Вечеринка «Встреча любящих сердец»

В Центральном парке Культуры и Отдыха им. Белоусова состоится вечеринка по случаю Дня Святого Валентина Встреча Любящих Сердец.

Вас ждет дискотека на площади под зажигательные сеты диджеев. Гости получат возможность сделать музыкальное признание в любви и получить романтические подарки от спонсоров. На площади будет работать сияющая фотозона, где вы сможете сделать красивые фото. Также в программе мероприятия будет завораживающее шоу меховых ангелов, незабываемые интерактивы и талантливые исполнители.

Вход бесплатный.