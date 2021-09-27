Стеклянный зверинец
15 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
15 октября 2021, пятница
19:00
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽