в маркетинге» услышат все. И, кажется, у них все получится!

Тула, ул. Генерала Маргелова, 5-а, офис 30.

Тел.: +7 (967) 431-69-96 , +7 (4872) 71-69-96 .

instagram.com/istinavm