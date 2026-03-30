Танцую всё! Тульский танцор Алексей Макаров о танцах на каблуках, хейтерах и стереотипах

Алексей начал танцевать с нуля в 27 лет и за десятилетку стал профи. Поговорили с ним о том, как идти к мечте и реагировать на неудачи.

Фото из личного архива Алексея Макарова.

Научиться играть на гитаре, встать на горные лыжи или завести блог в соцсетях, сменить профессию, когда тебе под 30 или больше. Было? И где сейчас эти наши мечты? Кто-то сослался на отсутствие времени, для других страх «что обо мне подумают?» оказался сильнее.

Алексей Макаров впервые пришел в танцы в 27 лет. И за 10 лет стал профессионалом — ведет группы, ставит номера, дает мастер-классы на крупнейших чемпионатах, таких как LADYBOMB. Он обучался у педагогов России, Франции и США. На его счету больше 500 мастер-классов по всей России.

Алексей танцует в разных стилях и направлениях, в том числе вог — это танец на каблуках. Помимо этого, Леша много лет работает в общепите, занимается спортивной гимнастикой, фитнесом, плаванием, боксом… Всего не перечислить.





Талант или трудолюбие?

Алексей родился и вырос в Заречье.

— Детство как детство было — обыкновенное. Всё как у всех: бегали во дворе, дрались с пацанами. Со старыми знакомыми сейчас не общаюсь. Только мама иногда звонит и говорит, что кто-то спился и умер. Мне искренне жаль.

Переезжать в столицу или в город покрупнее Алексей не планирует. Тула для него — место, где живут его близкие, где любимая работа. Алексей трудится администратором в ресторане «Петр Петрович»: это единственная постоянная величина в его жизни — место работы он не меняет уже 14 лет.

Когда Леше было 27 лет, он вдохновился танцами. Тогда было популярно шоу «Танцы на ТНТ»: многие разбирались в танцевальных направлениях, с нетерпением ждали новых выпусков, болели за любимчиков.

Леша пошел дальше — он подумал «почему бы и нет?» и записался на занятия. До этого в его жизни не было ни танцев, ни спорта.







— Я пришел на первое занятие в X-Zibit к братьям Валере и Вове Чернодымовым. Закрутилось, завертелось! Я протанцевал у ребят полтора года, в основном хип-хоп. Потом меня поставили выступать в команде, несмотря на мой нулевой уровень подготовки. Мы готовили номера, приходилось репетировать больше всех. И что-то даже получалось! — смеется Леша.

Все изменилось, когда Алексей отправился на свой первый танцевальный мастер-класс в Москву.

— Я приехал на занятие по джаз-фанку. Из того, что показывали, у меня не получилось ровным счетом ничего. Катастрофа! Чувствовал себя немощным ничтожеством. Но неудача зарядила меня — я уехал с мыслями о том, что у всех этих людей две ноги, две руки, как у меня. И если они смогли, значит, смогу и я. В этот день я решил тренироваться еще больше и усерднее.

С того момента Алексей не пропускал ни одного занятия и мастер-класса по самым разным направлениям. Ездил на соревнования и чемпионаты в Москву и в другие города России, копил деньги на поездки, проводил месяцы в специальных танцевальных лагерях, где ребята тренировались с утра до позднего вечера.

— Я танцевал вообще все, что только возможно, брал максимум информации и учился. Пытался понять, что мне ближе. Но с тех пор так толком и не определился — танцую все. Последние несколько лет больше времени уделял джазу, классике, постановке плие, пассе. Жаль только, что так и не получил профессионального образования.

— Столько работы, времени, денег, когда ты даже не понимал, что танцы — это твое. Зачем?

— Мне просто очень нравилось танцевать. Мне нравится, когда ты слышишь музыку и танцуешь. И вот еще этот, наверное, синдром самозванца, который у нас всегда присутствует. Это когда ты кому-то хочешь что-то доказать — для меня это самое главное было в то время. Потому что ты приходишь, начинаешь танцевать и понимаешь, что у тебя не получается. И это тебя подстегивает больше развиваться, больше уделять этому времени. Хотелось ну хоть что-то доказать кому-то извне: что я могу, что я способен на это, даже независимо от того, что поздно начал.

— Расскажи про самое запоминающееся событие в твоей танцевальной жизни.

— Я преподавал на фестивале LADYBOMB в Москве. Все, кто «в танцах», знают, что это крупнейший танцевальный проект России. Здесь собирается огромное количество танцоров со всей страны. Я выиграл на нем в одном из конкурсов, и у меня появилась возможность провести здесь занятия. Я не мог в это поверить!

Дать мастер-класс на таком масштабном событии — вершина карьеры любого танцора. А когда ты еще и обычный парень из Тулы без денег, связей, и все, что у тебя есть, — это полностью твоя заслуга… Это просто невероятно!

Хейтеров - под каблук!

Конечно, в окружении Алексея нашлись ребята, которые нелестно отзывались о его увлечении танцами. Манерность, эпатажная одежда и танцы на каблуках привлекли внимание недоброжелателей.

— Какого-то откровенного хейта не было. Обсуждают и осуждают всегда, если ты выделяешься из толпы. Со временем перестаешь обращать внимание на какие-то слова посторонних людей, особенно если они никогда не танцевали. Пока они сами не займутся танцами, они не поймут, что это просто титанические усилия.





Леша говорит, что танцоры в принципе часто подвергаются хейту. Например, девушки, которые танцуют в направлении high heels на высоких каблуках в коротких шортах и топиках, а иногда и в нижнем белье, часто слышат в свой адрес гадости от людей, которые не разбираются в культуре танцев и рассуждают примитивно.

— Ты можешь танцевать как угодно, в чем угодно и делать это хорошо. Это же творчество! Кому-то нравится танцевать хип-хоп, кому-то классику, ну а мне нравится вог. Что мне, застрелиться теперь?! — смеется Леша. — Вог нравится мне своим взрывным битом: включаешь музыку — и тебя сразу максимально «разносит»!

— Дай совет всем, кто хочет заняться танцами, но боится, что ничего не получится?

— Надо просто пойти и сделать это. Всё. Другого секрета успеха не существует. Подумай: а что ты потеряешь, если не попробуешь?

В танцах ты можешь приобрести опыт, впечатления и новых друзей. Поэтому точно ничего не стоит бояться, сколько бы тебе ни было лет. Но нужно понимать, что легко точно не будет — в танцах и работа мышц, и пластика, и мозг работает по-максимуму, чтобы запоминать движения.

А что дальше?

После 10 лет усердных занятий танцами Леша решил удариться в спорт — теперь у парня около 10 тренировок в неделю: спортивная гимнастика, плавание, фитнес и бокс. Танцы в жизни Леши остались — исключительно для себя.

— Бывают моменты, когда просто не хочется танцевать вообще. Никакой стиль. Это нужно переждать, и желание обязательно появится, — говорит Леша.





Успех в танцах открыл для Алексея новые горизонты. Он понял, что возможно все, если сильно захотеть.

— Теперь я совмещаю работу админа в «Петре» с огромным количеством тренировок. И работать приходится много — за занятия же надо как-то платить, — смеется Леша. — Для меня скучно просто ходить два раза в неделю в зал, нужно попробовать все и по полной. Вот такой у меня характер, что поделаешь.





Теперь Леша шагнул дальше — пошел учиться на фитнес-тренера и даже уже вел индивидуальные занятия. Но между «Петром» и тренерством Леша пока выбрал общепит.