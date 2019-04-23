Какие медицинские обследования нужны для спорта и фитнеса?
Спорт – это здоровье, но если за здоровьем не следить, то он может пойти во вред. Разбираемся, какие обследования нужны активным и спортивным людям.
Весной традиционно начинается спортивный сезон: чаще проводятся соревнования по всем видам спорта, команды выходят на футбольные поля, проводятся турниры по спортивному ориентированию, пляжному волейболу и т. д. Во всех этих активностях участвуют не только профессиональные спортсмены, но и множество любителей спорта. Профессионалы обычно наблюдаются в специализированных спортивных диспансерах и получают медицинские допуски именно там.
А спортсменам-любителям регулярно приходится решать задачу, где пройти обследование и получить «спортивную» справку.
Такие комплексы предлагают не все клиники в силу отсутствия у них нужного оборудования и специалистов. Куда обратиться?
С приходом тепла активизируется и огромное количество тех людей, которые хотят побыстрее привести себя в форму к летнему сезону. Нужна ли им консультация врача перед началом занятий?
Эти вопросы мы адресовали специалистам клиники «Л’Мед».
Какие медсправки необходимы спортсменам?
- Для соревнований. Чтобы получить допуск к спортивным соревнованиям, необходим расширенный профиль обследований. Это ЭКГ, ЭхоКГ, рентген органов грудной клетки, клинический анализ крови, общий анализ мочи. Допуск может быть как разовым (только к одному соревнованию), так и длительным – максимум до полугода.
- Для сдачи ГТО. Эта всероссийская программа открывает всем желающим доступ к спортивным состязаниям и очень популярна: ее сдают как школьники, так и взрослые люди любых профессий. Упражнения и нормативы, предусмотренные программой, рассчитаны на людей 1 и 2 группы здоровья, без хронических заболеваний, готовые к спортивным нагрузкам.
Справка для сдачи ГТО выдается по результатам анализов, ЭКГ, рентгена органов грудной клетки и осмотра терапевтом.
Где пройти «спортивное» обследование?
Допуск к спортивным занятиям и соревнованиям предполагает сразу несколько исследований и консультаций врачей. Чтобы сэкономить время, выбирайте медицинский центр, в котором есть все нужные специалисты и где можно выполнить весь этот комплекс за один визит.
Клиника «Л’Мед» готова помочь спортсменам и любителям здорового образа жизни. Она располагает всеми возможностями и оборудованием для обследования взрослых и детей по спортивному профилю. Здесь можно выполнить все необходимые анализы, пройти консультации врачей, в том числе профильных, сделать ЭКГ и ЭхоКГ (УЗИ сердца).
Новая услуга клиники – ЭхоКГ для детей от 12 лет. Такое обследование проводят далеко не во всех медцентрах. В «Л’Мед» в честь начала спортивного сезона действует акция:
до конца июня ЭхоКГ детям проводится со скидкой 10%.
Обследование для спортсменов в клинике проводится за два визита: для вас подберут время сдачи анализов и прием врачей таким образом, чтобы они уложились в минимальное время. При записи просто скажите консультанту, что вам необходим спортивный допуск.
Всегда ли спорт идет на пользу сердцу и сосудам?
- Любая физическая нагрузка должна быть подобрана таким образом, чтобы она не навредила здоровью, не перегружала сердечно-сосудистую систему, - говорит врач кардиолог, врач первой квалификационной категории, врач функциональной диагностики клиники «Л'Мед» Любовь Анатольевна Зубарева.
Врач кардиолог, врач функциональной диагностики
Любовь Анатольевна Зубарева.
– Для этого в любом комплексе спортивных исследований обязательно включена ЭКГ, а зачастую еще и УЗИ сердца. Избыточная нагрузка – это всегда риск повышения давления, развития тахикардии и других осложнений. Спортсмены проходят обследование у кардиолога в обязательном порядке, но оно рекомендовано и всем тем, кто решил заняться фитнесом.
Например, такой вид исследования, как велоэргометрия, показывает, как работает сердце при активной физической нагрузке.
Если во время исследования появляются нарушения ритма сердца, одышка, повышается давление – это показатель того, что активность нужно снижать. Обо всех возможных проблемах лучше знать заранее, чтобы потом не лечить осложнения.
Кстати, понаблюдайте за собой, если вы уже занимаетесь фитнесом: если вам тяжело ходить по беговой дорожке, тяжело брать вес, если появляется головная боль, затрудненное дыхание, жар – это может быть признаком того, что вы испытываете перегрузки, опасные для сердца.
Пройдите обследование у кардиолога, чтобы понять, какая активность будет для вас безопасна.
В клинике «Л’Мед» применяется весь комплекс обследования органов сердечно-сосудистой системы: это ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, велоэргометрия, ультразвуковая допплерография сосудов.
Нужно ли обследование для занятий фитнесом?
Конечно, в фитнес-клубе или на дорожке в парке никто не спросит у вас медицинскую справку. Но если вы давно или никогда не занимались, резкий переход на активный образ жизни может пойти не на пользу здоровью и вызвать обострение хронических заболеваний.
- Начинающему важно грамотно выбрать безопасную нагрузку под свой возраст, массу тела, состояние здоровья, а для этого необходим минимальный набор обследований, - говорит врач-терапевт клиники «Л’Мед» Татьяна Николаевна Куренева. - Это клинический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ и консультация терапевта. Медики рекомендуют проходить такое обследование всем, кто решил заняться фитнесом, независимо от того, будет ли это пешая ходьба или силовые тренировки в спортзале.
Врач-терапевт Татьяна Николаевна Куренева.
Если на активный образ жизни переходит человек, у которого есть хронические заболевания (даже в стадии ремиссии), ему обязательно стоит посетить врача по профилю своего заболевания. Пациенту с остеохондрозом необходимо проконсультироваться с неврологом. Если вы решили бегать на свежем воздухе, но имеете проблемы с суставами, сначала посоветуйтесь с ревматологом или ортопедом травматологом: доктор подскажет, с какой нагрузки лучше начинать, чтобы не навредить себе и добегаться до обострений.
Все профильные специалисты есть в клинике «Л’Мед», в том числе эндокринолог, проконсультироваться с которым желательно всем, кто страдает от лишнего веса.
Чтобы вы смогли привести себя в форму действительно быстро, одного лишь спорта мало: нужно корректировать питание, которое составляет 90% успеха в похудении. Врач-эндокринолог поможет вам пересмотреть ваш рацион и научит, как щадяще, поэтапно снизить его калорийность без вреда для здоровья и с долговременным результатом.
Новые врачи в «Л’Мед»
В клинике «Л’Мед» теперь ведут прием новые доктора:
- детский отоларинголог Екатерина Евгеньевна Сухарева. Она принимает малышей с рождения.
Маленьким пациентам предоставляется весь комплекс обследования и лечения: лабораторная диагностика посевов из носоглотки, промывание пазух носа, рентген пазух носа и носоглотки. Рентгеновские снимки в клинике делаются на итальянском цифровом оборудовании с низкой лучевой нагрузкой, безопасной даже для детей.
- нейрохирург Геннадий Степанович Самошенков, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, специалист с колоссальным 47-летним опытом работы в нейрохирургии.
Геннадий Степанович проводит консультации по тактике лечения пациентов такими заболеваниями, как длительный болевой синдром при остеохондрозе позвоночника, дискогенные радикулиты, грыжи межпозвоночных дисков, последствия перенесенных черепно-мозговых травм, последствия перенесенных воспалительных процессов в головном мозге, гидроцефалии головного мозга, объемные образования головного мозга.
Запишитесь на консультацию по телефону: +7 (4872) 49-57-57 или 49-44-55.
Многопрофильная клиника «Л’Мед»
Тула, ул. Токарева, 82.