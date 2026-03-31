Прощай, зимняя усталость: топ весенних процедур для лица

Как привести кожу в порядок? С чего начать курс процедур? И как сохранить эффект от них надолго?

Эта зима оказалась непростой для нашей кожи. Ветер, снег и сильные морозы нанесли отпечаток, от которого хочется избавиться как можно скорее. Как это сделать, рассказывает врач-косметолог Елена Черных.



– В каком состоянии находится кожа лица после зимы?

– Многие замечают, что она стала более сухой, тусклой и потеряла упругость. Холодный воздух на улице и отопление в помещениях приводят к тому, что кожа становится обез-воженной. Это самая распространенная проблема. Вторая – кроется в неправильном уходе, когда после попыток напитать кожу некачественными или неподходящими косметическими средствами проявляется акне и раздражение. Ну и не стоит забывать: организму в зимние месяцы в целом не хватает витаминов, что тоже отражается на состоянии кожи.

– Как решить эти проблемы и подготовиться к летнему сезону?

– Восстановить ресурсы: увлажнить, осветлить, напитать и снизить выраженность несовершенств. Процедуры, восполняющие ресурсы кожи, – лучшая профилактика. Кожа не только станет выглядеть лучше, но и будет готова к воздействию солнца.

Три процедуры, которые показаны этой весной.

Обновление на клеточном уровне: SKINOVA PRO на аппарате LDM MED

Skinova Pro — это аппарат с тройной ультразвуковой технологией LDM (Local Dynamic Micromassage). Он действует мягко, глубоко и точно, оказывает воздействие на глубокие слои кожи.

Процедура может способствовать восстановлению и улучшению состояния кожи, улучшает микроциркуляцию, помогает бороться с воспалениями и раздражениями, может оказывать лимфодренажный эффект и способствовать синтезу коллагена.

Аппарат SKINOVA PRO поддерживает процессы обновления кожи — способность пропускать питательные вещества и активно обновляться.

Skinova Pro особенно ценен при:

акне, розацеа, чувствительной коже;

поствоспалительных изменениях;

снижении упругости и тусклом цвете кожи;

восстановлении после пластических, хирургических и инъекционных процедурах;

целлюлите.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Увлажнение, омоложение и очищение – в одной процедуре HydraFacial

Уникальность метода – в тройном воздействии на клетки кожи на каждом этапе. HydraFacial подходит тем, кто опасается лазера и инъекций. При проведении процедуры используются одноразовые вакуумные насадки и многофункциональные сыворотки – никакого повреждения кожи.

Как это работает? Насадки HydroPeel имеют спиралевидную форму и ребристую поверхность. За счет вакуума они плотно соприкасаются с кожей и осуществляют механическую эксфолиацию: удаляют загрязнения, очищают поры и отшелушивают омертвевшие клетки. Одновременно с этим в насадку поступает сыворотка и происходит вихревая очистка Vortex-Fusion. Кожа равномерно очищается, а продукты эксфолиации удаляются в специальный контейнер через отверстие в насадке.

В ряде случаев наблюдается визуальный эффект после процедуры: кожа выглядит более свежей, увлажнённой и ровной.

Улучшение текстуры кожи без повреждений с тулиевым лазером LaseMD Ultra

Тулиевый лазер Lasemd ultra – это методика лазерного воздействия, помогающая выровнять тон, убрать видимые недостатки структуры кожи и бороться с признаками фотоповреждения без ее повреждения.

Никаких шлифовок, ожогов и травм: тулиевый лазер LaseMD Ultra мягко обновляет кожу, чтобы доставить вглубь активные вещества и запустить естественное восстановление.

Специфика метода, как правило, не требует длительной реабилитациии и позволяет проводить процедуру накануне важного события и в самых чувствительных зонах – вокруг глаз и на шее.

Особенно хорошо LaseMD Ultra работает:

с расширенными порами;

всеми видами пигментации;

тусклым цветом лица, мелкими морщинками;

рубцами и растяжками.

Если вы искали деликатный способ улучшить качество кожи – он перед вами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна