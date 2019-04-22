Геннадий Малахов: «Керосин, моча и ЗОЖ были и до меня»

Фото Александра Каналина.

Гостям фестиваля Геннадий Петрович рассказал о пользе лука, а «Слободе» — о том, как ему сейчас живется в родном городке под Ростовом, что он ест, как лечится и почему эмоциональные всплески и экстремальный спорт сокращают жизнь.

- Геннадий Петрович, как ваше здоровье?

- Не жалуюсь. Здоровье надо постоянно поддерживать. Если за ним не следить, оно как дом, потихоньку обветшает и завалится. А если вовремя ухаживать — там подлатать, тут последить — глядишь, и подольше простоит (смеется). Я, например, гуляю по часу ежедневно. Не считаю пульс, километры, шаги, просто час отходил по свежему воздуху — и совсем другое дело. Когда мы ходим, все в организме циркулирует, а уселись на диван — и ничего не работает, ни кишечник, ни вены.

- А если вдруг заболели, обращаетесь к врачам?

- В свое время обращался. Есть заболевания, при которых без врачей не обойтись. Но если бы они помогали в 100% случаев, никакой народной альтернативной медицины не было бы. Многие заболевания мы с вами зарабатываем своим образом жизни, неправильным мышлением, бездействием на диване у телевизора. Будет ли врач следить за моим питанием? Будет спрашивать, как я хожу в туалет? Если ты склонен к ангинам и постоянно употребляешь сладости и молочные продукты, ангины у тебя будут постоянно. Если ты недосыпаешь, беспорядочно питаешься, если в уме только как отдать кредит — чем врачи помогут?

Я не противопоставляю себя медицине, а призываю начинать с уровня причин: откуда что взялось? Большинство заболеваний закладываются с детства, они начинаются с безобидных вещей, которые мы запускаем.

Паразиты, грибки, воспаления — так внутри тела начинается тление, которое через 10−20−30 лет вспыхнет и сжигает человека.

Простой пример. Все мы знаем Андрея Миронова, который умер от аневризмы артерии головного мозга. А оказывается, до этого у него был сильнейший фурункулез, который очень легко лечится народными методом — керосином, он прекрасно чистит кровь. Зайдите ко мне на сайт, почитайте книжку про керосин: люди им издавна лечились. Некоторые думают, что я это выдумал. Ничего подобного: керосин, моча, здоровый образ жизни — это было до меня.

- Сегодня Вы на фестивале лука. Считаете его полезным продуктом?

- Лук — это еда, которая лечит! Все растения испытывают агрессию со стороны вредителей, грибков и микробов. Если растения не защищается, его съедают. Лук- одно из удивительных растений, которое за счет жгучего вкуса отпугивает вредителей, защищает и себя, и человека, который его есть, — он способен уничтожать 200 болезнетворных микроорганизмов. Антибиотик убивает 2−3 микроба, а лук — 200!

- А из чего складывается ваш рацион питания?

- Для меня самая лучшая — местная кухня и продукты, которые растут на своей земле. У нас на Дону растут абрикосы, арбузы в свой сезон, мы по-своему квасим капусту, и с помощью продуктов мы приспосабливаемся к местному климату и меньше болеем. А на всяких бананах мы строим тело неправильно, и начинаются разного рода заболевания. Я прошел много различных систем питания и пришел к выводу, что самое полезное для здоровья то, что выращено, сохранено там, где ты живешь.

- Соблюдаете пост?

- Нет, и другим советовать не буду: это каждый для себя решает сам. Я уяснил: самое главное — не ограничения в пище,

главное — ближнего своего не съесть.

Когда человек держит пост, он не пропускает через себя плохие мысли, контролирует ругань, злобу, раздражение и за счет этого себя возвышает.

- Геннадий Петрович, чем Вы сейчас занимаетесь?

- В основном каналом на Ютюбе, у меня там уже более 1400 видео. Живу в Каменске-Шахтинском, своем родном городе. Когда работал на Первом канале, была возможность — прикупил надел, три участка по 6 соток, посадил сад. Свои абрикосы, яблоки, черешня, прямо с ветки едим. Жена сажает укроп-петрушку. Жизнь на земле — совсем другая, человек становится более открытым. Я недавно был в Москве, ехал в метро, мне всё интересно, смотрю на людей, а они все уткнулись в телефоны. Ничего не видят, не замечают красоты, отдают свою энергию в никуда.

- На телевидение Вас зовут?

- Звали. Я им сказал: «Мне тяжело ездить из Ростова в Москву, поэтому это будет стоить вам столько-то». Они посовещались, и всё, тишина. Огромное количество людей едут туда бесплатно, лишь бы попасть на экран. Я бесплатно работать не собираюсь.

- Во время прямых эфиров на Ютюбе у Вас в комнате виден синтезатор. Занимаетесь музыкой?

- Чуть-чуть. Кое-что разучил на синтезаторе, на гитаре. Этим надо заниматься, а времени не хватает. Хотя если вы будете смотреть мои ролики, музыку в них я сочинил сам!

- Дайте совет, как сохранить здоровье смолоду?

- У каждого из нас имеется запас жизненных сил — как завод в часах. Насколько этого завода хватит, столько человек и проживет. Если все идет равномерно, его хватает лет на 80−90. Как только человек начинает делать что-то экстремальное, выжигает свою энергию, бегает, прыгает, не спит, деньги зарабатывает, недоедает или переедает, злоупотребляет алкоголем, испытывает эмоциональные всплески и спады — он тратит этот запас гораздо быстрее.

По моим наблюдениям, жизненных сил на то, чтобы жить без болезней, не прикладывая никаких усилий, хватает лет на 40.

Дальше нужно решать, как жить — болеть или заботиться о себе.

- Каких правил лично Вы придерживаетесь, чтобы поддерживать здоровье?

- Я стараюсь не волноваться. Раньше от любой мелочи мог раздражаться: маленький сын шнурки медленно завязывает и тому подобное. Это раздражение внутри поднимает давление, и ты сам не свой. А сейчас я рассматриваю любое событие с другой точки зрения. Каждая ситуация создана для того, чтобы что-то тебе показать. чтобы ты через что-то прошел, изменил себя и стал лучше. Если она тебя цепляет, значит, это несовершенство есть в тебе.

Это долгий труд, на всю жизнь, но он учит спокойно относиться ко всем вещам. Помню, после армии я работал завхозом, работа была нелюбимая, и я понял, что хуже этого быть не может — заниматься тем, что тебе не нравится. Ушел, начал учиться, развиваться, занялся писательством. Начал издаваться, а когда издатели стали обманывать, — ушел. Когда на телевидении, не спрашивая меня, начали менять программу и весь коллектив, я посмотрел на это и ушел.

Однажды ко мне на программу пришла женщина, которую 10 лет унижал и бил муж, и только когда он ее чуть не задушил, он решилась уйти. Я послушал ее и сказал:

«Скажите спасибо своему мужу, что он из вас, тряпки, сделал человека».

Сколько вас надо было унижать, чтоб до вас дошло что это не ваша мужчина и от него надо бежать?» Бежать от ненавистного коллектива, мужа, с этой квартиры, от этих денег, с этого телевидения, чтобы обрести себя самого. Чем раньше это сделать, тем лучше.

Досье myslo

Будущая телезвезда родилась в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области 20 сентября 1954 года.

После окончания школы мальчик учился в ПТУ на электрослесаря, а чуть позже окончил институт физкультуры в Москве.

Геннадий Малахов профессионально занимался тяжелой атлетикой: «Я брал такой же вес, как Юрий Власов на олимпиаде в Риме в 1960 году» (537,5 кг в сумме трех упражнений). Из спорта пришлось уйти из-за заболевания миндалин.

Болезнь привела Малахова к ЗОЖ и народной медицине. В 1986 г. он организовал свой клуб «Бодрость», в котором рассказывал, как «чистить печень и правильно питаться», а также проводились занятия йогой, гимнастикой и у-шу.

В середине 1990-х годов вышли первые книги Малахова — два тома «Целительных сил». С тех пор выпустил более 50 книг по оздоровлению, уринотерапии, голоданию. Многие выложены в бесплатном доступе на сайте автора.

Впервые в телеэфире Геннадий появился в 2006 г. вместе с другим Малаховым, Андреем, в программе «Малахов+Малахов».

В таком виде программа просуществовала всего месяц и после ухода Андрей была переименована в «Малахов+».

Вел программы «В гостях у Геннадия Малахова» на Восьмом канале, «Здоровенькі були з Малаховим» на «Интере», «Доброго здоровьица» вместе с Ангелиной Вовк на Первом, «Азбука здоровья» на канале ТВ3.

Неоднократно подвергался жесточайшей критике за пропагандируемые методы лечения керосином, упаренной уриной, водкой, приседаниями, яичной скорлупой. Специалисты считают методики оздоровления Геннадия Малахова лженаучными.

Похудел на 18 килограммов во время лечебного голодания: 40 дней сидел на воде. В этот период добился особых успехов в йоге: «Так и подготовленный гимнаст не сядет. Это закрытый лотос!»

Живет в родном Каменск-Шахтинском вместе с женой Ниной.

У Геннадия Петровича взрослые сын и дочь, которая живет с родителями, и двое внуков.