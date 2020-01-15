Главный тульский следователь по расследованию особо важных дел: «Важно не быть равнодушным»

15 января в России отмечается День образования Следственного комитета РФ. В этот день в 2011 году ведомство было выведено из состава прокуратуры, и именно этот день стал профессиональным праздником следователей.

История этой профессии ведется с 1713 года, когда в России появились майорские и следственные канцелярии, которые подчинялись лично Петру I. В 2011 году идея Петра I получила второе рождение. Следственный комитет РФ выведен в самостоятельную структуру и подчинен главе государства. Это дало возможность ведомству вести расследования несмотря на ранги участников того или иного разбирательства. Сами следователи в шутку говорят, что 15 января отмечают свой «день независимости».

Каждый следователь скажет, что работу его не назовешь легкой, но самые сложные дела достаются отделу по расследованию особо важных дел. Тульским отделом руководит подполковник юстиции Андрей Титов. Он работает в структуре с самого начала создания СК. Повидал много, но все это лишь укрепило в нем стремление к справедливости. Признается:

самое главное в работе следователя – не быть равнодушным к проблемам людей и работать на результат: виновный должен быть установлен и наказан.

– Есть одно уголовное дело, которое оставило у меня глубокий осадок. В канун 2016 года в Алексине была убита семья. Супруги с детьми в 2014 году приехали в Тульскую область из Донецка. В планах у них был переезд в Ростов-на-Дону, там собирались строить дом и копили на это деньги. Но 28 декабря в их квартиру ворвался знакомый семьи Даниил Глинский, зарезал женщину и детей, через какое-то время стало известно, что убит и глава семьи. Причина – корыстные побуждения, Глинский забрал скопленные семьей деньги. Вина его доказана, но он скрылся на Украине. Глинский объявлен в международный розыск, но до сих пор результата нет. Печально, что дети и родители убиты, а преступник на свободе и справедливость не восстановлена.

Отдел по расследованию особо важных дел, в отличие от других, работает по всей Тульской области, а иногда и намного дальше. Так, в 2013 году сотрудники отдела расследовали в Нью-Йорке убийство Татьяны Приходько и ее дочери, которое совершил в 2011 году гражданин России, уроженец Новомосковска Николай Ракосий.

– Это был уникальный опыт международного сотрудничества. Российское и американское право и принципы расследования уголовного дела во многом сильно различаются, – рассказывает руководитель отдела. – В частности, столкнулись с невозможностью изучить вещественные доказательства из-за подтопленного в 2012 году после урагана Сэнди хранилища вещественных доказательств. Воду откачали, но год спустя биологическая служба не сняла еще запрет на доступ в него. Также в Штатах следователь на месте преступления не собирает вещественные доказательства и не составляет протокол, это делают отдельные люди: одни производят изъятие биологических объектов, вторые – вещественных. Мне показалось, это очень узко, детектив не знает, как что лежало, и вынужден положиться на профессионализм других людей.

Для американской системы правосудия не имеет значения мотив преступления – достаточно доказать физическую причастность. Для нас было принципиально важно понять, из-за чего Ракосий решился на убийство после 10 лет брака. Мы выяснили мотив: Ракосий мало зарабатывал по сравнению с супругой, из-за чего часто случались скандалы. В тот день умер единственный друг Николая в Нью-Йорке, Ракосий сильно переживал и выпил лишнего. Татьяна же позволила себе неуважительно высказаться в адрес умершего друга. Пьяный мужчина за это ударил супругу несколько раз ножом по телу и голове. Когда домой вернулась падчерица, Николай расправился и с ней. После сбежал в Россию. Судили убийцу в Туле, присяжные признали 63-летнего мужчину виновным. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Но и работу на региональном уровне простой не назовешь.

– Простого уголовного дела не бывает. В любом преступлении находится какая-то изюминка, и приходится докапываться до истины, – отмечает Андрей Титов.

Едва ли не самое главное – установить мотив, из-за которого человек решился на преступление.

Мотив важен для того, чтобы правильно квалифицировать тяжесть вины обвиняемого и вынести ему справедливое наказание.

По мнению Андрея Титова, одними из самых сложных преступлений в части доказательства вины обвиняемого являются ятрогенные преступления – совершенные медработниками при исполнении своих должностных обязанностей.

– Убийства в какой-то мере расследовать проще, потому что тут не нужно иметь глубоких познаний в той или иной сфере деятельности, в которой работал преступник, – поясняет он. – При расследовании же врачебных ошибок необходимо знать стандарты оказания медуслуг, воздействие лекарств на организм при тех или иных болезнях. Для этого прибегаем к помощи экспертов. Кроме этого необходимо установить, имела ли место врачебная ошибка или же это был дефект оказания медицинской помощи. Не каждый дефект является преступлением. Дела эти все непростые, поэтому, чтобы потерпевшим были понятны все наши действия, стараемся с самого начала весь процесс расследования держать максимально открытым.

Не меньше различных нюансов имеют уголовные дела экономической, налоговой или хозяйственной направленности. Тут для грамотного расследования нужно помимо знания уголовного права обладать и знаниями Налогового кодекса.

– В плане налогов мы проводим большую работу. В 2019 году закончили расследование большого уголовного дела в отношении директора ООО «Ровенские сады», который не заплатил 117 млн рублей налогов, нанеся тем самым ущерб бюджету Тульской области. Для обеспечения компенсации причиненного ущерба следователи наложили арест на его имущество – в общей сложности на 126 млн рублей. При раскрытии любых налоговых преступлений наша задача – принять всевозможные меры для компенсации причиненного ущерба, – сказал Андрей Титов.

Всего за 2019 год преступления, которые расследовали следователи особо важного отдела, нанесли ущерб потерпевшим на 333 млн рублей. Арест был наложен на 480 млн рублей. Андрей Николаевич отметил, что нужно, на его взгляд, сделать, чтобы преступлений совершалось меньше:

– Много зависит от социального статуса, условий, в которых воспитывался человек. Нужно повышать правосознание граждан – люди должны понимать неотвратимость наказания. Даже если преступник на редкость изобретателен, все равно мы его найдем, и за преступлением обязательно последует наказание.

Из досье Myslo Андрей Николаевич Титов родился 8 июля 1984 г. в Туле.

Семейное положение: женат, двое детей 10 и 3 лет.

Свободное время предпочитает проводить с семьей, на свежем воздухе или за городом, зимой – кататься на лыжах.

Занятия спортом: регулярно посещает тренажерный зал.

Книги: предпочитает читать историческую или документальную литературу.

Награжден:

2012 год – знак отличия «Отличник следственных органов»;

2016 год – медаль «За отличие»;

2017 год – медаль «За безупречную службу III степени;

2019 год – медаль «За безупречную службу» II степени, медаль «За заслуги».