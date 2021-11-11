Финал «Оружейной лиги», концерт ансамбля «Березка» и премьера «Вечных»: выходные в Туле 12-14 ноября

Где: Концертный зал ТулГУ. Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду.

13 ноября в Тульском экзотариуме пройдет Синичкин день . С 13.00 до 15.00 посетители смогут подготовиться к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Гости экзотариума узнают о том, какую подкормку можно, а какую нельзя насыпать птицам, и сделают для них кормушки своими руками, которые смогут повесить рядом с домом, чтобы подкармливать «зимних гостей» в суровые морозные дни.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу Франции начала XX века. На этот раз мы с вами будем смотреть и обсуждать картину « Страсти Жанны д’Арк » 1928 года, снятую датским режиссёром Карлом Теодором Дрейером и повествующую об историческом суде над национальной героиней Франции.

Где: Ремесленный двор «Добродей». Стоимость: экскурсии: от 150 до 300 рублей с человека, мастер-классы – от 150 до 450 рублей.

13 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль « Счастливые дни ». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Бернард и Жаклин вроде бы благополучная семейная пара. Но, как выясняется, у каждого из них есть любовь на стороне, и супруги только разыгрывают любящую семью. А внезапное появление их «друзей» - Роберта и Сюзанны,- вызывает абсолютно парадоксальные ситуации, каждому приходится играть совсем не ту роль, которая была запланирована вначале. (+16)

«Вечные» (18+)

В новом блокбастере MARVEL зрители познакомятся с новой командой существ со сверхчеловеческими способностями, также известных, как Вечные. Тысячелетиями они жили среди людей, оберегая их и направляя развитие человеческой цивилизации, пока неожиданная трагедия не заставила Вечных выйти из тени, чтобы противостоять одному из самых древних врагов людей.

«Не время умирать» (12+)

Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.