



16 простых способов довести продюсера до бешенства.

Что бесит продюсера

«Искусство прекрасно… когда продюсер не вы!» — гласит древняя музыкально-исполнительская мудрость. Myslo продолжает разыскивать людей самых экзотических профессий и выпытывать у них, что раздражает, злит и бесит этих (обычно благожелательных и спокойных) профи в их работе.

Поговорили на условиях анонимности с продюсером одного из музыкальных лейблов, размещающих песни артистов на площадках в интернете и занимающихся их продвижением, а также звукозаписью, организацией съемок и прочими творческими задачами. Хоть продюсер — работа мечты, но ее представителя точно выбесит, когда…

1. Артист внезапно «накидался». И ладно бы еще по-тихому — так нет, пришел на запись — и море ему по колено! И почти всем по этому списку он бесит просто до жути! И сделать что-то в этой ситуации без потери времени невозможно, и предупредить ее никак нельзя — выхода, как пел «Сплин», нет!

2. На работе делают замечания по поводу неправильного ударения, произношения, оборотов и тому подобных «ошибков». Уважаемые господа Розентали, Дали и Ожеговы! У нас продюсерское агентство, а не языковедческий кружок! Так что следите лучше за артистами при записи, а то они у вас в ноты не попадают (а нам это еще продавать!).

3. Музыкант отказывается слушать советы и все делает по-своему. Иногда творческие люди умудряются отключить мозги, выкрутить на полную мощность свой внутренний «борзометр» и при этом оглохнуть для любых замечаний извне. Как правило, проходит это так же внезапно, как и начинается. Важно, чтобы в течение этих минут артист не успел «зазвездиться» и «отрастить корону», а окружающие его люди — «приложить» звезду чем-нибудь потяжелее в приступе «фанатской любви»!

4. Артист ошибочно полагает, что минута славы — это только его заслуга. И даже то обстоятельство, что он только что занял у продюсера на бургер с колой, ни в чем его убедить не в состоянии: все вокруг тлен, а он — Д’Артаньян!

5. Артист во всех своих неудачах винит продюсера. Как правило, пункт 5 следует сразу за пунктом 4. Нет, ну все же логично: «Петь не умею — виноват продюсер, видео не набирает просмотры — тоже его вина…» Иногда возникает стойкое желание взять его за эти унылые щи и сказать: «Соберись, тряпка! Ты нужен этому миру!»

6. Происходит любая задержка в любой работе, которая нарушает график. Дело в том, что успешный продюсер, как правило, ведет от двух до бесконечности проектов одновременно. Заминка в любом из них автоматически отнимает время у всех остальных. А поскольку хороший продюсер не может на них просто «забить», от тут же становится злым и голодным. И не выспавшимся!

7. Мешает работать другой продюсер. На мой взгляд, ничего нет хуже, чем запереть трех хороших продюсеров с одним проектом в одном помещении. Видимо, в институте продюсеров (а есть ли такой?) не обучают взаимовыручке. Зато курс «Как отстоять свою идею и утопить все остальные» все слушатели сдают на отлично!

8. Дилетанты вмешиваются в творческий процесс со своими рекомендациями. Из миллиона одна идея, быть может, сыграет — вполне вероятно. В моей практике таких случаев не было ни одного, а времени съедает — будь здоров! Поэтому — бесит! 

9. В разгар работы вдруг заканчиваются идеи (вариант с пунктом 8 при этом — путь в никуда). В таком случае обычно прибегаем к совету агента Кея из фильма «Люди в черном» — едим пирог, отвлекаемся. Но если и это не помогает — расходимся, в этот день уже ничего не «прилетит». Бесит!

10. В процессе работы неожиданно получается «колхоз». Как мы вообще его придумали — неизвестно, но то, что получился именно он, не вызывает никаких сомнений. Как говорится, можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. А значит, еще один дубль и еще одна потеря времени!

11. Подолгу нет идей, и муза «не прилетает». Иногда наступает такое состояние, которое все называют по-разному: «тупняк», творческий кризис и тому подобное. Бесит неимоверно, но тут уж бесись — не бесись, ни от продюсера, ни от артиста ровным счетом ничего не зависит — «это же природа, это с каждым может быть»!

12. Любые технические заминки, форс-мажоры и прочее. Как правило, все эти «радости жизни» наступают именно тогда, когда отступают все остальные проблемы. Как по мановению волшебной палочки начинает адски тупить студийный софт и компьютеры, «не строят» инструменты, отключается электричество и даже (я не шучу!) рвутся трубы отопления! 

13. Работа над проектом идет слишком гладко. Бесит именно тем, что устаешь все время ждать какого-нибудь подвоха. Ведь в том, что без него не обойдется, нет ни малейших сомнений…

14. Возникают любые суеверия и приметы, а также гороскопы всех мастей и гадания на кофейной гуще, но в особенности бесят те люди, которые во все это свято верят! Опыт работы продюсером подсказывает, что верить лучше в практичные вещи — деньги, связи и собственный талант. Если с этим все в порядке — успех придет сам собой, и настроение всегда будет отличным. Вне зависимости от того, в каком доме сегодня ночевал Юпитер!

15. Происходят опоздания — в любых проявлениях! Каждая секунда на счету, нет времени объяснять!

16. Нашему артисту говорят, что ему по жизни надо бы заняться чем-то другим. Артистом может быть каждый — было бы желание, а благодарная публика всегда найдется! Быть может, собирать стадионы вам пока еще рановато, но вот написать песню, сделать аранжировку и выложить в Сеть трек для его дальнейшего продвижения вы точно в состоянии. Любой, кто говорит обратное, заблуждается и бесит!

 

А что бесит вас? Пишите в комментариях!

Автор:
сегодня, в 10:00 +3
