Сильва
28 октября в Городском концертном зале покажут оперетту в 3-х действиях — «Сильва». Сильва Вареску — талантливая и трудолюбивая, становится звездой Будапештского варьете. Сильва любит молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства. Тем не менее, перед отъездом в полк Эдвин приглашает нотариуса и за кулисами происходит помолвка между Эдвином и Сильвой. Уже после отъезда Эдвина выясняется, что он помолвлен с другой. Сильва уезжает на гастроли в сопровождении графа Бони.
На помолвке Эдвина и Стасси, происходящей в Вене, внезапно появляется граф Бони с Сильвой, которую представляет всем как свою жену. Однако,
влюбившись в невесту Эдвина, Бони охотно даёт «развод» Сильве. Эдвин
счастлив: он теперь может жениться на Сильве, разведённой графине, не
вступая в конфликт с родственниками. Старый князь, отец Эдвина, поражён
отказом сына от помолвки со Стасси, которая успела влюбиться в Бони. Но
Сильва показывает брачный контракт, который Эдвин подписал с ней до
отъезда. Оказывается, Сильва — не графиня Канчиану, а всего лишь певица.
Эдвин готов выполнить взятое на себя обещание, но Сильва разрывает контракт и уезжает.
В варьете Бони старается утешить Сильву, а она подумывает о возвращении на сцену. Приезжает Эдвин, который любит Сильву и не отказывается от женитьбы на ней. Следом появляется старый князь. Выясняется, что его жена и мать Эдвина в юности тоже была шансонеткой, певичкой в варьете. Князь вынужден покориться обстоятельствам. Эдвин на коленях просит прощения у Сильвы.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
28 октября 2021, четверг
18:30
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽