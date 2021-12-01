Планируем зимние каникулы в Туле: в какой городской лагерь отдать ребенка

Собрали для вас несколько интересных предложений.

Для полноценного развития ребенка одной только школы недостаточно. Чтобы раскрывать его таланты, эксперты советуют добавить к школьной программе дополнительные кружки и секции. Вот несколько правил, как выбрать занятие, которое не будет напрягать ваше чадо и поможет раскрыть его таланты:

Прислушайтесь к ребенку. Даже если вам кажется, что увлечение ему не подходит, дайте возможность попробовать. Психологи уверены: добиться успеха можно только в том деле, к которому лежит душа. Если новое хобби действительно не подойдет характеру малыша, скорее всего, в скором времени он сам охладеет к занятиям. Оцените перспективу. Если ребенок пока не определился, в чем именно хочет реализоваться, вы можете предложить ему несколько вариантов. Хорошо, если среди них будут те, которые смогут подготовить к будущей профессии. Если ребенок полюбит занятия, вполне возможно, что к окончанию школы у него уже будут начальные навыки для старта карьеры. Но не забывайте про первый совет! Не заставляйте ребенка заниматься. Курсы, на которые нужно ходить из-под палки, не приведут к успеху и, более того, могут сформировать негативное отношение к учебе в целом.

Компьютерная Академия ШАГ — очная и онлайн-школа IT-образования для взрослых и детей с направлениями обучения в области программирования и графического дизайна.

Зимние каникулы с Компьютерной Академией ШАГ — это всегда весело, увлекательно и познавательно! Какую бы программу вы ни выбрали, ребята обязательно погрузятся в волшебный мир IT-технологий. Студенты Академии смогут попробовать себя в 3D-графике, анимации, робототехнике, game-дизайне и блогинге.

Дети научатся создавать компьютерные игры, снимать и монтировать видео для YouTube и TikTok, пройдут лабиринты и выиграют в соревнованиях роботов.

Кому понравится в зимнем лагере Компьютерной Академии ШАГ

Любому современному ребенку и подростку! Почти все сейчас увлечены гаджетами, играют, следят за блогерами в YouTube и TikTok. Зимний лагерь поможет пустить хобби в нужное русло. Дети научатся создавать собственных игровых персонажей, поймут, как разрабатывают игры, научатся создавать 3D-модели и распечатывать их на настоящем 3D-принтере, снимать ролики для блога, соберут настоящего робота и получат возможность создать собственный виртуальный мир.

IT-технологии дадут возможность детям и подросткам взглянуть на свое увлечение по-новому.

Подарите детям счастье и запишите их на одну из смен зимнего лагеря в Компьютерной Академии ШАГ:

Разработка игр — супергерои! (дети 7 — 14 лет)

Программирование и создание компьютерных игр.

Game-дизайн.

3D-моделирование и 3D-печать.

Виртуальная реальность.

Создание сайтов.

Программа с 3 по 7 января: 1 смена — с 10.00 до 13.00, 2 смена — с 14.00 до 17.00.

YouTube & TikTok (дети 7−14 лет)

День 1. Создание превью для канала на YouTube.

День 2. Оформление профиля в TikTok, выбор никнейма.

День 3. Челленджи, дуэты и другие форматы роликов, секреты продвижения.

День 4. Написание сценариев интервью, сюжетов для роликов.

День 5. Создание и монтаж видеороликов, запуск каналов YouTube & TikTok.

Программа с 3 по 7 января: 1 смена — с 10.00 до 13.00, 2 смена — с 14.00 до 17.00.

В поисках Деда Мороза (дети 4−6 лет)

На пути к Деду Морозу — логические лабиринты LOGIC & SPATIAL INTELLIGENCE.

Робототехника LEGO — волшебные машины.

Создание подарков и оформление елки Coloring Games.

Обращение к Деду Морозу — СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ТРЕКА В DJ LOOP.

Встреча настоящего Деда Мороза и вручение памятных сертификатов.

Программа с 3 по 7 января. 1 смена — с 10.00 до 13.00. Перекус включен в стоимость.

Подробная информация и цены на сайте Академии.

Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!

Обучение в Компьютерной Академии ШАГ ведется в онлайн и офлайн формате.

Компьютерная академия «ШАГ»

г. Тула, Центральный переулок, д. 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

тел. +7 (4872) 57-37-87.

tula.itstep.org

instagram.com/itsteptula

Шахматы развивают логику ребенка, учат его стратегическому и нестандартному мышлению и тренируют память. В Тульской шахматной гостиной созданы все условия для профессионального роста. Преподаватели обучают детей по новейшим уникальным программам, которые позволяют максимально раскрыть таланты юных дарований.

Важные составляющие обучения в Тульской шахматной гостиной — постоянная практика и участие в турнирах. Это помогает реализовать все полученные теоретические знания.

Зимние каникулы — шанс не только подтянуть свои навыки игры в шахматы, но и попробовать это увлечение тем, кто пока не знает, насколько оно ему понравится. В период зимних каникул в Тульской шахматной гостиной будут организованы шахматные интенсивы. Занятия будут проходить в расширенных группах, а цена обучения снизится.

Интенсивы будут проходить пять дней в неделю, чтобы ребенок смог полностью погрузиться в атмосферу и понять, насколько его привлекают шахматы. Запись на интенсив будет открыта на сайте Тульской шахматной гостиной с середины декабря.

Также с нового года открыт набор на обучение в дополнительных группах. Расписание можно узнать по телефону 8−915−789−789−6, по которому вы также сможете записаться на бесплатное пробное занятие.

Пять главных причин, почему ребенка нужно отправить на занятия в шахматную гостиную:

Сильные тренеры. Молодые специалисты с педагогическим образованием, являющиеся лучшими действующими шахматистами области. Спортивные разряды. В Тульской шахматной гостиной регулярно проходят турниры, на которых дети выполняют разряды и повышают свою спортивную квалификацию. Присваивается рейтинг Федерации шахмат России и Международной шахматной федерации ФИДЕ. Новейшее оборудование. Гостиная оснащена современными электронными шахматными досками, которые позволяют следить за всем происходящим в режиме онлайн. Такого нет ни у кого во всем Центральном федеральном округе! Поддержка талантливых детей. Лучшие ученики Гостиной за счет школы отправляются на всероссийские соревнования, получают брендированную форму и скидки на обучение. Уже на текущий момент Гостиная, оплатив всевозможные расходы, отправила своих учеников на Чемпионат России до 9 лет в Кострому и Первенство ЦФО в Суздаль. Шахматные сборы. Тульская гостиная впервые организовала сборы в Сочи. Туда отправились 18 детей. К ребятам в гости приехал главный тренер юношеской сборной России, международный гроссмейстер Михаил Кобалия. Он провел с детьми сеанс одновременной игры и открытый урок. Кульминацией сборов стала встреча с сильнейшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном.

г. Тула, пр. Ленина, д. 16, 2-й этаж (вход со двора).

Тел. +7 (915) 789−789−6 (прием звонков: пн.-пт., с 10.00 до 20.00).

Внимание: набор в группы ведется с 4-х лет.

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