Слухи
25 января в Городском концертном зале покажут феерическую комедию, полную реприз и курьезов — «Слухи».
Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома – заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений...
Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества.
Отличный шанс вспомнить о том, что поход в театр – это праздник.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
25 января 2022, вторник
19:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽