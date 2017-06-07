Как туляки отдохнут этим летом

Большинство туляков в этом летнем сезоне останутся дома — таков прогноз социологов. Мы узнали, почему туляки отказываются от поездок и чем можно развлечь себя в городе.

На отпускных планах россиян, по-видимому, все еще сказывается экономический кризис. По данным ВЦИОМ, 47% россиян планируют остаться дома этим летом, 29% отправятся на дачу.

Среди туляков домоседов оказалось еще больше. Провести лето дома планирует большая часть жителей области. Такие данные предоставляет тульский информационно-маркетинговый центр «Статус».



Светлана Федорова

— Мы постоянно проводим социологические исследования в нашем регионе, — говорит генеральный директор ООО «ИМЦ «Статус» Светлана Федорова. — А с начала этого года в рамках проекта «Омнибус» проводим регулярные ежемесячные опросы среди жителей области на актуальные темы. В мае туляки поделились с нами своими планами на лето. Мы опросили больше 1200 человек. Выяснилось, что 61% собирается провести лето дома.

Чаще всего летом остаются дома пенсионеры, малообеспеченные люди, селяне. Причин «домашнего» досуга несколько, и все банальны: недостаток средств, для пенсионеров также здоровье, не позволяющее уезжать далеко, а для молодежи — отсутствие отпуска. Туляки признаются: если бы не все эти обстоятельства, то дома остались бы всего 12%, а на дачах отдохнули бы всего 5%.

Те, кто все же покинет пределы региона, отправятся путешествовать по стране. Поездку на Черное море планируют 7% туляков, еще 3% собираются в Крым. 5% поедут на экскурсию в другой город России.

А вот заграничные поезд­ки планируют всего пять жителей Тульской области из ста.

Провести лето в России — решение абсолютно осознанное. Туляки рассказали: даже если бы они не были ограничены в финансах, заграницу выбрали бы всего 15%. Остальные предпочли бы заморским пляжам Крым и Кавказ.

У младших членов семей примерно те же перспективы на лето: 44% опрошенных сказали, что их дети и внуки останутся дома, 14% - что поедут на дачу. Отправить своих детей в оздоровительные лагеря собираются 7% туляков.

В 2017 году в санаториях и оздоровительных лагерях отдохнут 86 000 юных жителей области.

Среди них 34 000 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Больше всего повезло одаренным школьникам — они отправятся в знаменитые «Артек», «Орлёнок» и «Смену». Таких счастливчиков в регионе 263.



Марина Левина

— В 2017 году в области будут действовать 8 санаторно-оздоровительных лагерей, созданных на базе санаторно-курортных организаций, и 16 загородных оздоровительных лагерей. Проектная мощность областной оздоровительной базы составляет порядка 6 тысяч мест в смену, — рассказала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

Зампред правительства также отметила, что в этом году дети отдохнут в 478 лагерях с дневным пребыванием, в 58 лагерях труда и отдыха, в 10 палаточных лагерях, а также юные туляки освоят новые маршруты более чем в 750 многодневных походах.

Несмотря на все предоставленные возможности для дет­ского отдыха, 80% родителей мало что о них знают. Наряду с этим некоторые тульские семьи признаются, что они сами не хотят, чтобы ребенок отдыхал отдельно от семьи. Каждый десятый взрослый переживает за безопасность детей вдали от дома. Однако власти уверяют: у родителей нет повода для беспокойства.

— Осуществлён тщательный подбор квалифицированных кадров, работающих с детьми. При оформлении на работу обеспечено строгое соблюдение всех необходимых требований. Учреждения проверяются на целостность ограждений по всему периметру и соответствие всем требованиям антитеррористической защищенности. Охрана всех оздоровительных учреждений, расположенных на территории Тульской области, будет осуществляться лицензированными охранными организациями.

Надо признать — проверка идёт жёстко. Мы должны обеспечить не только безопасный, но и комфортный, качественный отдых нашим детям.

Будем добиваться неукоснительного выполнения всех требований, — сказала Марина Левина.

Впрочем, даже тем, кто проведет лето дома, точно будет чем заняться. В Туле в третий раз реализована досуговая программа «Каникулы в городе». Более чем на 50 площадках в Большой Туле ребят ждут игры, интересные мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, показ кино и мультфильмов, творческие и познавательные мероприятия.

Кроме того, в регионе стартует ежегодный проект «Лето в парках». Он охватит все районы Тульской области и подарит бесплатные меро­приятия для жителей региона всех возрастов.



Андрей Журавлев

— Наш девиз: «Парки — это территории для всех и каждого». Наши мероприятия направлены на разную аудиторию: от детей до пенсионеров. В этом году мы добавили хештег #летовпарках. Теперь туляки могут узнать всю информацию о мероприятии в социальных сетях по хештегу, — рассказал директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев.

Анонсировать мероприятия будут также в СМИ и на билбордах на улицах. Полная информация доступна также на сайте ГУ ТО «Тульские парки».

— Мероприятий запланировано так много, что афиша не вместила все! В этом году в проекте представлены четыре направления: спорт, развлечения, искусство и экология. Туляков ждут квесты, открытый микрофон с экологами, которые расскажут о природе и животных, занесённых в Красную книгу. В детском городке Центрального парка будет установлен макет, показывающий зарождение и развитие жизни на земле, — сказал Андрей Журавлев.

В этом году тульские парки продолжат развивать направление спорта. Летом будут организованы йога, занятия для пожилых людей, пилатес для пенсионеров. Зарядку заменит кроссфит в вечернее время.

В этом году появится и новое направление — занятия на роликах. А в июне в Центральном парке им. П. П. Белоусова состоится первый тульский полумарафон.

Летом гостей и жителей Тулы ждет много музыкальных вечеров, детские праздники: День непослушания, День индейцев и День шоколада.

В тульских парках также продолжит работать передвижная библиотека.

Для юных туляков будут организованы мастер-классы по правополушарному рисованию. А один раз в месяц будет работать школа юных магов, в которой детей будут обучать фокусам.

Все занятия в рамках проекта — бесплатные.

Руководитель ГУ ТО «Тульские парки» отметил, что в этом году проект «Лето в парках» затронет не только областной центр, но и все муниципальные образования. Программа мероприятий постоянно расширяется, поэтому руководство парков с удовольствием примет идеи от жителей области.

глас народа

Валерия Амелина

— На это лето у нас очень много планов. В конце июня собираемся отдохнуть на фестивале «Дикая Мята», потом планируем поехать в отпуск за границу. А еще мечтаем о путешествии по России. Хотим отправиться в конце лета в культурную столицу нашей родины — в Санкт-Петербург.

Кстати, мы и городские меро­приятия не пропускаем. Побывали на экологическом фестивале на Набережной и часто бываем в Центральном парке.

Наталья Гуляева

— Я ведущая свадеб, поэтому иногда совмещаю приятное с полезным. Вот недавно вернулась из Барселоны: и поработала, и город посмотрела! А вообще летом у нас рабочий сезон в самом разгаре, поэтому отпуск на летние месяцы не планирую. Все путешествия откладываются на осень. Впрочем, и в Туле летом есть чем заняться. Поучаствовала в «МамПараде». А теперь планирую поехать на «Дикую Мяту». Если будет еще что-то интересное, обязательно загляну!

Сергей Андреев

— Все лето в этом году планирую провести с внуком. Он занимается футболом, поэтому почти каждый день я сопровождаю его в Центральный парк на тренировки. Да и сам, пока его жду, дышу здесь свежим воздухом. Никаких дальних поездок мы не планируем. Единственное — внук поедет в спортивный футбольный лагерь. В прошлом году они с командой были в Ленинском районе. В этом году тоже, скорее всего, будут тренироваться в Тульской области.

Алена Беспалова

— Первый месяц лета проведем в Туле в Центральном парке. Моя работа связана с организацией детских мероприятий во время школьных каникул. Так что оказываюсь здесь по долгу службы, и мой ребенок со мной, проводит время на свежем воздухе. Потом собираемся всей семьей поехать в пансионат «Шахтер» в Алексинском районе. Потом, может быть, нам посчастливится увидеть море. Выбираем между Турцией и Крымом, но точно с местом еще не определились.

Никита Козловский

— Я вообще никогда стараюсь не строить планы. Пока провожу время в Туле, но, может быть, и отправлюсь в какое-нибудь путешествие. Хотя, честно говоря, я и в городе чувствую себя довольно комфортно. Гуляю в парке, встречаюсь с друзьями и вообще стараюсь вести активный образ жизни. Например, очень люблю кататься на роликах. Единственный минус этого лета — холодная погода. Как только потеплеет, буду проводить еще больше времени на улице.

Надежда Райская

— Скорее всего, мы всей семьей этим летом поедем за город. В Дубенском районе Тульской области у нас живут родственники, так что мы, вероятно, отправимся к ним в гости. В нашей семье только маленькие дети, им пока рано отдыхать отдельно и ездить в оздоровительные лагеря, поэтому они будут отдыхать с нами. Мы стараемся находить себе развлечения в Туле: ходим в драматический театр и ТЮЗ, а дети посещают занятия в кружках и секциях.