В зале только женщины

Спектакль переносит всех зрителей в небольшое офисное помещение, где компания мужчин старается подготовить праздник для своих женщин. В процессе подготовки мужчины репетируют танцевальные номера и песни, для своего женского коллектива. Помогает им в этой нелегкой задачи и дает советы уборщица офиса. Что нужно женщинам, как сделать для них незабываемый праздник?

Эта музыкальная комедия с множеством танцевальных номеров, песен и карнавальных переодеваний, доставит зрителю огромное удовольствия от увиденного. Тем более, что в спектакле заняты такие актеры, как Станислав Садальский и Татьяна Васильева.

Режиссер: Владимир Устюгов.

В главных ролях: Станислав Садальский, Татьяна Васильева, Григорий Сиятвинда/Сергей Громов, Игорь Ларин, Алексей Якубов/Олег Окулич.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.