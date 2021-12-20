афиша
афиша
Регистрация
Тайна пропавшего снега

Тайна пропавшего снега

В праздничные дни Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на новогодние безобразия с хорошим концом «Тайна пропавшего снега» по пьесе К. Драгунской.

Зрителей ждет настоящее новогоднее приключение, которое придется по душе ребятам и их родителям. Это захватывающий детектив, в котором отважная девочка Ай решит спасти свой город и найти ни много ни мало, а снег! Но для этого она должна разгадать страшную тайну пропавшего
снега!
 
А помогать ей будут друзья – добрый учёный Люблюкошек, кривая Ёлка, мечтающая стать красавицей, и храбрый воин Заморский Принц, которому предстоит сразиться с Ржавым Чудовищем, чтобы все встретили настоящий Новый год — зимний, белый, со снегом!

Стоимость: 400 руб. 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 декабря 2021, четверг
10:00
 В календарь
 В календарь
31 декабря 2021, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
3 января 2022, понедельник
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Лу/ Мульт/ Risha
Купить билет
30 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.