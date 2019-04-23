Какие медицинские обследования нужны для спорта и фитнеса?

Спорт – это здоровье, но если за здоровьем не следить, то он может пойти во вред. Разбираемся, какие обследования нужны активным и спортивным людям.

Весной традиционно начинается спортивный сезон: чаще проводятся соревнования по всем видам спорта, команды выходят на футбольные поля, проводятся турниры по спортивному ориентированию, пляжному волейболу и т. д. Во всех этих активностях участвуют не только профессиональные спортсмены, но и множество любителей спорта. Профессионалы обычно наблюдаются в специализированных спортивных диспансерах и получают медицинские допуски именно там.

А спортсменам-любителям регулярно приходится решать задачу, где пройти обследование и получить «спортивную» справку.

Такие комплексы предлагают не все клиники в силу отсутствия у них нужного оборудования и специалистов. Куда обратиться?

С приходом тепла активизируется и огромное количество тех людей, которые хотят побыстрее привести себя в форму к летнему сезону. Нужна ли им консультация врача перед началом занятий?

Эти вопросы мы адресовали специалистам клиники «Л’Мед».

Какие медсправки необходимы спортсменам?

Для соревнований. Чтобы получить допуск к спортивным соревнованиям, необходим расширенный профиль обследований. Это ЭКГ, ЭхоКГ, рентген органов грудной клетки, клинический анализ крови, общий анализ мочи. Допуск может быть как разовым (только к одному соревнованию), так и длительным – максимум до полугода.

Чтобы получить допуск к спортивным соревнованиям, необходим расширенный профиль обследований. Это ЭКГ, ЭхоКГ, рентген органов грудной клетки, клинический анализ крови, общий анализ мочи. Допуск может быть как разовым (только к одному соревнованию), так и длительным – максимум до полугода. Для сдачи ГТО. Эта всероссийская программа открывает всем желающим доступ к спортивным состязаниям и очень популярна: ее сдают как школьники, так и взрослые люди любых профессий. Упражнения и нормативы, предусмотренные программой, рассчитаны на людей 1 и 2 группы здоровья, без хронических заболеваний, готовые к спортивным нагрузкам.

Справка для сдачи ГТО выдается по результатам анализов, ЭКГ, рентгена органов грудной клетки и осмотра терапевтом.

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Где пройти «спортивное» обследование?

Допуск к спортивным занятиям и соревнованиям предполагает сразу несколько исследований и консультаций врачей. Чтобы сэкономить время, выбирайте медицинский центр, в котором есть все нужные специалисты и где можно выполнить весь этот комплекс за один визит.

Клиника «Л’Мед» готова помочь спортсменам и любителям здорового образа жизни. Она располагает всеми возможностями и оборудованием для обследования взрослых и детей по спортивному профилю. Здесь можно выполнить все необходимые анализы, пройти консультации врачей, в том числе профильных, сделать ЭКГ и ЭхоКГ (УЗИ сердца).

Новая услуга клиники – ЭхоКГ для детей от 12 лет. Такое обследование проводят далеко не во всех медцентрах. В «Л’Мед» в честь начала спортивного сезона действует акция:

до конца июня ЭхоКГ детям проводится со скидкой 10%.

Обследование для спортсменов в клинике проводится за два визита: для вас подберут время сдачи анализов и прием врачей таким образом, чтобы они уложились в минимальное время. При записи просто скажите консультанту, что вам необходим спортивный допуск.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Всегда ли спорт идет на пользу сердцу и сосудам?

- Любая физическая нагрузка должна быть подобрана таким образом, чтобы она не навредила здоровью, не перегружала сердечно-сосудистую систему, - говорит врач кардиолог, врач первой квалификационной категории, врач функциональной диагностики клиники «Л'Мед» Любовь Анатольевна Зубарева.

Врач кардиолог, врач функциональной диагностики

Любовь Анатольевна Зубарева.

– Для этого в любом комплексе спортивных исследований обязательно включена ЭКГ, а зачастую еще и УЗИ сердца. Избыточная нагрузка – это всегда риск повышения давления, развития тахикардии и других осложнений. Спортсмены проходят обследование у кардиолога в обязательном порядке, но оно рекомендовано и всем тем, кто решил заняться фитнесом.

Например, такой вид исследования, как велоэргометрия, показывает, как работает сердце при активной физической нагрузке.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если во время исследования появляются нарушения ритма сердца, одышка, повышается давление – это показатель того, что активность нужно снижать. Обо всех возможных проблемах лучше знать заранее, чтобы потом не лечить осложнения.

Кстати, понаблюдайте за собой, если вы уже занимаетесь фитнесом: если вам тяжело ходить по беговой дорожке, тяжело брать вес, если появляется головная боль, затрудненное дыхание, жар – это может быть признаком того, что вы испытываете перегрузки, опасные для сердца.

Пройдите обследование у кардиолога, чтобы понять, какая активность будет для вас безопасна.

В клинике «Л’Мед» применяется весь комплекс обследования органов сердечно-сосудистой системы: это ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, велоэргометрия, ультразвуковая допплерография сосудов.

Нужно ли обследование для занятий фитнесом?

Конечно, в фитнес-клубе или на дорожке в парке никто не спросит у вас медицинскую справку. Но если вы давно или никогда не занимались, резкий переход на активный образ жизни может пойти не на пользу здоровью и вызвать обострение хронических заболеваний.

- Начинающему важно грамотно выбрать безопасную нагрузку под свой возраст, массу тела, состояние здоровья, а для этого необходим минимальный набор обследований, - говорит врач-терапевт клиники «Л’Мед» Татьяна Николаевна Куренева. - Это клинический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ и консультация терапевта. Медики рекомендуют проходить такое обследование всем, кто решил заняться фитнесом, независимо от того, будет ли это пешая ходьба или силовые тренировки в спортзале.

Врач-терапевт Татьяна Николаевна Куренева.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если на активный образ жизни переходит человек, у которого есть хронические заболевания (даже в стадии ремиссии), ему обязательно стоит посетить врача по профилю своего заболевания. Пациенту с остеохондрозом необходимо проконсультироваться с неврологом. Если вы решили бегать на свежем воздухе, но имеете проблемы с суставами, сначала посоветуйтесь с ревматологом или ортопедом травматологом: доктор подскажет, с какой нагрузки лучше начинать, чтобы не навредить себе и добегаться до обострений.

Все профильные специалисты есть в клинике «Л’Мед», в том числе эндокринолог, проконсультироваться с которым желательно всем, кто страдает от лишнего веса.

Чтобы вы смогли привести себя в форму действительно быстро, одного лишь спорта мало: нужно корректировать питание, которое составляет 90% успеха в похудении. Врач-эндокринолог поможет вам пересмотреть ваш рацион и научит, как щадяще, поэтапно снизить его калорийность без вреда для здоровья и с долговременным результатом.

Новые врачи в «Л’Мед»

В клинике «Л’Мед» теперь ведут прием новые доктора:

- детский отоларинголог Екатерина Евгеньевна Сухарева. Она принимает малышей с рождения.

Маленьким пациентам предоставляется весь комплекс обследования и лечения: лабораторная диагностика посевов из носоглотки, промывание пазух носа, рентген пазух носа и носоглотки. Рентгеновские снимки в клинике делаются на итальянском цифровом оборудовании с низкой лучевой нагрузкой, безопасной даже для детей.

- нейрохирург Геннадий Степанович Самошенков, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, специалист с колоссальным 47-летним опытом работы в нейрохирургии.

Геннадий Степанович проводит консультации по тактике лечения пациентов такими заболеваниями, как длительный болевой синдром при остеохондрозе позвоночника, дискогенные радикулиты, грыжи межпозвоночных дисков, последствия перенесенных черепно-мозговых травм, последствия перенесенных воспалительных процессов в головном мозге, гидроцефалии головного мозга, объемные образования головного мозга.

Запишитесь на консультацию по телефону: +7 (4872) 49-57-57 или 49-44-55.

Многопрофильная клиника «Л’Мед»

Тула, ул. Токарева, 82.

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