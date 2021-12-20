Тайна пропавшего снега
В праздничные дни Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на новогодние безобразия с хорошим концом «Тайна пропавшего снега» по пьесе К. Драгунской.
Зрителей ждет настоящее новогоднее приключение, которое придется по душе ребятам и их родителям. Это захватывающий детектив, в котором отважная девочка Ай решит спасти свой город и найти ни много ни мало, а снег! Но для этого она должна разгадать страшную тайну пропавшего
снега!
А помогать ей будут друзья – добрый учёный Люблюкошек, кривая Ёлка, мечтающая стать красавицей, и храбрый воин Заморский Принц, которому предстоит сразиться с Ржавым Чудовищем, чтобы все встретили настоящий Новый год — зимний, белый, со снегом!
Стоимость: 400 руб.
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 декабря 2021, четверг
10:00
31 декабря 2021, пятница
10:00
3 января 2022, понедельник
10:00
4 января 2022, вторник
10:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽