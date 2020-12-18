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90's VS нулевые

90's VS нулевые

19 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Меладзе и Britney Spears на одной сцене! Неожиданно, не правда ли? 90-ые, наконец, границы были открыты, и в постсоветское пространство хлынула музыкальная информация, которую жадно впитывали как зрители, так и артисты. Влияние западного европопа породило столько интересного :невероятная музыка, прически, манеры, танцы - все было новым и невероятно крутым!

В 2000-ых танцевальная поп-музыка становилась все смелее и артистичнее, поднявшись до уровня настоящего искусства. Мы до сих пор любим Гёрлз- и бойз-бэнды, рэп и R&B,клубную электронику и дэнс-панк свойственные любимым нулевым.
 
Две необычные и яркие эпохи соревнуются в одной вечеринке!
Вход: 300 рублей. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 декабря 2020, суббота
20:00
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Касса
Вера Снежная
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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