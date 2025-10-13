31 октября в клубе MINI by Concert Hall пройдет вечеринка «УЖАСНО СТРАШНЫЙ ЦИРК».

Что будет:

Диджей-сеты резидентов и приглашенных гостей, среди которых человек-легенда, гик и видеоблогер — Дмитрий Сыендук, а также герой тульской эмо и скримо сцены — Паша Красный.

Станция грима и другие сюрпризы: попкорн и сахарная вата, расклады на таро. Фокусники и зловещие клоуны, декорации, фотограф и тематическая фотозона.

Стоимость: от 500 руб.

