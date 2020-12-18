19 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Меладзе и Britney Spears на одной сцене! Неожиданно, не правда ли? 90-ые, наконец, границы были открыты, и в постсоветское пространство хлынула музыкальная информация, которую жадно впитывали как зрители, так и артисты. Влияние западного европопа породило столько интересного :невероятная музыка, прически, манеры, танцы - все было новым и невероятно крутым!

В 2000-ых танцевальная поп-музыка становилась все смелее и артистичнее, поднявшись до уровня настоящего искусства. Мы до сих пор любим Гёрлз- и бойз-бэнды, рэп и R&B,клубную электронику и дэнс-панк свойственные любимым нулевым.