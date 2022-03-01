Роды и маникюр: страсти по шеллаку и ногтям-стилетам

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Myslo обсудил с акушером-гинекологом и мастером по маникюру, как будущей маме подготовить к появлению малыша свои руки — буквально!

По форумам для беременных ходят настоящие «страшилки» о том, как несчастных рожениц заставляют сдирать гель-лак «с мясом» прямо в приемном отделении роддома, чуть ли не зубами отгрызать наращенные ногти и прочие ужасы. Неужели и правда существуют такие зверские правила и требования? Будем разбираться с экспертами.

Начнем с того, что на официальном сайте ЦРД в разделе «Часто задаваемые вопросы» есть инструкция и насчет маникюра будущей мамы. Выглядит она следующим образом:

«РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

<…> подстричь ногти и снять лак».

Хм, выглядит как не жесткое требование, а лишь добрый совет будущей маме по подготовке к родам.

Почему это вообще так важно? Объясняет Игорь Юрьевич Копырин, заместитель главного врача Родильного дома № 1 города Тулы:

Игорь Юрьевич Копырин — Чрезмерный маникюр и правда может помешать — привнести ненужные риски в процесс родов. Все дело в пульсоксиметрах: толстое покрытие (например, гель-лаком) мешает правильной работе этих приборов, о которых сейчас из-за коронавируса знает примерно каждый. Кстати, раньше, в эпоху до ковида, это было довольно сложно объяснять. А сейчас, благодаря информированности населения, все куда проще. Пульсоксиметры в роддомах применяются при выполнении анестезии, оперативных вмешательств для отслеживания пульса и уровня насыщения крови кислородом. Акушер-гинеколог и анестезиолог ориентируются на эти данные при проведении операций или обезболивания роженицы. Если будущая мама будет с неподходящим маникюром, то специалисты вовремя не определят патологию и не смогут среагировать.

Что касается длины, то здесь все идет из соображений практичности: со слишком длинными ногтями неудобно ухаживать за новорожденным, да и можно легко повредить его нежную кожу.

Так что же, будущим мамам следует отказаться от покрытия и обрезать ногти «до мяса»?

Вовсе нет. По словам Игоря Юрьевича, тонкий слой лака не навредит маме, а аккуратная удобная длина не помешает уходу за малышом.

Выбор маникюра перед родами мы также обсудили с опытным тульским мастером Светланой Коломейчук:

Светлана Коломейчук — Я однозначно рекомендую своим клиенткам, которым вот-вот рожать, отказаться от длинных ногтей — как своих, так и наращенных. Я сама любительница такого маникюра, мне с длиной удобно и комфортно, но перед родами я ее убирала: с непривычки малыша и правда можно травмировать. Что касается формы, то мой совет будущим мамам — делать классический овал. Это обтекаемая природная форма ногтя. Гладкая, максимально естественная и безопасная. Никаких жестких квадратов, острых краев и стилетов!

— Насчет покрытия — вопрос очень индивидуальный, — продолжает Светлана. — Можно, конечно, вообще его убрать, некоторым мы так и делаем. Но есть девушки, которым с «голыми» ногтями некомфортно. Тогда я предлагаю два приемлемых и эстетичных варианта:

лечебный лак (еще называют boost-терапия, это полимерное покрытие с маслами, которое закрывает чешуйки ногтевой пластины и оздоравливает ее; выглядит как обычный прозрачный лак + еще и укрепляет ногти);

прозрачный гель-лак очень тонким слоем, если ноготь совсем хрупкий.

Почему именно прозрачный? Это моя рекомендация — и как мастера, и как опытной мамы. Во-первых, он точно не помешает врачам в случае необходимости проведения оперативных вмешательств. Во-вторых, убережет от лишних вопросов в приемном отделении — в родах и так достаточно стресса, чтобы еще себе его искусственно создавать на пустом месте, раздражая медиков цветным маникюром. В-третьих, будет эстетично выглядеть даже при отрастании ногтя, ведь неизвестно, когда после рождения ребенка снова дойдешь до своего мастера.

В общем, ничто и никто не мешает будущей маме сохранять привычные «добеременные» ритуалы красоты, просто с некоторыми минимальными поправками на положение. Минус еще один миф о беременности и родах!