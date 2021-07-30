Обзор Myslo: где в Туле посетить творческие мастер-классы

«Не школа барабанов»

Давно мечтаешь научиться играть на барабанах? Не можешь жить без музыки? Хочешь окружить себя интересными и талантливыми людьми?

Тогда тебе сюда!

«Не школа барабанов» — это мощная сеть барабанных школ в России. Здесь обучают взрослых людей игре на барабанах с нуля и до крутых концертов в клубах.

Это драйвовое пространство в Туле, которое открыто для вас с утра и до позднего вчера семь дней в неделю.

Барабаны развивают координацию, уменьшают влияние стресса, дают выход эмоциям, стимулируют работу мозга и просто дарят позитив.

Почему называется «Не школа барабанов»? В школах учиться долго и скучно, а здесь вы сможете сыграть на барабанах уже на первом бесплатном занятии.

Выступить на своем сольном концерте у вас получится уже через 6 месяцев.

На каждом занятии ученик получает новый материал, крутые фишки для барабанщика и играет новую песню. Авторская методика делает занятия уникальными и интересными для каждого.

Что вас ждет на мастер-классе? Вы сядете за акустические барабаны и вживую сыграете с профессиональным гитаристом. Ощутите все эмоции и драйв игры, разовьете чувство ритма, музыки и умение с легкостью попадать в такт.

«Не школа барабанов» — это огромная барабанда по всей России, крутые возможности прокачать себя и стать частью музыкального комьюнити.

Как проходит обучение? Занятия устроены в формате живого общения, в группе по 2-4 человека. Гибкий график обучения. В программе курса, помимо групповых занятий на барабанах, присутствуют индивидуальные.

Музыканты — профессиональные барабанщики, которые помогут повысить качество игры до концертного уровня.

Вас обучат с нуля, даже если вы никогда не держали барабанные палочки в руках!

Записывайся на пробный бесплатный урок по номеру +7 (903)035 00 71 .

Адрес: Тула, ул. Болдина, 62.

Школа вокала «Фа Соль» Хотите научиться профессионально петь? Тогда добро пожаловать в школу вокала «Фа Соль». Это ваша возможность стать профессиональным артистом. Школа «Фа Соль» уже работает в 30 городах и уверенно растет. Каждый месяц открываются новые филиалы. Профессиональные преподаватели помогут каждому ученику раскрыть вокальные данные. Обучение построено на авторской американской методике. Занятия проходят в игровой форме с использованием спортивного инвентаря — например, силовых резинок, боксерских перчаток. Это поможет запомнить звук физиологически правильно. Школа предлагает пройти шестимесячный курс «Путь вокалиста». Занятия проходят в малых группах по 2-4 человека, можно брать и индивидуальные занятия. Курс включает в себя вебинары и мастер-классы по актерскому мастерству, снятию зажимов, основам шоу-бизнеса, звукорежиссуры и др. Для каждого участника курса «Путь вокалиста» предусмотрен бонус – запись песни в студии, а через шесть месяцев – отчетный концерт. Выпускники школы становятся лауреатами конкурсов, участниками музыкальных телепроектов. Школа вокала «Фа Соль» не просто обучает людей, а создает музыкальное комьюнити, большую творческую семью. Вокалисты будут устраивать квартирники, караоке-баттлы, выезжать на природу, совместно помещать концерты и закрытые караоке-вечеринки. Преподаватели станут не просто наставниками, а добрыми друзьями, которые всегда открыты для общения. А еще в школе живет милый рыжий кот Фася. Школа приглашает учеников в возрасте от 5 до 79 лет — всех, кто хочет научиться петь. Туляков ждут на бесплатное пробное занятие. Записаться можно по номеру +7 (967) 430-60-01 . Галерея показать все фотографии 20 Адрес: Тула, ул. Клары Цеткин, 8.

Арт-студия «Палитра»

Студия проводит мастер-классы для детей от 4 лет. Преподаватели выбирают технику и материалы в зависимости от возраста и навыков ребенка.

Среди материалов студия использует гуашь, акварель, пастель, акрил, масло. Длительность каждого занятия — два часа. При этом «Палитра» предоставляет все материалы, они уже входят в стоимость мастер-класса.

В арт-студии есть возможность разового занятия для ребенка, а также можно прийти всей семьей на мастер-класс. Для детей от 6 лет есть занятия по абонементам.

Занятия по абонементам проходят раз в неделю по два часа, готовые работы дети забирают себе.

Все преподаватели арт-студии «Палитра» имеют художественное образование. Они применяют в работе индивидуальный подход, ориентируясь на возраст, навыки, предпочтения и цели ребенка.

Индивидуальный подход позволяет учитывать интересы и способности ребенка. Его рассматривают как уникальную личность.

– Главная задача обучения — раскрытие интересов, выявление и дальнейшее развитие талантов и способностей. На наших занятиях каждый ребенок работает в комфортном для него ритме, — рассказывают в арт-студии.

Дети занимаются в группах не более 10 человек. В процессе занятий ребята взаимодействуют не только с преподавателями, но и с другими участниками творческого процесса. Благодаря этому они чувствуют себя не только индивидуальной личностью, но и частью большой творческой команды.

Тула, ул. Советская, 11 (новое городское пространство «Искра»)