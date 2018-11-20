Ирина Слуцкая: «Ходьба — наркотик в хорошем смысле этого слова»

Встреча Ирины Слуцкой с туляками состоится в Центральном парке. Всероссийский проект «Ходи, Тула!» поможет показать различные виды физической активности, в том числе познакомит со скандинавской ходьбой. Главным событием мероприятия станут разминка и мастер-класс от выдающейся спортсменки, российской фигуристки, председателя президиума Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой, инициатора и вдохновителя программы «Ходи, Россия!».

— Ирина, когда и почему Вам в голову пришла мысль создать фестиваль «Ходи, Россия!»?

– Знакомство людей со скандинавской ходьбой — это продолжение того большого дела, которое мы делаем. Скандинавская ходьба очень хороша для людей с сахарным диабетом, также мы пропагандируем оздоровление нации, привлечение и приучение к физической активности, к здоровому образу жизни. Для этого мы и проводим наш фестиваль.

— А Вы сами любите скандинавскую ходьбу?

– Да, люблю. Но я также люблю побегать и попрыгать, продолжаю ходить на каток, так что скандинавской ходьбе я уделяю не так много времени. Но своих деток я потихонечку приучаю к ходьбе — ее польза однозначно доказана. Кто хочет попробовать — пусть приходит на фестиваль, инструкторы расскажут и покажут, как правильно это делать. Я уверена, что если кто-то начинает заниматься скандинавской ходьбой, потом просто не может остановиться. Это наркотик в хорошем смысле этого слова.

— Сколько лет Вашим детям, чем они еще увлекаются?

– Артему 11 лет, Варваре 8 лет. Дочь занимается фигурным катанием, сын — хоккеист. Дети поддержали мою любовь ко льду, причем я их не заставляла — они сами захотели. Мне это очень приятно.

— Вы сейчас следите за соревнованиями по фигурному катанию?

– Не особо, потому что очень много работы, и времени на это не хватает. Я знаю, кто у нас лидеры, на ком держится российский спорт и фигурное катание. Мне нравятся фигуристки, которые сейчас в топе, и молодые очень интересные есть, яркие. К сожалению, система судейства не позволяет им раскрыть все свои возможности, но уровень действительно хороший.

— Ирина, с чего начинается Ваш день?

– С будильника (смеется). Дальше обязательно водные процедуры, сбор детей в школу, потом сама собираюсь. А дальше каждый день складывается по-разному. Работа, тренировки, поездки — четкого графика нет. Один день не похож на другой.

— Как взбадриваете себя в течение дня?

– Я хорошо себя чувствую и во взбадривании особо не нуждаюсь. Бывает, конечно, сонное состояние, и тогда на помощь приходит физическая активность.

— Как часто сейчас Вы выходите на лед?

– Стараюсь тренироваться как можно чаще. Когда идет подготовка к выступлениям — каждый день, когда нет — 4-5 раз в неделю.

— Скучаете по профессиональной карьере фигуристки?

– Не скучаю. Всему приходит логичное завершение. Я четко понимала, что после олимпиады в 2006 году с большим спортом расстанусь. У меня много ледовых шоу, у меня свой детский ледовый театр, в Московской области — школа по фигурному катанию Ирины Слуцкой, где занимаются около ста детей.

— Что ждет туляков завтра?

– Качественное, хорошее спортивное мероприятие. Причем погода никак не сможет повлиять на наши планы. Дождь, снег, ветер — мы всегда ходим, несмотря ни на что. Никто не растает под дождем (смеется). Программа очень интересная, насыщенная. Будем ходить, всё показывать и рассказывать, отвечать на вопросы, которых всегда бывает очень много: какой высоты должна быть палка, что у нее за штырек на конце, когда им надо пользоваться и т. д.

— В каких города уже прошел фестиваль?

– На днях провели его в Новосибирске, на фестиваль пришли около тысячи человек. Это было восхитительно, народ разошелся очень довольный.

— Кого было больше — людей в возрасте или молодежи?

– Сейчас такой стереотип сложился, что скандинавская ходьба — это для людей в возрасте, но потихонечку она омолаживается. Человек, которому 20 лет, может себе позволить пойти в фитнес-клуб, побегать, попрыгать. А человек в 60 лет этого не может. Для людей с сахарным диабетом характерны осложнения, зачастую у них есть лишний вес, и кощунственно было бы предлагать им пойти в фитнес-клуб.

На свой фестиваль мы собираем активных, неравнодушных людей, которые хотят жить здорово, долго и счастливо.

Возраст здесь не тот критерий, по которому мы оцениваем людей на фестивале. Мы ждем всех! Любой молодой человек через какое-то количество лет будет взрослым, а потом и пожилым. И он уже будет готов к тому, чтобы заниматься скандинавской ходьбой.

— Ваши пожелания тулякам?

– Я всем в первую очередь хочу пожелать богатырского здоровья, гармонии с сами собой и с окружающим миром, любви бескрайней и отличного настроения!

Из досье Myslo

Ирина Эдуардовна Слуцкая

Родилась 9 февраля 1979 г. в Москве.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года.

Двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при.

Первая фигуристка, прыгнувшая каскад из трёх прыжков (3-3-2), и одна из четырёх одиночниц за всю историю фигурного катания, получивших оценку 6,0 за технику.

Заслуженный мастер спорта России.

Семья: муж Сергей Михеев, сын Артем, дочь Варвара.