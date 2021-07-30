Управляющий Тульским отделением Сбербанка Сергей Ющенко о вакцинации и мотивации сотрудников

В период пандемии команда Сбера уделяет особое внимание безопасности клиентов и сотрудников. Мы узнали, какие меры по борьбе с COVID-19 действуют в отделениях, и почему получать услуги там не только удобно, но и безопасно.

О том, как удается поддерживать работников в непростые времена коронавируса, нам рассказал Управляющий Тульским отделением Сбербанка Сергей Ющенко.

– Какие меры безопасности вы ввели, чтобы уберечь своих сотрудников и клиентов?

– С самого первого дня пандемии мы соблюдали все необходимые меры безопасности: маски, антисептики, перчатки, экраны. Мы разместили на входе дозаторы с антисептиками, нанесли разметку возле банкоматов. Сейчас уже сложно представить, что когда-то мы жили без всего этого, но вначале приходилось действительно непросто. Часть сотрудников перешла на удаленку, совещания ушли в онлайн. Новые средства безопасности доставляли неудобства нашим сотрудникам, особенно когда обязательны были защитные экраны. Но все понимали: во времена ковида здоровье сотрудников банка перестало быть их личным делом. Мы общаемся с десятками тысяч клиентов каждый день и должны заботиться и о них тоже.

– Клиенты в отделениях обязательно должны быть в масках. Как они реагируют на это требование?

– Сейчас все привыкли к этому. И чем тщательнее организации будут соблюдать это требование, тем проще будет всем. Люди будут понимать: носить маски нужно во всех общественных местах, это необходимо.

– Клиентские подразделения банков вошли в перечень тех, для кого вакцинация обязательна. Как к этому отнеслись работники Сбербанка?

– Мы все давно поняли, насколько опасен COVID-19. Почти у всех есть знакомые, которые перенесли тяжелую форму, кто-то потерял близких. У нас в отделении на момент появления вакцины 43% сотрудников были с антителами. Мы начали активно прививаться еще до объявления вакцинации обязательной. Когда данное требование было введено, почти все сотрудники его приняли. Сейчас 75% наших сотрудников вакцинированы. У невакцинированных есть медотводы, в том числе временные. Тех, кто категорически против прививки – единицы. С каждым из них мы поговорим, разберем мотивы отказа, развеем опасения - я думаю, что мы сможем переубедить их.

Я сам уверен: вакцина помогает избежать тяжелых последствий заболевания. Даже если вы заболеете, вероятность того, что попадете в реанимацию, существенно снижается. Это важно. Люди в европейских странах понимают это, там процент вакцинировавшихся в несколько раз выше, чем у нас. Мы в Сбербанке не хотим надеяться на «русский авось», поэтому проводим мощную информационную кампанию: нам важно не заставить, а разъяснить, предоставляя квалифицированную и точную информацию. В наших корпоративных каналах коммуникации практически ежедневно размещаются материалы о пользе и безопасности вакцинации, о видах вакцин, их особенностях и отличиях, публикуются ответы на вопросы сотрудников, развенчиваются мифы, и все это – только из заслуживающих доверия источников, из уст ведущих врачей нашей страны. И. конечно, мы делимся собственным опытом.

– Вы собственным примером показали сотрудникам, что прививка – это неопасно?

– Конечно. У меня четкая позиция по этому вопросу, потому что я хочу защитить себя и своих близких. Естественно, я сделал прививку в первых рядах, как и все наши руководители. Не скажу, что сначала не было переживаний. Но потом я изучил мнение действительно опытных врачей и понял: при прививке мы вводим в организм мертвый вирус, он защитит нас от живого и очень опасного. Если не опираться на мнение псевдоврачей в соцсетях, в вопросе можно разобраться четко и без паники. Все, что я говорю своим сотрудникам, полностью совпадает с моим убеждением. Наверное, поэтому они прислушиваются.

Мы не обещаем невозможного. Все знают, что можно заболеть и с вакциной. И у нас есть такие случаи. Но среди них нет тяжелых, а это уже - победа.

– Вы очень хорошо ориентируетесь в данных по заболеваемости, показателям антител и вакцинации среди сотрудников. Как это удается в коллективе численностью порядка 1400 человек?

– У нас в компании очень точная статистика. Все данные о ПЦР-тестированиях, антителах, прохождении вакцинации фиксируются в программах. Кроме этого, мы проводим мониторинг состояния заболевших сотрудников, наблюдаем за течением болезни. Если сотрудник болеет тяжелой формой, ежедневно связываемся с родственниками и врачами, при необходимости оказываем помощь в приобретении и доставке необходимых лекарств.

Мы тесно сотрудничаем с минздравом Тульской области. Коллеги помогают нам, в том числе, и в проведении коллективной вакцинации сотрудников. За что им большое спасибо.

– Во время пандемии многие услуги перешли в онлайн. Стало ли меньше клиентов в отделениях?

– Сбербанк достаточно давно формировал виртуальную среду для совершения финансовых операций. Почти все услуги сейчас можно получить удаленно: взять справки, открыть вклад, получить кредит. Наши разработки были очень востребованными в период пандемии. Нагрузка на онлайн-систему существенно выросла, причем сбоев не было. Мы продолжаем наблюдать рост количества онлайн-операций и сокращение числа посетителей в офисах. И эта тенденция будет сохраняться.

Сбер – это не просто банк. Мы развиваем экосистему онлайн-сервисов. Сбермаркет привозит продукты из магазинов прямо в квартиру. Теперь для этого даже не нужно выходить из дома. Также у нас есть доставка готовой еды Delivery Club.

А с недавних пор мы можем доставлять на дом лекарства благодаря сервису СБЕР ЕАПТЕКА и открытому в Туле хабу. Нужные препараты мы привозим в течение нескольких часов и абсолютно бесплатно. Пока доставка распространяется на нерецептурные препараты, но в перспективе - внедрение системы электронных рецептов. После ее реализации на дом можно будет получить все лекарства без ограничений.

У нас есть сервис телемедицины СберЗдоровье. Благодаря ему можно получить рекомендации квалифицированных врачей. В период пандемии, когда больницы переполнены, это особенно актуально.

– Соблюдаемые меры безопасности помогают?

– Да. Сейчас заболевших коронавирусом среди сотрудников очень мало. Надеемся, что со временем, благодаря вакцинам и мерам защиты, мы сможем победить вирус!