Роды и маникюр: страсти по шеллаку и ногтям-стилетам
Myslo обсудил с акушером-гинекологом и мастером по маникюру, как будущей маме подготовить к появлению малыша свои руки — буквально!
По форумам для беременных ходят настоящие «страшилки» о том, как несчастных рожениц заставляют сдирать гель-лак «с мясом» прямо в приемном отделении роддома, чуть ли не зубами отгрызать наращенные ногти и прочие ужасы. Неужели и правда существуют такие зверские правила и требования? Будем разбираться с экспертами.
Начнем с того, что на официальном сайте ЦРД в разделе «Часто задаваемые вопросы» есть инструкция и насчет маникюра будущей мамы. Выглядит она следующим образом:
«РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
<…> подстричь ногти и снять лак».
Хм, выглядит как не жесткое требование, а лишь добрый совет будущей маме по подготовке к родам.
Почему это вообще так важно? Объясняет Игорь Юрьевич Копырин, заместитель главного врача Родильного дома № 1 города Тулы:
Игорь Юрьевич Копырин
— Чрезмерный маникюр и правда может помешать — привнести ненужные риски в процесс родов. Все дело в пульсоксиметрах: толстое покрытие (например, гель-лаком) мешает правильной работе этих приборов, о которых сейчас из-за коронавируса знает примерно каждый. Кстати, раньше, в эпоху до ковида, это было довольно сложно объяснять. А сейчас, благодаря информированности населения, все куда проще. Пульсоксиметры в роддомах применяются при выполнении анестезии, оперативных вмешательств для отслеживания пульса и уровня насыщения крови кислородом. Акушер-гинеколог и анестезиолог ориентируются на эти данные при проведении операций или обезболивания роженицы. Если будущая мама будет с неподходящим маникюром, то специалисты вовремя не определят патологию и не смогут среагировать.
Что касается длины, то здесь все идет из соображений практичности: со слишком длинными ногтями неудобно ухаживать за новорожденным, да и можно легко повредить его нежную кожу.
Так что же, будущим мамам следует отказаться от покрытия и обрезать ногти «до мяса»?
Вовсе нет. По словам Игоря Юрьевича, тонкий слой лака не навредит маме, а аккуратная удобная длина не помешает уходу за малышом.
Выбор маникюра перед родами мы также обсудили с опытным тульским мастером Светланой Коломейчук:
Светлана Коломейчук
— Я однозначно рекомендую своим клиенткам, которым вот-вот рожать, отказаться от длинных ногтей — как своих, так и наращенных. Я сама любительница такого маникюра, мне с длиной удобно и комфортно, но перед родами я ее убирала: с непривычки малыша и правда можно травмировать.
Что касается формы, то мой совет будущим мамам — делать классический овал. Это обтекаемая природная форма ногтя. Гладкая, максимально естественная и безопасная. Никаких жестких квадратов, острых краев и стилетов!
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лечебный лак (еще называют boost-терапия, это полимерное покрытие с маслами, которое закрывает чешуйки ногтевой пластины и оздоравливает ее; выглядит как обычный прозрачный лак + еще и укрепляет ногти);
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прозрачный гель-лак очень тонким слоем, если ноготь совсем хрупкий.
В общем, ничто и никто не мешает будущей маме сохранять привычные «добеременные» ритуалы красоты, просто с некоторыми минимальными поправками на положение. Минус еще один миф о беременности и родах!