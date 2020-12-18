90's VS нулевые
19 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Меладзе и Britney Spears на одной сцене! Неожиданно, не правда ли? 90-ые, наконец, границы были открыты, и в постсоветское пространство хлынула музыкальная информация, которую жадно впитывали как зрители, так и артисты. Влияние западного европопа породило столько интересного :невероятная музыка, прически, манеры, танцы - все было новым и невероятно крутым!
В 2000-ых танцевальная поп-музыка становилась все смелее и артистичнее, поднявшись до уровня настоящего искусства. Мы до сих пор любим Гёрлз- и бойз-бэнды, рэп и R&B,клубную электронику и дэнс-панк свойственные любимым нулевым.
Две необычные и яркие эпохи соревнуются в одной вечеринке!
Вход: 300 рублей. Подробности по ссылке.
Вход: 300 рублей. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 декабря 2020, суббота
20:00
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽