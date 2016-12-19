Шикарная свадьба

Комедия Робина Хоудона. Режиссер: Владимир Устюгов.

В ролях: Михаил Башкатов, Александр Якин, Ольга Кузьмина, Юлия Куварзина, Мария Горбань, Андрей Гайдулян, Елена Торшина.

Недотёпа Билл просыпается в день своей свадьбы и обнаруживает рядом с собой прекрасную незнакомку. Виной всему мальчишник, который они с друзьями закатили вчера вечером. Герой быстренько сбежал бы из номера отеля, где он оказался с незнакомой девушкой, если бы не одно препятствие: его невеста наряжается в платье в соседнем номере и желает увидеть любимого.

Выручать героя берётся его лучший друг и шафер Том. Он принимает на себя ответственность за случившееся, выдавая горничную Джули за свою любимую девушку по имени Джуди, которая прилетела к Биллу на свадьбу. Но Тому невдомёк, что таинственная незнакомка, которая устроила всю эту неразбериху, окажется не кем иным, как Джуди!

Быть счастливой свадьбе или не быть, станет известно только в финале.

Роли в спектакле исполняют артисты сериалов «Универ», «Кухня», «Даёшь молодёжь», «Одна за всех», «Воронины», «Не родись красивой».