Вражда
6 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Вражда».
Спектакль отменён.
В жизни двух великих актрис золотого века Голливуда было всё. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, самозабвенно, страстно, вторая - театр, считая, что только на сцене можно жить по-настоящему. Всё будто в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги, церемонии, скандалы, первые полосы газет и журналов, молодость, красота.
Но они объединились и решили снять свой последний, свой лучший фильм...
Ведущие актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева объединились, чтобы сыграть спектакль «Вражда». Через судьбы звезд американского кино рассказать не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье...
Действие спектакля «Вражда» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход четко обозначен. Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
6 января 2021, среда
19:00
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽