Ветер в тополях
9 и 22 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».
Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?
Режиссер спектакля - Алексей Басов.
Автор пьесы - Жеральд Сиблейрас.
Перевод - Гаянэ Исаакян-Арнульд.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
9 сентября 2023, суббота
18:30
22 сентября 2023, пятница
19:00
7 - 10 сентября
19 августа - 13 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября