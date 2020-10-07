6 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Вражда».

Спектакль отменён.

В жизни двух великих актрис золотого века Голливуда было всё. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, самозабвенно, страстно, вторая - театр, считая, что только на сцене можно жить по-настоящему. Всё будто в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги, церемонии, скандалы, первые полосы газет и журналов, молодость, красота.

Но они объединились и решили снять свой последний, свой лучший фильм...

Ведущие актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева объединились, чтобы сыграть спектакль «Вражда». Через судьбы звезд американского кино рассказать не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье...

Действие спектакля «Вражда» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход четко обозначен. Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты.