В праздничные дни Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на новогодние безобразия с хорошим концом «Тайна пропавшего снега» по пьесе К. Драгунской.

Зрителей ждет настоящее новогоднее приключение, которое придется по душе ребятам и их родителям. Это захватывающий детектив, в котором отважная девочка Ай решит спасти свой город и найти ни много ни мало, а снег! Но для этого она должна разгадать страшную тайну пропавшего

снега!

А помогать ей будут друзья – добрый учёный Люблюкошек, кривая Ёлка, мечтающая стать красавицей, и храбрый воин Заморский Принц, которому предстоит сразиться с Ржавым Чудовищем, чтобы все встретили настоящий Новый год — зимний, белый, со снегом!



Стоимость: 400 руб.