Стеклянный зверинец
12 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
12 ноября 2021, пятница
19:00
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽