что бесит футбольного фаната

Они и так-то славятся агрессией и нелюбовью к фанатам команды-соперника, а тут еще и Myslo со своими обычными вопросами — что раздражает, злит и бесит футбольного болельщика?

Опросили (анонимно) рядового фаната одного из клубов — распалили азарт и подлили масла в огонь! Итак, футбольного болельщика злит и бесит…

Во-первых и «в основных», конечно, судья. «Нам сверху видно все, ты так и знай!» А вам, видимо, нет, что уже третий пенальти назначаете НИ ЗА ЧТО и карточки разноцветные раздаете направо и налево, да все нашим и нашим. Отдохните уже наконец!

Супруга, которой ну прямо приспичило во время интересного футбольного матча по телевизору поговорить, что-то спросить или попросить вынести мусор, — с годами это не проходит! Как и нежелание отпускать к единомышленникам на просмотр — думаю, она просто любит посмотреть, как я злюсь!

Вялые игроки на поле. Товарищи футболисты, на вашу игру болельщики так то билеты покупают недешевые, ждут от команды результатов и интересных игровых моментов — даже просто по отношению к болельщикам нехорошо так себя вести на поле!

Семейный сектор на стадионе. А точнее, практически даже на всех стадионах, на которых довелось побывать, — они мало чем друг от друга отличаются, увы! Из-за сравнительно бюджетных цен на билеты сюда устремляется обыкновенно разная и далеко не самых семейных взглядов публика.

Болельщики клубов-соперников. Хотя в последнее время они вроде научились вести себя мирно — но нет-нет да и начнут скандировать какую-нибудь особенно оскорбительную внешне приличную кричалку, чтобы позлить!

Когда вратарь нашей команды пропускает мяч в ворота на последней минуте ответственной встречи. Понятно, что это спорт и здесь всякое может быть. Но тут претензии только к вратарю, а не к нашим ожиданиям или к случаю!

Люди-свиньи, которые умудряются всего за один тайм оставить вокруг себя горы мусора, подсолнечной лузги, каких-то пакетов, оберток, фантиков и прочего. Они даже не столько бесят, сколько вызывают естественную человеческую брезгливость, — не самое лучшее впечатление от посещения игры!

Когда наплевано. Не иначе как на этом месте до меня сидел злой горбатый верблюд!



Курильщики, умудряющиеся даже при общем запрете курить на стадионе. Более того, делать это прямо во время матча! Доводилось ли вам когда-нибудь сидеть окутанным сигаретным дымом на трибуне, на которой на первый взгляд никто не курит? Такое себе удовольствие, трясет от злости!

Фанатские группировки. Довольно страшные и агрессивные толпы молодых людей, из-за поведения которых могут остановить футбольный матч. Никогда не понимал, почему из-за поведения одних людей должны страдать все остальные. И еще бесит, когда инциденты с фанатами мешают игре. Это уже не болельщики, а какие-то вредители получаются!

Реклама в трансляциях матчей. И в обычной жизни ее больше чем необходимо — а уж в трансляциях футбольных уж точно чересчур! Была бы еще реклама достойная, а то все больше средства от запоров и для повышения мужской силы. Ну просто зла не хватает!

Комментаторы. Как будто кто-то тянет их за язык сделать какой-то прогноз в прямом эфире, когда матч еще не доигран! Просто выгонять из профессии таких горе-комментаторов нужно! Уверен, это они и только они виноваты в поражениях и всех неудачах любимой команды!



Когда не забивают пенальти. Я не говорю, что это просто. Но невероятно бесит, когда клуб упускает на ровном месте шанс сравнять счет или даже вырваться вперед и победить!

А что бесит вас? Пишите прямо нам в почту news@myslo.ru или в телеграм-бот @Myslo_news_bot.