Danceroom Party
22 января в культурном центре «Типография» стартует серия вечеринок Danceroom Party.
Отличная, дружеская атмосфера, любимые диджеи, взрывные House ритмы, не оставят твои ноги в покое на протяжении всей ночи.
Вход: 700 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 января 2022, суббота
22:00
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
28 января, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽