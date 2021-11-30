Стеклянный зверинец
10 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
10 декабря 2021, пятница
19:00
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
5 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1700-2100 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽