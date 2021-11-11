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Финал «Оружейной лиги», концерт ансамбля «Березка» и премьера «Вечных»: выходные в Туле 12-14 ноября

Финал «Оружейной лиги», концерт ансамбля «Березка» и премьера «Вечных»: выходные в Туле 12-14 ноября

А еще спектакль от театр-студии «Мюсли», матч «Тулица» – «Липецк», Синичкин день в экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Роликовые коньки

Когда: 12 ноября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 200 руб.

12 ноября на сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» представит премьеру — спектакль-игру «Роликовые коньки» по одноимённой повести Рут Сойер! (+6)
 

Ансамбль «Берёзка»

Когда: 13 ноября, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1000 руб.

Ансамбль «Берёзка»

13 ноября в Городском концертном зале выступит коллектив, признанный национальным достоянием России — государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной.
 

Финал «Оружейной лиги» КВН

Когда: 13 ноября, суббота, 17.00.

Где: Концертный зал ТулГУ.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду. 

Финал «Оружейной лиги» КВН

13 ноября в концертном зале Тульского государственного университета пройдет финал «Оружейной лиги» КВН
 

«Тулица» – «Липецк»

Когда: 14 ноября, 17.30.

Где: Cпорт-комплекс «Тула Арена».

«Тулица» – «Липецк»

14 ноября в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Липецка».

 

Синичкин день в Тульском экзотариуме

Когда: 13 ноября, суббота, 13.00.

Где: Тульский областной экзотариум (новое здание). 

Синичкин день в Тульском экзотариуме

13 ноября в Тульском экзотариуме пройдет Синичкин день. С 13.00 до 15.00 посетители смогут подготовиться к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей.

Гости экзотариума узнают о том, какую подкормку можно, а какую нельзя насыпать птицам, и сделают для них кормушки своими руками, которые смогут повесить рядом с домом, чтобы подкармливать «зимних гостей» в суровые морозные дни.

 

История немого кино: «Страсти Жанны д’Арк» | лекция + кинопоказ

Когда: 12 ноября, пятница, 19.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос.

История немого кино: «Страсти Жанны д’Арк» | лекция + кинопоказ

12 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу Франции начала XX века. На этот раз мы с вами будем смотреть и обсуждать картину «Страсти Жанны д’Арк» 1928 года, снятую датским режиссёром Карлом Теодором Дрейером и повествующую об историческом суде над национальной героиней Франции.

 

Мастер-классы в «Добродее»

Когда: 13 ноября, суббота, 10.00-16.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».
Стоимость: экскурсии: от 150 до 300 рублей с человека, мастер-классы – от 150 до 450 рублей.

Мастер-классы в «Добродее»

13 ноября ремесленный двор «Добродей» приглашает на познавательные экскурсионные программы и мастер-классы.

 

Гарнир по-французски

Когда: 13 ноября, суббота, 19.00

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: 250-400 руб.

Гарнир по-французски

13 ноября Тульский театр «Эрмитаж» представит премьеру комедии «Гарнир по-французски» по пьесе Марка Камолетти.
 
Бернард и Жаклин вроде бы благополучная семейная пара. Но, как выясняется, у каждого из них есть любовь на стороне, и супруги только разыгрывают любящую семью. А внезапное появление их «друзей» - Роберта и Сюзанны,- вызывает абсолютно парадоксальные ситуации, каждому приходится играть совсем не ту роль, которая была запланирована вначале. (+16)
 
 

Счастливые дни

Когда: 13 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Счастливые дни

13 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

 
а что в кино?

«Вечные» (18+)

В новом блокбастере MARVEL зрители познакомятся с новой командой существ со сверхчеловеческими способностями, также известных, как Вечные. Тысячелетиями они жили среди людей, оберегая их и направляя развитие человеческой цивилизации, пока неожиданная трагедия не заставила Вечных выйти из тени, чтобы противостоять одному из самых древних врагов людей.
 

«Не время умирать» (12+)

Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

 

Хороших выходных!

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 17:59 0
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