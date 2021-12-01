Планируем зимние каникулы в Туле: в какой городской лагерь отдать ребенка
Собрали для вас несколько интересных предложений.
Для полноценного развития ребенка одной только школы недостаточно. Чтобы раскрывать его таланты, эксперты советуют добавить к школьной программе дополнительные кружки и секции. Вот несколько правил, как выбрать занятие, которое не будет напрягать ваше чадо и поможет раскрыть его таланты:
- Прислушайтесь к ребенку. Даже если вам кажется, что увлечение ему не подходит, дайте возможность попробовать. Психологи уверены: добиться успеха можно только в том деле, к которому лежит душа. Если новое хобби действительно не подойдет характеру малыша, скорее всего, в скором времени он сам охладеет к занятиям.
- Оцените перспективу. Если ребенок пока не определился, в чем именно хочет реализоваться, вы можете предложить ему несколько вариантов. Хорошо, если среди них будут те, которые смогут подготовить к будущей профессии. Если ребенок полюбит занятия, вполне возможно, что к окончанию школы у него уже будут начальные навыки для старта карьеры. Но не забывайте про первый совет!
- Не заставляйте ребенка заниматься. Курсы, на которые нужно ходить из-под палки, не приведут к успеху и, более того, могут сформировать негативное отношение к учебе в целом.
Компьютерная Академия ШАГ
Тульская шахматная гостиная
Компьютерная Академия ШАГ
Компьютерная Академия ШАГ — очная и онлайн-школа IT-образования для взрослых и детей с направлениями обучения в области программирования и графического дизайна.
Зимние каникулы с Компьютерной Академией ШАГ — это всегда весело, увлекательно и познавательно! Какую бы программу вы ни выбрали, ребята обязательно погрузятся в волшебный мир IT-технологий. Студенты Академии смогут попробовать себя в 3D-графике, анимации, робототехнике, game-дизайне и блогинге.
Дети научатся создавать компьютерные игры, снимать и монтировать видео для YouTube и TikTok, пройдут лабиринты и выиграют в соревнованиях роботов.
Кому понравится в зимнем лагере Компьютерной Академии ШАГ
Любому современному ребенку и подростку! Почти все сейчас увлечены гаджетами, играют, следят за блогерами в YouTube и TikTok. Зимний лагерь поможет пустить хобби в нужное русло. Дети научатся создавать собственных игровых персонажей, поймут, как разрабатывают игры, научатся создавать 3D-модели и распечатывать их на настоящем 3D-принтере, снимать ролики для блога, соберут настоящего робота и получат возможность создать собственный виртуальный мир.
IT-технологии дадут возможность детям и подросткам взглянуть на свое увлечение по-новому.
Подарите детям счастье и запишите их на одну из смен зимнего лагеря в Компьютерной Академии ШАГ:
Разработка игр — супергерои! (дети 7 — 14 лет)
- Программирование и создание компьютерных игр.
- Game-дизайн.
- 3D-моделирование и 3D-печать.
- Виртуальная реальность.
- Создание сайтов.
Программа с 3 по 7 января: 1 смена — с 10.00 до 13.00, 2 смена — с 14.00 до 17.00.
YouTube & TikTok (дети 7−14 лет)
- День 1. Создание превью для канала на YouTube.
- День 2. Оформление профиля в TikTok, выбор никнейма.
- День 3. Челленджи, дуэты и другие форматы роликов, секреты продвижения.
- День 4. Написание сценариев интервью, сюжетов для роликов.
- День 5. Создание и монтаж видеороликов, запуск каналов YouTube & TikTok.
Программа с 3 по 7 января: 1 смена — с 10.00 до 13.00, 2 смена — с 14.00 до 17.00.
В поисках Деда Мороза (дети 4−6 лет)
- На пути к Деду Морозу — логические лабиринты LOGIC & SPATIAL INTELLIGENCE.
- Робототехника LEGO — волшебные машины.
- Создание подарков и оформление елки Coloring Games.
- Обращение к Деду Морозу — СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ТРЕКА В DJ LOOP.
- Встреча настоящего Деда Мороза и вручение памятных сертификатов.
Программа с 3 по 7 января. 1 смена — с 10.00 до 13.00. Перекус включен в стоимость.
Подробная информация и цены на сайте Академии.
Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!
Обучение в Компьютерной Академии ШАГ ведется в онлайн и офлайн формате.
Компьютерная академия «ШАГ»
г. Тула, Центральный переулок, д. 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
тел. +7 (4872) 57-37-87.
Тульская шахматная гостиная
Шахматы развивают логику ребенка, учат его стратегическому и нестандартному мышлению и тренируют память. В Тульской шахматной гостиной созданы все условия для профессионального роста. Преподаватели обучают детей по новейшим уникальным программам, которые позволяют максимально раскрыть таланты юных дарований.
Важные составляющие обучения в Тульской шахматной гостиной — постоянная практика и участие в турнирах. Это помогает реализовать все полученные теоретические знания.
Зимние каникулы — шанс не только подтянуть свои навыки игры в шахматы, но и попробовать это увлечение тем, кто пока не знает, насколько оно ему понравится. В период зимних каникул в Тульской шахматной гостиной будут организованы шахматные интенсивы. Занятия будут проходить в расширенных группах, а цена обучения снизится.
Интенсивы будут проходить пять дней в неделю, чтобы ребенок смог полностью погрузиться в атмосферу и понять, насколько его привлекают шахматы. Запись на интенсив будет открыта на сайте Тульской шахматной гостиной с середины декабря.
Также с нового года открыт набор на обучение в дополнительных группах. Расписание можно узнать по телефону 8−915−789−789−6, по которому вы также сможете записаться на бесплатное пробное занятие.
Пять главных причин, почему ребенка нужно отправить на занятия в шахматную гостиную:
- Сильные тренеры. Молодые специалисты с педагогическим образованием, являющиеся лучшими действующими шахматистами области.
- Спортивные разряды. В Тульской шахматной гостиной регулярно проходят турниры, на которых дети выполняют разряды и повышают свою спортивную квалификацию. Присваивается рейтинг Федерации шахмат России и Международной шахматной федерации ФИДЕ.
- Новейшее оборудование. Гостиная оснащена современными электронными шахматными досками, которые позволяют следить за всем происходящим в режиме онлайн. Такого нет ни у кого во всем Центральном федеральном округе!
- Поддержка талантливых детей. Лучшие ученики Гостиной за счет школы отправляются на всероссийские соревнования, получают брендированную форму и скидки на обучение. Уже на текущий момент Гостиная, оплатив всевозможные расходы, отправила своих учеников на Чемпионат России до 9 лет в Кострому и Первенство ЦФО в Суздаль.
- Шахматные сборы. Тульская гостиная впервые организовала сборы в Сочи. Туда отправились 18 детей. К ребятам в гости приехал главный тренер юношеской сборной России, международный гроссмейстер Михаил Кобалия. Он провел с детьми сеанс одновременной игры и открытый урок. Кульминацией сборов стала встреча с сильнейшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном.
г. Тула, пр. Ленина, д. 16, 2-й этаж (вход со двора).
Тел. +7 (915) 789−789−6 (прием звонков: пн.-пт., с 10.00 до 20.00).
Внимание: набор в группы ведется с 4-х лет.