31 октября в клубе MINI by Concert Hall пройдет вечеринка «УЖАСНО СТРАШНЫЙ ЦИРК».

Что будет: 
Диджей-сеты резидентов и приглашенных гостей, среди которых человек-легенда, гик и видеоблогер — Дмитрий Сыендук, а также герой тульской эмо и скримо сцены — Паша Красный.

Станция грима и другие сюрпризы: попкорн и сахарная вата, расклады на таро. Фокусники и зловещие клоуны, декорации, фотограф и тематическая фотозона.

Стоимость: от 500 руб.
 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
31 октября 2025, пятница
22:00
