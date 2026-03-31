Прощай, зимняя усталость: топ весенних процедур для лица

Эта зима оказалась непростой для нашей кожи. Ветер, снег и сильные морозы нанесли отпечаток, от которого хочется избавиться как можно скорее. Как это сделать, рассказывает врач-косметолог Елена Черных.
Врач-косметолог Елена Черных.
– В каком состоянии находится кожа лица после зимы?
– Многие замечают, что она стала более сухой, тусклой и потеряла упругость. Холодный воздух на улице и отопление в помещениях приводят к тому, что кожа становится обез-воженной. Это самая распространенная проблема. Вторая – кроется в неправильном уходе, когда после попыток напитать кожу некачественными или неподходящими косметическими средствами проявляется акне и раздражение. Ну и не стоит забывать: организму в зимние месяцы в целом не хватает витаминов, что тоже отражается на состоянии кожи.
– Как решить эти проблемы и подготовиться к летнему сезону?
– Восстановить ресурсы: увлажнить, осветлить, напитать и снизить выраженность несовершенств. Процедуры, восполняющие ресурсы кожи, – лучшая профилактика. Кожа не только станет выглядеть лучше, но и будет готова к воздействию солнца.
Три процедуры, которые показаны этой весной.
Обновление на клеточном уровне: SKINOVA PRO на аппарате LDM MED
Skinova Pro — это аппарат с тройной ультразвуковой технологией LDM (Local Dynamic Micromassage). Он действует мягко, глубоко и точно, оказывает воздействие на глубокие слои кожи.
Процедура может способствовать восстановлению и улучшению состояния кожи, улучшает микроциркуляцию, помогает бороться с воспалениями и раздражениями, может оказывать лимфодренажный эффект и способствовать синтезу коллагена.
Аппарат SKINOVA PRO поддерживает процессы обновления кожи — способность пропускать питательные вещества и активно обновляться.
Skinova Pro особенно ценен при:
- акне, розацеа, чувствительной коже;
- поствоспалительных изменениях;
- снижении упругости и тусклом цвете кожи;
- восстановлении после пластических, хирургических и инъекционных процедурах;
- целлюлите.
Увлажнение, омоложение и очищение – в одной процедуре HydraFacial
Уникальность метода – в тройном воздействии на клетки кожи на каждом этапе. HydraFacial подходит тем, кто опасается лазера и инъекций. При проведении процедуры используются одноразовые вакуумные насадки и многофункциональные сыворотки – никакого повреждения кожи.
Как это работает? Насадки HydroPeel имеют спиралевидную форму и ребристую поверхность. За счет вакуума они плотно соприкасаются с кожей и осуществляют механическую эксфолиацию: удаляют загрязнения, очищают поры и отшелушивают омертвевшие клетки. Одновременно с этим в насадку поступает сыворотка и происходит вихревая очистка Vortex-Fusion. Кожа равномерно очищается, а продукты эксфолиации удаляются в специальный контейнер через отверстие в насадке.
В ряде случаев наблюдается визуальный эффект после процедуры: кожа выглядит более свежей, увлажнённой и ровной.
Улучшение текстуры кожи без повреждений с тулиевым лазером LaseMD Ultra
Тулиевый лазер Lasemd ultra – это методика лазерного воздействия, помогающая выровнять тон, убрать видимые недостатки структуры кожи и бороться с признаками фотоповреждения без ее повреждения.
Никаких шлифовок, ожогов и травм: тулиевый лазер LaseMD Ultra мягко обновляет кожу, чтобы доставить вглубь активные вещества и запустить естественное восстановление.
Специфика метода, как правило, не требует длительной реабилитациии и позволяет проводить процедуру накануне важного события и в самых чувствительных зонах – вокруг глаз и на шее.
Особенно хорошо LaseMD Ultra работает:
- с расширенными порами;
- всеми видами пигментации;
- тусклым цветом лица, мелкими морщинками;
- рубцами и растяжками.
Если вы искали деликатный способ улучшить качество кожи – он перед вами.
