Юмор как естественное состояние: Марина Федункив подарила тульской публике «Сюрприз»

Текст: Дарья Лашкевич

Посмотрели комедию с Мариной Федункив в главной роли, ощутили весеннюю легкость театрального ситкома и поговорили с Мариной о серьезном.

Действие разворачивается в самом сердце Москвы. Завязка проста: Сирена (Марина Федункив) решает помочь своей гувернантке Виктории (Полина Сибагатуллина) наладить личную жизнь и вызывает «мужа на час». Только вот из-за путаницы на вызов приезжает не любовник, а чудак Константин Николаевич (Дмитрий Мухамадеев) – доктор наук, подрабатывающий грумером.

Забавное недоразумение оборачивается для подруг дилеммой: выбрать личное счастье или сохранить дружбу? Спектакль ни на секунду не отпускает зрителя. Лучшее доказательство тому, что «Сюрприз» работает, как надо, – заливающийся смехом, рукоплещущий, даже отвечающий героям зал.

Главная героиня действа Марина Федункив пообщалась с Myslo.

– Марина, за что вы любите спектакль «Сюрприз» и свою героиню?

– Мне нравится сочетание ее самодостаточности и волевого характера с наивностью и душевностью. Мне нравятся противоречивые люди, одним из таких является моя героиня. Хотя конечно, с такими людьми взаимодействовать непросто.

– Вы были одной из самых ярких участниц шоу «Comedy Woman». Как вы относитесь к сценическому образу? Мешает ли он вам в жизни?

– Нет, конечно. А к женскому юмору отношение было изначально более скептическое, чем к мужскому. И мы были первыми, кто этот стереотип менял. Людям нравилось, а значит, все было сделано правильно.

– Почему именно комедия?

– Я и в жизни шучу регулярно, для меня это естественное состояние. Чувство юмора – качество, которое всегда в людях ценила, и благодаря ему я проживала очень сложные моменты в своей жизни. Знаю, что мой юмор и созданные комедийные образы в разных проектах помогали и другим, люди подходили ко мне на гастролях и рассказывали свои истории: как восстанавливались с моими телевизионными номерами после аварий или тяжелых операций, например. Комедию играть чаще сложнее, чем трагедию.

– Достаточно ли актеру быть просто актером? Или ему самостоятельно нужно разбираться в PR-кампаниях, ведении соцсетей?

– Я не разбираюсь в PR-кампаниях, соцсети веду в свое удовольствие. По моему мнению, каждый должен выполнять свою работу: артист делает одно, а его менеджеры – другое. У меня есть продюсер и его команда, которые решают «нетворческие» вопросы и создают условия, в которых я могу спокойно работать, пробовать новые проекты и развиваться. Конечно же, какие-то и творческие, и «технические» моменты мы обсуждаем, но я не вмешиваюсь в их рабочий процесс. Мне кажется, это правильно.

– Как изменилась ваша жизнь с приходом известности?

– Думаю, у каждого это индивидуально. У кого-то совсем сносит крышу, а для кого-то мало что меняется. Известность для меня не то чтобы глобально что-то поменяла. Мне очень приятны внимание и любовь зрителей к разным моим ролям и проектам: на сцене, в телевизионных проектах, в кино, в песенном творчестве и так далее. Единственное, что до сих пор поражает, что люди могут в жизни считать, что тот или иной мой образ – это я и есть. И, например, подойти в аэропорту и начать общаться как с «мамой Коляна», скажем.

– Вы рассказывали, что папа не верил в ваш талант, а мама осталась недовольна образом героини из «Реальных Пацанов». Мнение родителей изменилось со временем?

– Папа, как раз, очень даже верил в мой талант. Но он сам был музыкантом, много гастролирующим, поэтому пытался меня отговорить идти учиться на актрису, а советовал лучше поступать на режиссера. Но отец меня поддерживал во всем. Бабушка и дед тоже всегда были на моей стороне: дедушка приходил на обед с работы, очень уставший, и вместо того, чтобы подремать, слушал мои «концерты» – я готовила песни и образы и делала концерт для него. А мама сейчас главная фанатка моего песенного творчества. Знает многое наизусть и подпевает.

– Приходилось ли Вам радовать зрителей, когда самой хотелось плакать? Как Вы боретесь со стрессом?

– Было, конечно. Я 13 лет жила в абьюзивных отношениях с мужчиной, которого пыталась «спасать». И вот от него как раз «сбегала» на гастроли, сцена меня спасала. А со стрессами боролась благодаря чувству юмора. Сейчас мне, к счастью, никуда сбегать не приходится. Если у супруга планируется редкий выходной, то я, наоборот, стараюсь отказаться в этот день от работы. А если мини-отпуск, то стараюсь даже очень интересные мне предложения и проекты на эти даты не ставить.

– Театр, телешоу, кино или современные форматы (например, ролики на YouTube или в TikTok) – что Вы предпочтете и почему?

– Мне интересно и нравится все. Творческий человек всегда ищет новые форматы и выходы. Для себя что-то из упомянутого не ставлю в приоритет – везде есть благодарная аудитория.

– Откуда Вы черпаете вдохновение?

– Люблю путешествовать!

– Как Вам тульская сцена? Какие впечатления остались от нашего зрителя?

– Очень приветливые люди, отлично реагируют на юмор. Мне в Туле нравится.

– Какие у Вас творческие планы? Есть ли в них драматические роли?

– В новом сезоне планируется выход нескольких проектов с моим участием. А в этом году в декабре будет премьера мультфильма, который я озвучила, а затем и моей новой песни. Драматические роли тоже будут, но увидеть результат сможете только в новом году.

Глас народа

За что вы любите Марину Федункив – спросили мы у зрителей, которые пришли на спектакль в Городской концертный зал.

Сергей Бурцев – Мы с женой увидели афишу и решили сходить, провести вечер вместе. Тем более что всех трех актеров я узнал – Федункив и Мухамадеева точно. Спектакль прекрасный, очень нравится.

Елена – Я очень люблю комедии, поэтому как только увидела рекламу, решила: надо сходить! Тем более что в театре не была уже очень давно. Я не сильно знакома с творчеством Марины Федункив, но знаю, что она юморная – такая яркая! Мне она очень симпатична.