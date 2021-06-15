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Вверх тормашками

Вверх тормашками

26 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Вверх тормашками» по пьесе Ксении Драгунской. Если вкратце о сюжете – то это совершенно невероятная история о том, что происходит с бабушками,
когда непослушные внучки начинают сильно капризничать и не слушаться взрослых. Однажды такие бабушки могут взять и улететь верхом на пылесосе, а потом и вовсе превратиться в бабочек. И только помощь Красавицы и влюбленного в нее Разбойника помогают все вернуть на свои места.
 
А еще на спектакле можно узнать, где находятся тормашки и как их найти, разгадать рецепт превращения бабочек в бабушек и даже поучаствовать в самом спектакле.
 
Продолжительность: 1ч. 10 мин. Без антракта.
 
Постановка: Сергей Мазанов. Стоимость: от 150 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 июня 2021, суббота
11:00
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