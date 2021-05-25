Стеклянный зверинец
11 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 июня 2021, пятница
19:00
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня - 21 августа
13 - 27 июня
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 100-350 ₽