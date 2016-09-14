Свободная пара

Дарио Фо, Франка Раме. Кабаре в двух частях.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Балетмейстер: Марина Макарова

Музыкальное оформление: Максим Морозов

Педагог по вокалу: Валентина Меркулова

Что может «учудить» семейная пара, которая вместе вот уже… неисчислимо долгое время? Казалось бы, прозрачность и предсказуемость взаимоотношений уже не оставляет в жизни ни малейшей щёлочки для того, чтобы привнести в неё новые краски. Однако так ли это на самом деле? И насколько могут, хотят быть свободными в своих отношениях мужчины и женщины? Точнее, что каждый из них подразумевает под этим понятием? Об этом — яркая, острая пьеса блистательной семейной пары: короля современной фарсовой комедии, актёра, драматурга, режиссёра, лауреата Нобелевской премии Дарио Фо и его жены актрисы Франки Раме.

Представьте себе, что в один прекрасный день ваш муж приходит домой и сообщает, что, вдохновлённый новыми веяниями моды, он хотел бы сделать и ваш брак… свободным! Есть ли способ удержать его, не впадая в истерику и сохраняя собственное женское достоинство? Как доказать мужчине, что свобода отношений заключается не в количестве сексуальных партнёров, а в умении доверять друг другу в любых ситуациях. Пожалуй, в подобной ситуации существует только один способ — принять предложение мужчины, объявив ему о собственной свободе.

Действующие лица и исполнители: