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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

12 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
 
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
12 ноября 2021, пятница
19:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Ансамбль «Берёзка»
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13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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