Финал «Оружейной лиги», концерт ансамбля «Березка» и премьера «Вечных»: выходные в Туле 12-14 ноября
А еще спектакль от театр-студии «Мюсли», матч «Тулица» – «Липецк», Синичкин день в экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Роликовые коньки
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 200 руб.
Ансамбль «Берёзка»
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1000 руб.
Финал «Оружейной лиги» КВН
Где: Концертный зал ТулГУ.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду.
«Тулица» – «Липецк»
Где: Cпорт-комплекс «Тула Арена».
14 ноября в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Липецка».
Синичкин день в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум (новое здание).
13 ноября в Тульском экзотариуме пройдет Синичкин день. С 13.00 до 15.00 посетители смогут подготовиться к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей.
Гости экзотариума узнают о том, какую подкормку можно, а какую нельзя насыпать птицам, и сделают для них кормушки своими руками, которые смогут повесить рядом с домом, чтобы подкармливать «зимних гостей» в суровые морозные дни.
История немого кино: «Страсти Жанны д’Арк» | лекция + кинопоказ
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос.
12 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу Франции начала XX века. На этот раз мы с вами будем смотреть и обсуждать картину «Страсти Жанны д’Арк» 1928 года, снятую датским режиссёром Карлом Теодором Дрейером и повествующую об историческом суде над национальной героиней Франции.
Мастер-классы в «Добродее»
Где: Ремесленный двор «Добродей».
Стоимость: экскурсии: от 150 до 300 рублей с человека, мастер-классы – от 150 до 450 рублей.
13 ноября ремесленный двор «Добродей» приглашает на познавательные экскурсионные программы и мастер-классы.
Гарнир по-французски
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: 250-400 руб.
Счастливые дни
Где: Тульский камерный драматический театр.
13 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
«Вечные» (18+)
«Не время умирать» (12+)
Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
Хороших выходных!