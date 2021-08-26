28 октября в Городском концертном зале покажут оперетту в 3-х действиях — «Сильва». Сильва Вареску — талантливая и трудолюбивая, становится звездой Будапештского варьете. Сильва любит молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства. Тем не менее, перед отъездом в полк Эдвин приглашает нотариуса и за кулисами происходит помолвка между Эдвином и Сильвой. Уже после отъезда Эдвина выясняется, что он помолвлен с другой. Сильва уезжает на гастроли в сопровождении графа Бони.

На помолвке Эдвина и Стасси, происходящей в Вене, внезапно появляется граф Бони с Сильвой, которую представляет всем как свою жену. Однако,

влюбившись в невесту Эдвина, Бони охотно даёт «развод» Сильве. Эдвин

счастлив: он теперь может жениться на Сильве, разведённой графине, не

вступая в конфликт с родственниками. Старый князь, отец Эдвина, поражён

отказом сына от помолвки со Стасси, которая успела влюбиться в Бони. Но

Сильва показывает брачный контракт, который Эдвин подписал с ней до

отъезда. Оказывается, Сильва — не графиня Канчиану, а всего лишь певица.

Эдвин готов выполнить взятое на себя обещание, но Сильва разрывает контракт и уезжает.

В варьете Бони старается утешить Сильву, а она подумывает о возвращении на сцену. Приезжает Эдвин, который любит Сильву и не отказывается от женитьбы на ней. Следом появляется старый князь. Выясняется, что его жена и мать Эдвина в юности тоже была шансонеткой, певичкой в варьете. Князь вынужден покориться обстоятельствам. Эдвин на коленях просит прощения у Сильвы.